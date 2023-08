Incontro con l’autore

Daniela Poggi

presenta

RICORDAMI

coordina la giornalista

CHIARA BUCCINI

di Daniela Di Genova

Dopo le VOCI della musica e le VOCI del teatro è il momento delle VOCI della letteratura.

La prima edizione di VOCI&VOCI Festival si avvia verso la conclusione con gli ultimi due

appuntamenti dedicati all’incontro con l’autore. Domenica 27 agosto ore 20,30 a Pacentro

(AQ), nel Chiostro dell’ex Convento dei Minori Osservanti, incontro con Daniela Poggi che,

in veste di scrittrice, presenta il suo secondo libro: “Ricordami” edito da La Vita Felice

–Milano. Il coordinamento dell’incontro ed il dibattito con il pubblico è affidato alla

giornalista radiofonica Chiara Buccini. Il commento musicale è affidato al pianista Vincenzo

Lattanzi che ha selezionato musiche di Scarlatti, Bach, Schubert, Satie, Debussy, Scriabin,

Respighi.

“Ricordami”, disponibile anche in audiolibro, è un racconto di vita confermato da

fotografie ingiallite che la figlia metterà nelle mani della madre, perché le porti con sé in

quel viaggio estremo. Daniela Poggi si svela nella malinconia della maternità mancata, nel

senso di abbandono provato in collegio, nella ricerca della felicità, sempre in fuga da se

stessa e dagli altri, attraverso viaggi, vissuti in gioventù, a volte al limite dell’incoscienza. E

di fronte all’asprezza del morbo della madre, della morte prematura del padre e della

perdita dei figli, l’autrice mantiene una profonda consapevolezza delle scelte compiute

come emblema del suo innato spirito libero. Piccoli incastri narrativi, ironici e lievi,

compongono il puzzle di questo romanzo, che si conclude in una delicata scena di intima

quotidianità. Di quella notte resteranno due madri e due figlie.

Nata in Liguria, attrice di cinema e di teatro (gli esordi già nel 1978 con Walter Chiari)

Daniela Poggi è un personaggio televisivo con un importante elenco di registi che l’hanno

diretta: da Mario Missiroli a Pietro Garinei,Sergio Sollima, Daniele Danza, Sandro Bolchi,

Giorgio Capitani e Luciano Odorisio) e poi due popolari serie tv, “Incantesimo” e “Vento di

Ponente”, che le hanno dato popolarità insieme al programma di Rai 3 “Chi l’ha visto” a cui

ha prestato il volto come conduttrice, amata e apprezzata, tra il 2000 e il 2004. Come

attrice di cinema ha lavorato con una lunga lista di prestigiosi registi: da Chabrol a Salce,

Scola,Festa Campanile, Corbucci , Capitani e tanti altri. Dallo scorso maggio son usciti in

Italia tre film che la vedono tra gli interpreti principali: “Ritorno al presente”, un corto

con cui ha ottenuto il riconoscimento di best actress al Chicago Comedy Festival.

“C’ hai 5” Cortometraggio con Gabriel Garko, Maria Grazia Cucinotta e Pino Ammendola.

Un film sociale, sospeso tra la morte e la vita possibile firmato da Daniele Falleri.

“Dark Matter” thriller internazionale di Stefano Odoardi, una coproduzione italo-olandese.

Parla della materia oscura dell’universo, una metafora della materia oscura del nostro io, un

viaggio nel mistero. Il corto è anche un ottimo esempio di cinema indipendente.

Vincenzo Lattanzi laureato in Scienze Politiche all´Università di Roma

si diploma in pianoforte presso il Conservatorio di Bologna. Ha un master in pianoforte della

Internationale Akademie für Musik di Colonia. Perfezionatosi al Mozarteum di Salisburgo con Pavel Gililov, seguie corsi di perfezionamento all' Accademia Chopin di Varsavia con Sergei Markarov e al Maggio Musicale Fiorentino con Alexander Lonquich. Ha partecipato a concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Svolge attività sia da solista che in formazioni cameristiche. Ha partecipato a rassegne e festival a Vienna, Dublino, Ankara, Edimburgo, Londra, Smirne,Glasgow, Beirut. Nella Rassegna "Musica francese e Sonorità viennesi", con il patrocinio della Bösendorfer Austria e dell'Ambasciata di Francia ha presentato a Vienna con il mezzosoprano Lucie Deroian opere di G. Mahler e L. Boulanger. Ha eseguito opere di Mozart, Haydn, Scarlatti e Bach su strumenti originali. Insegna pianoforte a Vienna presso la Volkshochschule "die Kunst" e il

Musisches Zentrum.

I proventi della vendita del libro, edito da La Vita Felice, sono devoluti all’associazione Salento Alzheimer

A fine serata l’autrice sarà disponibile per firmare le copie.

Il festival VOCI&VOCI , ideato e diretto da Guido Galterio, è realizzato in collaborazione con Comune di Pacentro, Camerata Musicale Sulmonese, Associazione Euterpe, Coro Maschile Majella e grazie al lungimirante atto di mecenatismo della professoressa Edvige Coleman Agostinelli e William Coleman III, dovuto all’amore per la propria terra.

PROSSIMO APPUNTAMENTO martedi 29 agosto ore 20.30

RENATO MINORE E FRANCESCA PANSA PRESENTANO IL LIBRO “ ENNIO L’ALIENO – I giorni di Flaiano” commento musicale di Luca Marziali violino – Paolo Zannini pianoforte