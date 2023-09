Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Secondo Concerto per pianoforte di Rachmaninoff

Dopo la pausa estiva, mercoledì 6 settembre alle ore 20.30 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia), all’Accademia di Santa Cecilia torna la grande musica, grazie alla presenza di un ensemble di giovani musicisti molto apprezzato in tutto il mondo e che a Roma si è già esibito in diverse occasioni, l’ultima delle quali nel 2014, sempre diretto da Cem Mansur, Direttore musicale della Turkish National Youth Philharmonic fondata nel 2007 che riunisce i migliori giovani talenti turchi tra i 16 e i 22 anni scelti con audizioni nei Conservatori della Turchia.

Mansur, allievo in gioventù di Leonard Bernstein, è salito sul podio di orchestre quali i Moscow Virtuosi, la Helsinki Philharmonic e la Royal Philharmonic Orchestra, e nel 2010 ha diretto la prima assoluta di Veni Creator di Arvo Pärt.

Ad affiancarlo sul palcoscenico della sala Santa Cecilia sarà Anna Fedorova, apprezzata pianista ucraina nata nel 1990 a Kiev, e già ospite di orchestre come la Philharmonia Orchestra, la Verbier Festival Orchestra, la Royal Philharmonic, la Tokyo Symphony, la Dallas Symphony e la Netherlands Philharmonic. Molto attiva sui social, la sua esecuzione del Secondo Concerto per pianoforte di Rachmaninoff ha superato i 37 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Questo Concerto è anche il brano che eseguirà nel concerto romano: composto nel 1901, traboccante di un pathos post-romantico e di accattivanti melodie, il concerto è stato rese celebre, tra l’altro, dal film di Billy Wilder del 1955 Quando la moglie è in vacanza, interpretato da Marilyn Monroe. La seconda parte del concerto si aprirà con uno dei capolavori di Felix Mendelssohn, le musiche del Sogno di una notte di mezza estate, composte nel 1843 per la commedia shakespeariana. Il brano si apre con la celeberrima Ouverture, composta già nel 1826 dall’autore all’epoca soltanto diciassettenne che, per citare le parole di Franz Liszt “vibra di frizzante originalità e armonia […], un leggiadro mondo di sogno dagli amorosi contrasti”.

Dal mondo musicale tedesco passiamo ora alla Finlandia e al suo autore più rappresentativo, Jean Sibelius (1865-1957), del quale ascolteremo il poema sinfonico Finlandia, una rievocazione della natura e della grandiosità del paesaggio finlandese. Ma la serata con i giovani musicisti turchi offrirà anche un brano della musica di oggi, Adagio, del compositore turco Ulvi Cemal Erkin (1906-1972). Erkin, che ha studiato composizione con Jean e Noël Gallon e Nadia Boulanger al Conservatorio di Parigi e all’École Normale de Musique, ha fatto parte del gruppo pionieristico di compositori denominati “I cinque turchi”, che hanno tracciato la direzione in cui sarebbe progredita la musica contemporanea turca. Le sue composizioni sono state eseguite da compagini quali la Filarmonica Ceca e l’Orchestra Sinfonica della Radio di Parigi.

mercoledì 6 settembre 2023 ore 20.30

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Turkish National Youth Philharmonic Orchestra

direttore Cem Mansur

pianoforte Anna Fedorova

Ulvi Cemal Erkin Adagio

Rachmaninoff Concerto per pianoforte n. 2

Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate op. 61

Sibelius Finlandia

__________________________

www.santacecilia.it

Biglietti: € 20, posto unico