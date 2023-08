100 CELLOS MADRID – Veranos de la Villa | con Giovanni Sollima &

Enrico Melozzi

@MarcoBorrelli

 Sbarca a Madrid e per la prima volta in Spagna il progetto dei 100 Cellos, nato

nel 2012 da un’idea di Giovanni Sollima ed Enrico Melozzi

 Il concerto sarà l’evento di chiusura della 39ma edizione del Festival Veranos

de la Villa

 Il concerto è organizzato dal Comune di Madrid in collaborazione con l’Istituto

Italiano di Cultura di Madrid e sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia in Spagna

Madrid, 23 agosto

Veranos de la Villa, il prestigioso festival che da 39 anni mantiene effervescente, anche in

estate, la scena culturale madrilena, chiude la ricca programmazione 2023 con un gran

finale: domenica 27 agosto, alle 21.30 i 100 Cellos, con Giovanni Sollima ed Enrico

Melozzi saranno i protagonisti di un concerto straordinario nell’Auditorio del Parco Tierno

Galván.

Violoncellisti provenienti prevalentemente da Spagna e Italia, ma anche da altri Paesi, di

ogni età e livello musicale – includendo solisti di fama, professionisti, studenti, dilettanti o

appassionati – si incontreranno per la prima volta a Madrid e, sotto la direzione di Sollima e

Melozzi, si prepareranno per suonare insieme in una grande festa della musica,

interpretando brani di epoche e generi diversi – da Purcell ai Pink Floyd, da Vivaldi a

David Bowie – e composizioni di Sollima e Melozzi, con arrangiamenti originali pensati

per il suono “vigoroso” di un’orchestra di soli violoncelli.

Il progetto dei 100 Cellos, nato del 2012 da un’idea di Giovanni Sollima e di Enrico Melozzi,

musicisti italiani di fama internazionale, dopo gli straordinari successi nei teatri di tutta Italia

e nel mondo, sbarca per la prima volta in Spagna grazie alla collaborazione tra il

Comune di Madrid e l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, sotto l’egida

dell’Ambasciata d’Italia in Spagna. “E ́una grande soddisfazione che la chiusura del

prestigioso Festival Veranos de la Villa abbia come protagonista un progetto italiano“ –

dichiara Giuseppe Buccino Grimaldi, Ambasciatore d’Italia in Spagna – “Ringrazio il

Comune di Madrid e il nostro Istituto Italiano di Cultura per aver organizzato questa

iniziativa, frutto dell’intensa collaborazione culturale e artistica tra i nostri Paesi”.

“100 cellos è un progetto visionario, inclusivo in ogni suo aspetto che ha come grande

protagonista la musica e, soprattutto, la gioia di fare musica e di suonare insieme”- sottolinea

Marialuisa Pappalardo, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid – “Siamo

orgogliosi di aver contribuito a portare per la prima volta in Spagna i 100 Cellos insieme al

Comune di Madrid, a Veranos de la Villa e Madrid Destino che ringrazio per la costante

collaborazione e il grande entusiasmo”.

Sotto la direzione di Giovanni Sollima e Enrico Melozzi, che si alternano nei ruoli di solista

e direttore, i musicisti dei 100 Cellos formano parte di un gruppo collettivo in costante

evoluzione, dove ad una base di partecipanti storici, si aggiungono per ogni tappa nuovi

membri che rispondono ad una chiamata pubblica.

Ogni concerto è un evento in sé unico, tutti hanno un elemento in comune: l’incontro tra

violoncellisti di tutto il mondo per formare un’orchestra aperta, trasversale e unica.

“Il violoncello è un mezzo non solo per fare musica, ma anche per lasciare spazio totale e

libero alla creatività” – commenta Giovanni Sollima parlando del progetto – “C’è lo spazio

per suonare in solo o insieme, per comporre musica, per immaginare e reinventare” e con

riferimento alla tappa di Madrid aggiunge: “C’è uno spazio nuovo che ci accoglie per la

prima volta: la città di Madrid, che ne sono certo, faremo vibrare e sorprenderemo con la

nostra presenza”.

Quello dei 100 Cellos Madrid è quindi un concerto – evento da non perdere che avrà

come scenario un grande spazio pubblico della capitale spagnola: l’Auditorio del Parco

Tierno Galván, uno dei polmoni verdi della città e sede del Planetario.

Angel Murcia, direttore del festival Veranos de la Villa, conclude: “Dal 1985, anno in cui

è stato creato il Festival, con la sua ricca e vivace offerta culturale Veranos de la Villa

riunisce visitatori e cittadini, vive gli spazi della città e rende davvero unica e godibile l’estate

di Madrid. L’Orchestra dei 100 Cellos che ascolteremo il 27 agosto nasce da un incontro

ospitato in questa città, ne trasmette lo spirito e l’energia: non avrei potuto immaginare un

finale migliore per questa edizione del Festival”.

21 agosto 2023, alle 21.30

Auditorio Parque Tierno Galván

Ingresso libero e gratuito

