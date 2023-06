TEATRO OFFICINA EVENTI ESTIVI 2023 da giugno ad ottobre

TEATRO OFFICINA

presenta

EVENTI ESTIVI 2023

da giugno ad ottobre

Teatro Officina offre un palinsesto di eventi gratuiti che si realizzeranno nel territorio

del Municipio 2 da giugno a ottobre.

Si tratta di eventi partecipativi finalizzati a includere anche i cittadini che abitualmente

non frequentano i luoghi della cultura.

L’ingresso e la partecipazione sono sempre gratuiti e le tematiche offerte sono molto

varie e accessibili a tutti pur partendo da un approccio culturale.

Un modo nuovo insomma di abitare il quartiere e particolarmente il territorio di Gorla:

spettacoli e concerti sul Naviglio della Martesana, cinema per bambini, spettacoli

teatrali nei cortili delle case popolari, laboratori negli orti condivisi e al Teatro Officina.

In una società in cui si accentua sempre più la forbice fra chi ha e chi non ha, fra chi

va avanti e chi resta escluso, cerchiamo di operare per non lasciare indietro nessuno.

I lavori che ci vedono impegnati, da quelli sul territorio a quelli nelle case popolari fino a quelli negli ospedali (abbiamo appena tenuto un laboratorio di Medicina narrativa

per un Master dell’Università Bicocca), sostengono le fragilità sociali ed economiche,

creando spazi di ascolto e di condivisione, piccole radure in cui sostare, ascoltarsi,

ripartire.

RASSEGNA MARTESANA DIMANCHE

Letture e musica sul Naviglio della Martesana

Dal 18 giugno al 24 settembre 15 spettacoli all’aperto vicino all’Anfiteatro

Martesana sempre la domenica alle 18:30

Si tratta di un cartellone di eventi organizzati dal Teatro Officina che si terranno sul

Naviglio Martesana gratuiti e aperti ad un rapporto informale e dialogante con il

pubblico.

In programma letture dai Promessi Sposi, letture animate per bambini, concerti e

musica dal vivo, letture da Marcel Proust e uno spettacolo sulla pace.

Gli attori: Massimo de Vita, Daniela Airoldi Bianchi, Enzo Biscardi, Mele Ferrarini

I musicisti: Alessandro Arbuzzi, Domenico Schiattone, Giulia Gagliano, Antonio Liso

Il calendario completo degli eventi, sostenuti da Fondazione Cariplo, è al seguente link

sul nostro sito.

Martesana Dimanche

SPETTACOLI NEL PALINSESTO DI MILANO E’ VIVA NEI QUARTIERI 2023

Anche quest’anno il Teatro Officina propone un ricco calendario di eventi, spettacoli ed

iniziative nei cortili ed in altri luoghi di aggregazione inseriti dal Comune di Milano nel

palinsesto di Milano è viva nei quartieri. Lo scopo è di organizzare eventi per tutti e da

tutti condivisi ai fini di un’estate di socialità serena e partecipata.

Tra cinema e spettacoli all’aperto sono coinvolti il cortile delle case popolari di via

Sant’Erlembaldo 2 e quello di via Cesana 4 oltre alla sala del Teatro Officina in

ottobre.

I laboratori si terranno invece agli Orti di ViPreGo (laboratorio esperienziale sui

cinque sensi) e al Teatro Officina (laboratorio rap).

Tra gli artisti coinvolti Flavio Oreglio, Massimo de Vita, Domenico Schiattone,

Pietro Versari e la Compagnia del Teatro Officina.

Il calendario completo e dettagliato del calendario a questo link.

TEATRO OFFICINA via Sant’Elembardo, 2 Milano | MM1 Gorla | info@teatroofficina.it

| www.teatroofficina.it | 02.2553200