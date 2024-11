La Compagnia delle Seggiole e Mariachi el Magnifico de Florencia sono lieti di presentare, per il secondo anno consecutivo, lo spettacolo DIA DE MUERTOS dedicato alla antica tradizione messicana di onorare i defunti. Appuntamento il 3 e 4 maggio 2024 alle ore 21.30 nel Cimitero Monumentale della Parrocchia di San Pietro in Varlungo a Firenze. Seconda stagione per lo spettacolo de La Compagnia delle Seggiole promosso assieme a Mariachi el Magnifico de Florencia e dedicato ad una tradizione messicana che affonda le sue radici nella cultura azteca, Dia de Muertos. Attraverso la voce di cinque personaggi lo spettacolo ripercorre quasi sei secoli di storia di questo appuntamento molto sentito in Messico. Due appuntamenti: venerdì 3 e sabato 4 maggio 2024 alle ore 21.30. Una nuova location accoglierà lo spettacolo: il Cimitero Monumentale della Parrocchia di San Pietro in Varlungo a Firenze. Questo viaggio sarà accompagnato da canzoni tradizionali, selezionate per l’occasione ed eseguite dal gruppo Mariachi el Magnifico de Florencia, un ensemble di musica messicana, che avvolgeranno lo spettatore e lo condurranno in questa meravigliosa atmosfera. Un particolare ringraziamento va a “Mexico de mis Amores Eternos” per aver realizzato gli autentici capi messicani per lo spettacolo e che contribuisce a sostenere l’educazione dei bambini in Messico. In Santa Croce il 18 e 19 maggio il viaggio teatrale dedicato alla Beata Umiliana de’Cerchi, promosso assieme alla Comunità dei Frati Francescani e l’Opera di Santa Croce. Ingresso libero con obbligo di prenotazione. Siamo lieti di presentare, con la Comunità Francescana in Santa Croce e l’Opera di Santa Croce, il viaggio teatrale nella Basilica di Santa Croce in Firenze “HUMILIS HUMILIANA” dedicato alla vita di Beata Umiliana de’Cerchi. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito con obbligo di prenotazione (gradita offerta minima di 10 euro ), si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 con quattro viaggi a serata nei seguenti orari: 19.30, 20.00, 21.00 e 21.30. insieme a Carla e Andrea delle Piane, Marisa Aterini, Lucia Tristano, Francesca Fedeli e Stefano Salvi che hanno collaborato e permesso la realizzazione dell’evento MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO Cioccolata,cibo degli dèi Un dialogo il 29 aprile 2024 in occasione dell’incontro “Cioccolata, cibo degli dèi” presso l’Aula Magna del NIC a Careggi, per ricostruire la storia della sostanza rivalutata grazie alle sue capacità di svolgere azioni benefiche per l’organismo. Maggiori informazioni sul nostro sito >>