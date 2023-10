Teatro Vittoria, La morte della Pizia di Friedrich Dürrenmatt

Il Teatro Vittoria di Roma ospita dal 10 al 15 ottobre La morte della Pizia di Friedrich Dürrenmatt: sul palco, Patrizia La Fonte e Maurizio Palladino diretti da Giuseppe Marini.

Le molte verità di Delfi e le fake news intorno alla vicenda di Edipo, manipolate da oracoli e veggenti, hanno colori grotteschi e beffardi nel racconto di Friedrich Durrenmatt, pubblicato nel 1976 e uscito in Italia nel 1988, qui adattato in forma teatrale. Nel tentativo di conoscere e capire la realtà, si fa sempre più leggibile il conflitto insanabile tra chi vede la follia del caso e chi cerca di leggere un senso organico nel groviglio degli accadimenti che ci travolgono.

Pannychis Undici, sacerdotessa Pizia alla fine dei suoi giorni, assistita dal sacerdote Merops Ventisette, sensale e cassiere, è chiamata dal potente Tiresia a rivedere le vicende e le profezie -di cui entrambi si sono resi in diverso modo artefici- al cospetto imbarazzante delle vittime dei loro responsi. Edipo, Giocasta, la Sfinge, appaiono sulla scena come visioni rivelatrici della fragilità dei nostri mezzi di conoscenza.

Dürrenmatt smaschera in chiave grottesca il mito e delinea con tinte forti lo smarrimento degli uomini, travolti da un groviglio di eventi incontrollabili. I Greci sono costretti a scegliere una loro verità, immersi nel chiacchiericcio confuso di informazioni contrastanti, in mezzo a un vortice di oracoli e profezie. Il testo rimanda al cinismo delle informazioni pilotate e al caos di notizie che oggi disorienta anche di più che al tempo dei Greci o in quello di Dürrenmatt. Così abbandonati alla deriva, siamo anche noi costretti a scegliere una nostra verità. Unica consolazione e liberazione dal panico: qualche momento di sorprendente e amarissimo riso.

LA MORTE DELLA PIZIA

di Friedrich Dürrenmatt

traduzione Renata Colorni edita da Adelphi

adattamento teatrale Patrizia La Fonte e Irene Lösch

regia di

Giuseppe Marini

con

Patrizia La Fonte e Maurizio Palladino

scena Alessandro Chiti – musiche originali Paolo Coletta – costumi Helga H. Williams

disegno luci Alessandro Greco – foto di scena Pino Le Pera

assistente alla regia Giorgia Macrino – organizzazione Rossella Compatangelo

Produzione Progetto Goldstein

in accordo con Arcadia & Ricono Ltd

per gentile concessione di Diogenes Verlag