Teatro India, Benvenute stelle di Eleonora Danco

Eleonora Danco, giovane autrice teatrale e cinematografica, apre la stagione del Teatro India il 12 ottobre con un testo nuovo, “Benvenute stelle”. Il racconto, un “dj set” lo definisce l’autrice, della realtà di uno dei quartieri della periferia più noti e problematici della capitale: Torbellamonaca.

“Stavo lì, a Tor Bella Monaca, in case che cascano a pezzi, con madri che non hanno i soldi per far mangiare i figli, bambini che la sogliola se la sognano, ragazzi in carcere, rapine, spaccio, mazzate. Mi sono concentrata nel dare voce a questo mondo, senza aggiungere filtri paternalistici o pedagogici”. Scvrive Eleonora Danco nelle sue note di regia.

“Ho rotolato, come ho potuto, nelle loro atmosfere: distanti appena venticinque minuti dal bio dove compro more essiccate dell’Himalaya per cena. Un quadro espressionista, dei lembi umani che volano, mixati a impressioni, visioni stati d’animo, il corpo che si adagia e si dispera come sempre. Tratto da storie vere della periferia romana Un dj set di racconti ai margini, uno stordimento di realtà, anche tragicomica, impietosa e commovente.

Scritto e diretto da Eleonora Danco

Con Eleonora Danco e Federico Majorana

Costumi Alessandro Lai

Disegno Luci Eleonora Danco

Musiche scelte da Marco Tecce

Produzione Teatro di Roma Teatro Stabile di Napoli

Dal 12 al 22 ottobre Teatro India, Roma

Dal 21 al 26 novembre Ridotto Teatro Mercadante, Napoli