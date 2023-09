NICE FESTIVAL MONCALIERI

La prima edizione del Nice Festival di Moncalieri, a cura del centro di produzione per il circo contemporaneo blucinQue/Nice e realizzato in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e con il sostegno della Città di Moncalieri, si chiude con un totale di 2557 spettatori in una settimana di programmazione, dal 20 al 26 settembre, di cui 802 bambini e ragazzini delle scuole locali che hanno partecipato alle recite mattutine pensate appositamente per loro e 10 sold out. In scena presso il PalaExpo, in piazza Mercato, si sono avvicendate 10 compagnie internazionali di circo contemporaneo. Al centro il tema dell’inclusione, di genere e culturale, scelta apprezzata dal pubblico a riconferma del fatto che il circo contemporaneo è un importante strumento di coesione sociale in quanto, racchiudendo in sé le altre arti performative quali la danza, il teatro e la musica, è in grado di arrivare a chiunque, dai bambini agli adulti, dagli esperti di settore agli spettatori che per la prima volta si avvicinano a questa arte.

“Siamo grati alla Città e a tutto il suo staff che ha accolto, sostenuto e diffuso il Nice Festival come evento di partecipazione, integrazione e coinvolgimento delle giovani generazioni di artisti e spettatori sotto l’egida del più forte aggregatore sociale, la cultura dello spettacolo dal vivo – afferma il direttore di produzione del centro blucinQue/Nice, Paolo Stratta -. Grazie a questo appuntamento si mantiene in vita un sogno e si dimostra come, con il talento, dalla passione e dalla meraviglia si possa anche creare comunità e occupazione”.

Un successo salutato con orgoglio anche dall’amministrazione moncalierese: “La prima edizione del Nice Festival Moncalieri è stata un successo – afferma Davide Guida, Assessore all’Istruzione e ai Giovani della Città di Moncalieri –. Come siamo abituati a fare, i primi ad essere coinvolti sono stati i bambini e i ragazzi delle scuole di Moncalieri. A partire dall’infanzia fino alle scuole medie, tutte le mattine il PalaExpo ha ospitato quasi mille studenti. Una nuova opportunità di cultura e arte accessibile, un valore aggiunto per i più giovani di Moncalieri. Una nuova esperienza anche per i 30 ragazzi, dai 19 ai 29 anni, del nostro staff che sono stati coinvolti per scoprire il dietro le quinte della manifestazione: dalla sua organizzazione alla chiusura del grande festival. Oltre ai più piccoli, le esibizioni del circo contemporaneo hanno attirato oltre 2mila 500 persone di Moncalieri e non solo. La collaborazione con BlucinQue/Nice e Cirko Vertigo non si ferma qui, stiamo già immaginando nuovi appuntamenti e tante novità per la nuova edizione del Nice Festival Moncalieri”.

La prima edizione del Nice Festival Moncalieri è iniziata, alla presenza del sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, e dell’Assessore all’Istruzione, Davide Guida, con ben due sold out degli spettacoli Maman aime beaucoup les fraises del verticalista Nicola Bertazzoni, co-prodotto dal centro di produzione blucinQue/Nice, e di Fili invisibili di Collettivo 6tu, in scena la sera del 20 settembre all’interno dello chapiteau di Circo Madera. Il successo di pubblico è proseguito con il tutto esaurito di entrambe le repliche dello spettacolo Hesperus di Circo Madera, programmato per sabato 23 e domenica 24 settembre, e di A Ruota Libera di Roberto Sblattero, andato in scena all’aperto in piazza Mercato, il pomeriggio di domenica 24 settembre e che ha richiamato i più giovani con le loro famiglie. Uno chapiteau stracolmo ha infine applaudito con entusiasmo lo spettacolo di chiusura, Vertigo Galà, con i migliori artisti di Fondazione Cirko Vertigo, in scena martedì 26 settembre.

Ottimo riscontro è arrivato anche dalle scuole del territorio: oltre 800 bambini e ragazzi hanno assistito alle repliche scolastiche di Binario Zero, spettacolo di Accademia Cirko Vertigo, che è andato in scena nello spazio all’aperto allestito in piazza Mercato ogni mattina nei giorni infrasettimanali alle ore 10, per un totale di 5 repliche, di cui quattro sold out, nei giorni del 21, 22, 25 e 26 settembre.

Il Nice festival di Moncalieri, alla sua prima edizione, eguaglia e spesso supera, grazie all’ottima risposta del pubblico, gli altri festival Nice portati dal centro di produzione blucinQue/Nice nei territori della città metropolitana di Torino, ovvero Settimo Torinese e Chieri, cui si aggiunge Grugliasco con il Festival internazionale Sul Filo del Circo, una kermesse da oltre 20 anni punto di riferimento per il settore del circo contemporaneo in Italia e all’estero.

La manifestazione fa parte, infatti, della rete di festival organizzati dal centro di produzione blucinQue/Nice, l’unico progetto riconosciuto e finanziato dal MIC in tutto il Nord Italia e uno dei quattro riconosciuti a livello nazionale. blucinQue/Nice, che con i Nice Festival intende farsi promotore di una vera e propria rete in grado di orientare i territori, ha l’obiettivo di creare sul territorio una comunità di spettatori stabile e di promuovere lo spettacolo dal vivo e il circo contemporaneo, permettendo soprattutto alle giovani compagnie di circuitare e confrontarsi con altri artisti di rilievo internazionale. La direzione artistica del settore creativo del centro blucinQue/Nice è affidata alla coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi, fondatrice di compagnia blucinQue, che sceglie le compagnie da coprodurre e che rappresenta con il suo lavoro un punto di riferimento nel settore del teatrodanza e del circo contemporaneo in Italia. La direzione di produzione invece è affidata a Paolo Stratta, che si occupa della programmazione.

