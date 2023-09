CINEFORUM 2023/24

IL MULINO DI PIOSSASCO

Con la collaborazione dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino

Con il contributo della Città di Piossasco

Il Teatro Cinema Il Mulino propone due rassegne cinematografiche, una in

autunno ed una in primavera.

Grazie alla ormai consolidata collaborazione con l’Associazione Museo

Nazionale del Cinema di Torino e raccogliendo gli spunti del pubblico,

verranno presentate pellicole che alternano generi e stili diversi: dai titoli

sostenuti dalla Film Commission Torino Piemonte a quelli pluripremiati nei grandi

festival, dalle commedie francesi al nuovo cinema italiano, ci sarà modo di

incontrare i gusti di tutti, lasciando spazio anche a due incontri con l’autore.

Anche quest’anno la strumentazione utilizzata da Mulino ad Arte, sarà a basso

impatto ambientale, grazie al finanziamento del bando ‘Luoghi della cultura’ di

Compagnia di San Paolo, vinto nel 2020 con il progetto ‘THE GREEN

THEATER’.

Calendario proiezioni – autunno 2023

27 settembre

Le otto montagne – Palma d'oro a Cannes nel 2022

Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Italia, Francia, Belgio. 2022 (147’)

Decenni di amicizia tra un giovane che proviene dalla città e un pastore

valdostano

4 ottobre

Amanda

Carolina Cavalli

Italia. 2022 (94’)

Un film sulla solitudine delle nuove generazioni

11 ottobre

Sì, chef!

Louis-Julien Petit

Francia. 2022 (105’)

Una commedia dove la cucina risolleva gli animi e accende una speranza sul

futuro

18 ottobre

Una mamma contro G.W. Bush

Andreas Dresen

Germania, Francia. 2022 (119’)

Una donna che sfidò il governo americano dopo l'arresto del figlio accusato di

terrorismo

25 ottobre

Tutto è qui (alla presenza dell’autrice)

Silvia Luciani

Italia. 2022 (68’)

La resistenza post-terremoto di chi vive in zone montane e non vuole

abbandonarle

8 novembre

Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie! 3)

Philippe De Chauveron

Francia. 2022 (98’)

Un soggiorno “in famiglia” che si preannuncia movimentato

15 novembre

Everything, everywhere, all at once – Vincitore di sette Premi Oscar nel 2023

Dan Kwan, Daniel Scheinert

USA. 2022 (139’)

Un’avventura folle: salvare il mondo esplorando altri universi

22 novembre

Gianni Minà – Una vita da giornalista

Loredana Macchietti

Italia. 2023 (100’)

La storia di Minà osservata da “dietro le quinte” degli scoop fatti dal

professionista

29 novembre

Una voce fuori dal coro

Yohan Manca

Francia. 2021 (108’)

Il complicato rapporto tra fratelli nel quartiere popolare di Sète

Calendario proiezioni – primavera 2024

21 febbraio

Grazie ragazzi

Riccardo Milani, con Antonio Albanese

Italia. 2023 (117’)

Antonio Albanese è l’insegnante di teatro di un gruppo di carcerati

28 febbraio

Una relazione passeggera

Emmanuel Mouret

Francia. 2022 (100’)

Un uomo e una donna sanno di non avere futuro, ma si trovano attratti dalla

reciproca compagnia

6 marzo

Mixed by Erry

Sydney Sibilia

Italia. 2023 (110’)

La vera storia dei fratelli Frattasio, i “pirati della musica”

13 marzo

Forever young

Valeria Bruni Tedeschi

Francia, Italia. 2022 (126’)

Fine anni Ottanta. Le storie di Stella, Victor, Adèle ed Etienne si intrecciano

20 marzo

Karma Clima (alla presenza dei Marlene Kuntz)

Michele Piazza

Italia. 2023 (61’)

Le residenze artistiche in montagna e gli incontri con le comunità locali dei

Marlene Kuntz

27 marzo

L’ultima notte di Amore

Andrea Di Stefano, con Pier Francesco Favino

Italia. 2023 (120’)

La notte prima del suo pensionamento, Franco Amore deve indagare su una

scena del crimine

3 aprile

La stranezza – vincitore di quattro David di Donatello nel 2023

Roberto Andò

Italia. 2022 (103’)

1920. L'omaggio per l'ottantesimo genetliaco di Verga è l'occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello

10 aprile

Marcel the shell

Dean Fleischer-Camp

USA. 2021 (90’)

Una piccola conchiglia è alla ricerca della sua famiglia

17 aprile

Romantiche

Pilar Fogliati

Italia. 2023 (108’)

ll ritratto affettuoso e ironico di quattro ragazze che cercano di farsi largo nel

mondo

Abbonamento completo (18 film)

INTERO: 90 euro

RIDOTTO Under 25, Over 65, Disabili: 65 euro

Abbonamento stagionale (9 film)

INTERO: 50 euro

RIDOTTO Under 25, Over 65, Disabili: 36 euro

Biglietti singola proiezione

Intero: 7 euro

Ridotto Under 25,Under 10, Disabili e Over 65: 5 euro

Abbonamenti in vendita dal 12 al 27 settembre con i seguenti orari di

biglietteria:

martedì 12-14, mercoledì 16-18, giovedì 16-18.

Info e prenotazioni

+39 370 3259263

info@mulinoadarte.com

www.mulinoadarte.com

La biglietteria aprirà un’ora prima degli eventi.

