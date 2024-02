Teatro Vittoria, Alfonso Sabella è Il cacciatore di mafiosi

Data unica, lunedì 4 marzo ore 21 al Teatro Vittoria di Roma con Il cacciatore di mafiosi con Alfonso Sabella e Alessandro Bardani.

Alfonso Sabella, il magistrato del pool antimafia di Palermo, autore del libro Il cacciatore di mafiosi, da cui è stata tratta l’omonima serie interpretata da Francesco Montanari, racconta gli anni che lo hanno visto impegnato nella cattura dei più grandi latitanti del nostro Paese. L’intervista è a cura del regista e sceneggiatore Alessandro Bardani.

“Il Cacciatore”, così veniva chiamato Alfonso Sabella, dopo più di 1700 arresti, dai vertici di Cosa Nostra. Il regista e sceneggiatore Biglietto d’Oro Alessandro Bardani intervista con un’intensa leggerezza uno dei protagonisti più importanti nella storia della lotta alla mafia. Sabella nei primi anni Novanta diventa il protagonista della “caccia” ai mafiosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

L’intervista ripercorre i punti salienti della sua decennale carriera. Dal suo ingresso nel pool antimafia, a soli ventotto anni, accanto a Giancarlo Caselli fino agli arresti di Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella, responsabili dell’attentato al giudice Giovanni Falcone e del rapimento del piccolo Giuseppe Di Matteo. Alfonso Sabella svela retroscena e dinamiche storico-politiche in una viscerale e sincera “confessione” che mette in evidenza, senza filtri, luci ed ombre del nostro Paese.

Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Pasquale Cuntrera: nomi famosi, nomi infami, che rimangono scolpiti nella memoria di tutti perché rappresentano la mafia delle stragi dell’estate del 1993, dell’uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, del potere di Toto Riina e Bernardo Provenzano. Catturare questi uomini, spesso latitanti per anni, nascosti tra le pieghe di una Sicilia e di una Palermo in cui il territorio spesso sfugge al controllo dello stato, è un’impresa investigativa di grande difficoltà: si tratta di saper parlare con i pentiti, conoscere il modo di ragionare dei mafiosi, muoversi tra la criminalità comune, le donne dei capimafia e alcuni spietati assassini. Alfonso Sabella è stato per anni magistrato inquirente a Palermo, al tempo del pool antimafia guidato da Giancarlo Caselli. Ha catturato Bagarella e Brusca, ha visitato le camere della morte dove avvenivano le torture e le uccisioni più cruente, ha raccolto i racconti di pentiti maggiori e minori e soprattutto ha accumulato una enorme riserva di storie. Storie con tutta la violenza delle guerre di mafia di cui fanno le spese anche gli innocenti, storie di intercettazioni telefoniche e imboscate per strada, storie in cui le gesta dei mafiosi si modellano sui film e la televisione. Soprattutto storie vere, che ci fanno vivere in prima persona le emozioni, i drammi, le delusioni e i trionfi di un magistrato che per anni è stato un cacciatore di mafiosi di professione.

Il 4 marzo 2024

IL CACCIATORE DI MAFIOSI

con il magistrato

Alfonso Sabella

intervistato da

Alessandro Bardani

Produzione AltraScena