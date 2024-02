Teatro Vittoria, Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché

Dal 20 febbraio al 3 marzo il Teatro Vittoria di Roma ospita la commedia di Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché di Antonio Amurri con la regia di Filippo D’Alessio.

La comicità di Amurri dissacrante e mai volgare, con i suoi commenti portati al limite

di assurdi ma divertenti “consigli di rapida eliminazione”, mette sotto la lente d’ingrandimento vizi e difetti, incomprensioni ed egoismi, nevrosi e manie

di una lunga serie di mogli e mariti. Una commedia dall’umorismo elegante che punta il dito sulla vita di coppia e ne presenta, in modo esilarante, le dinamiche. Umori, pensieri e considerazioni sul tema del matrimonio.

La comicità di Amurri con eleganza, prorompe in maniera emblematica, con una vena ironica dissacrante, negli assurdi e divertenti “consigli di reciproca e rapida eliminazione”.

Traspaiono in una spietata lente di ingrandimento, vizi e difetti, incomprensioni ed egoismi, nevrosi e comportamenti maniacali di una lunga serie di mogli e di mariti ingombranti, di fronte ai quali non vede altra possibilità che una pronta e spietata eliminazione.

Una commedia dall’ umorismo elegante che punta il dito sulla vita di coppia, ne presenta in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano a volte inconsapevolmente il vivere quotidiano.

Il tutto giocato in uno specchio che riflette in una giovane coppia pronta a sposarsi, umori e pensieri e considerazioni sul tema del matrimonio.

Una comicità e tante storie che hanno trovato nella televisione in bianco e nero del carosello il primo “palcoscenico” per tanti spettatori. Lo spettacolo ne ripropone ambienti e stile, muovendo gli attori in un set televisivo degli anni sessanta in un ping-pong dinamico ed effervescente con il Telefono Amico.

Dal 20 febbraio al 3 marzo 2024

COME AMMAZZARE

LA MOGLIE O IL MARITO

SENZA TANTI PERCHÉ

di Antonio Amurri

regia di

Filippo D’Alessio

a cura di Francesco Fanuele

con

Marco Cavallaro, Maddalena Emanuela Rizzi,

Bruno Governale e Alessandra Cavallari

musiche Francesco Fiumara

scene Tiziano Fario

Produzione Seven Cults Srl