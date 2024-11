È finalmente giunta l’attesissima nuova edizione del Festival Danza Excelsior – in memoria di Bruno Vescovo, che con il suo dodicesimo appuntamento, promette di regalare al pubblico del Teatro dei Rinnovati due serate indimenticabili.

Durante l’evento, il Balletto di Siena, diretto dal Maestro Marco Batti, presenterà per una Prima Assoluta, il suo nuovo spettacolo, P.I. Čajkovskij, il mistero dietro la musica.

Non di soli spartiti e accordi visse uno dei più acclamati compositori di tutti i tempi. Pëtr Il’ič Čajkovskij, l’uomo a cui il mondo del teatro deve la geniale sensibilità musicale di balletti come come Il lago dei cigni o La bella addormentata, di maestose Sinfonie, di concerti dall’imponente poesia romantica, si guadagnò un posto nella società del tardo Ottocento russo nonostante questa non fosse confacente la natura del compositore. Il sincero affetto familiare per i fratelli, il mortificante matrimonio, l’intricato rapporto epistolare con la prima finanziatrice e l’ultimo amore -incoronabile con un uomo, vengono rappresentati in quest’opera che Batti firma per il Balletto di Siena, in un breve e sentito viaggio nella vita e nell’emozione di uno degli uomini più importanti della storia della musica, accompagnando lo spettatore alla scoperta di una vita, una tragedia, che forse non conosce ancora.