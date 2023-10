Romics, al via la XXXI edizione

Quattro giorni all’insegna del fumetto, dell’animazione e del games: dal 5 all’8 ottobre presso la Fiera Roma spazio al Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games che quest’anno festeggia la sua XXXI edizione.

Fra gli appuntamenti, gli incontri celebrativi e le assegnazioni dei Romics d’Oro a tre grandi figure “Roberto Diso, l’inossidabile autore bonelliano, una straordinaria carriera, tra Mister No e Tex; Declan Shalvey – spiega acconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival – il pluripremiato artista irlandese, che ha lavorato a numerosi titoli, da Moon Knight a Batman, da Deadpool a Immortal Hulk sino alla sua ultima opera Old Dog; Richard Anderson, il grande concept artist, illustratore e pittore americano, al lavoro tra cinema e videogames”.

A ciascun autore Romics d’Oro inoltre verrà dedicata una mostra originale che ne racconta la straordinaria carriera, ma c’è grande attesa anche per la mostra celebrativa degli 85 anni di Superman, protagonista anche del manifesto targato DC Comics a cura di Panini Comics, realizzato da Gabriele Dell’Otto con Superman che plana sopra Roma e il Colosseo.

Fra i tanti appuntamenti della quattro giorni di Romics, Iride a fumetti, il programma spaziale italiano di Osservazione della Terra, raccontato attraverso i disegni dei maestri del fumetto italiano, la celebrazione dei 30 anni della Scuola Romana dei Fumetti festeggiata con una mostra di inediti, i 40 anni dalla prima messa in onda del primo episodio de L’incantevole Creamy di Akemi Takada, Romics d’Oro 2013, celebre anime fra magia e musica, ma anche la seconda edizione di Musicomics, Premio Comics Musica per Immagini.

Spazio al focus sulla letteratura a fumetti con due incontri speciali (il 7 ottobre), uno per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino con la presentazione dell’adattamento a fumetti de Il Barone Rampante (Mondadori), l’altro con la celebrazione per i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni con PaperManzoni, realizzato da Giunti e Disney, alla grande Artist Alley di Romics che vede protagonisti le grandi firme del fumetto italiano e internazionale, senza dimenticare il cinema con “Romics OFF” con “Bugs Bunny at the Simphony” (in programma il 30 settembre e 1° ottobre all’Auditorium Conciliazione di Roma, il focus sull’horror con i 50 anni de L’esorcista, il nuovo L’esorcista – Il credente per la regia di David Gordon Green e Saw X.

Sono moltissimi gli eventi in programma, dall’omaggio a Francesco Coniglio al Romics da paura, per gli amanti del brivido con due eventi speciali nel weekend, da Il concerto delle sigle horror agli eventi dedicati a games e card games, tra carte collezionabili, escape room, puzzle games, videogiochi, retrogames, tornei con oltre 300 postazioni gaming dove provare le migliori consolle del momento. L’accesso alla manifestazione sarà consentito esclusivamente ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket. Tutto il programma completo e in dettaglio su www.romics.it.