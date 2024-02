Digitale Purpurea – La Compagnia delle Seggiole

Lo spettacolo Firenze, 1969.

Dianora, la più grande delle tre sorelle Coletti, annuncia alle due più piccole, la Betta e la Gingi, che a giugno si sposerà con Giorgio, atleta di punta degli Assi Giglio Rosso, bello, intelligente e…violento. Il suo vero piano, però, è mettere le mani sulla farmacia della famiglia Coletti. Da poco tempo, infatti è diventato allenatore di atleti mediocri e prova a vincere le gare con le anfetamine. Che sono state vietate proprio dalle Olimpiadi del Messico di quell’anno Non solo, dunque, picchia Dianora ma tenta di produrre farmaci illegali nella sua farmacia, rischiando, se si venisse a sapere, di rovinare la buona reputazione che il negozio di famiglia ha in città. La Betta e la Gingi, quindi, faranno di tutto per allontanarlo dalla sorella maggiore che dopo aver detto “sì” non può più lasciarlo perché ancora non esiste il divorzio. Tenteranno proprio di… eliminarlo, uccidendolo con la sua stessa arma: l’anfetamina. Riusciranno a fare l’omicidio perfetto, salvando sé stesse, la farmacia e soprattutto la sorella? Per scoprilo vi aspettiamo il 16, 17 e 18 febbraio al Teatro Reims di Firenze