Teatro San Carlino, Cappuccetto Rosso

Dopo “Il brutto anatroccolo”, che ha concluso il mese di maggio, al Teatro San Carlino di Roma giugno si apre con un grande classico del loro ampio repertorio (oltre 50 spettacoli) e dell’immaginario fiabesco: “Cappuccetto Rosso”. In scena le avventure di una bambina chiacchierona, mossa dalla burattinaia Camilla Ribechi, con le musiche al pianoforte suonate dal vivo dal cantautore e musicista Francesco Manfredi.

A completare il cast tanti pupazzi e burattini come la mamma sbadata, una nonna “malata quando vuole lei”, un gufo dormiglione, una papera canterina, un cowboy fifone e infine il Lupo Lupone, che è ovviamente affamato ma anche molto simpatico: a dargli voce e anima è il burattinaio Marco Ceccotti, anche autore e attore comico di teatro per adulti, che riesce a far ridere e divertire sia i genitori sia i piccoli spettatori. La regia e la drammaturgia dello spettacolo sono di Caterina Vitiello.

Un giorno Cappuccetto Rosso viene mandata dalla mamma a far visita alla sua amata nonnina, che vive sola in una casa nel bosco. Tutti conosciamo le raccomandazioni con cui la bimba si avventura nel bosco, come non dare confidenza agli sconosciuti o lasciare il sentiero su cui sta camminando. Ma non tutti sanno che la Cappuccetto Rosso del San Carlino è una bimba molto coraggiosa.

Nonostante le promesse fatte alla sua mamma, infatti, non resiste alla tentazione di chiacchierare con tutti gli amici animali che incontra. Ma proprio tutti, compreso il più sospettabile di tutti: il lupo. Cappuccetto Rosso riuscirà a sfuggire ai denti aguzzi del lupo o finirà per fare una bella visitina alla sua pancia? Se così fosse, a tirarla fuori dovrà pensarci il pubblico, che verrà coinvolto nella decisione finale.

Lo spettacolo è in scena al Teatro San Carlino di Roma: la struttura si trova all’interno del parco di Villa Borghese, precisamente in viale dei Bambini. I prossimi appuntamenti sono: venerdì 2 giugno (ore 11.30 e 16.30), i sabati 3, 10 e 17 giugno (ore 16.30), le domeniche 4, 11 e 18 giugno (ore 11.30 e 16.30). Da segnalare, infine, che dopo lo spettacolo della domenica mattina i bambini possono partecipare gratuitamente al laboratorio di costruzione di semplici burattini, ispirati allo spettacolo appena visto.

