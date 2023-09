Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare compie 170 anni e per l’occasione La Compagnia delle Seggiole e il Coro “La Martinella” del CAI di Firenze propongono, proprio all’interno dello Stabilimento di Via Reginaldo Giuliani, un nuovo spettacolo “Mai più senza… gli eroi dei farmaci”. Lo spettacolo è una proposta di letture radiofoniche drammatizzate dal vivo selezionate fra le testimonianze di familiari o di persone direttamente interessate, che nel corso degli anni, grazie ai “farmaci orfani” prodotti dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare per le malattie rare, hanno trovato beneficio e sollievo per la propria salute o per quella dei loro cari. Testimonianze uniche, toccanti, intrise di gratitudine e di infinita umanità come solo chi vive la sofferenza come proprio quotidiano è capace di raccontare. La serata sarà impreziosita da una selezione di motivi e canzoni eseguiti dal Coro “La Martinella” di Firenze. Appuntamenti il 27 ed il 28 ottobre alle ore 21 ed il 29 ottobre alle ore 18. Per la Compagnia delle Seggiole è un onore partecipare alle celebrazioni per il 170° anniversario del “Farmaceutico Militare”, come lo Stabilimento è conosciuto a Firenze, e raccontare un’eccellenza che rappresenta di fatto l’unica officina farmaceutica di Stato: “Un elemento fondamentale in grado di evolversi nel tempo in un profondo legame tra innovazione e tradizione”. Dal 2001 lo Stabilimento è alle dipendenze dell’Agenzia Industrie Difesa, ente in house del Ministero della Difesa. Prenotazioni sul nostro sito