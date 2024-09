Accademia di Santa Cecilia, Petrenko dirige la Quinta di Bruckner

Sarà Kirill Petrenko, Direttore Artistico e Musicale dei Berliner Philharmoniker, ad aprire la Stagione estiva 2024 dell’Accademia di Santa Cecilia lunedì 3 giugno alle ore 20.30 in Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica).

Il Maestro russo nato nel 1972 a Omsk, in Siberia e naturalizzato austriaco, salirà sul podio della Gustav Mahler Jugendorchester per un omaggio ad Anton Bruckner – tra i più grandi sinfonisti dell’Ottocento, di origine contadine, organista, uomo impacciato, fervente cattolico tanto da dedicare la Nona Sinfonia “Al buon Dio” –, in occasione dei duecento anni della nascita del compositore (1824) dirigendo la sua Sinfonia n. 5. Kirill Petrenko è stato Direttore Musicale Generale della Bayerische Staatsoper, Kapellmeister alla Wiener Volksoper e Direttore Musicale Generale sia dello Staatstheater di Meiningen sia della Komische Oper Berlin. Cresciuto in una famiglia di musicisti, ha debuttato come pianista a soli undici anni. Artista schivo e antidivo, rigoroso, musicalmente solidissimo, è un profondo conoscitore del vasto repertorio sinfonico austro-tedesco, raffinato interprete della musica russa e, pur conteso dalle maggiori orchestre e teatri del mondo, sfugge a qualsiasi esposizione mediatica.

La Gustav Mahler Jugendorchester, ospite di Santa Cecilia nel 2004, è considerato il miglior ensemble giovanile del mondo. L’orchestra fu fondata da Abbado a Vienna nella stagione 1986-1987 e accoglie giovani musicisti sotto i 26 anni provenienti dai paesi europei. Nel 2007 è stata premiata dalla European Cultural Foundation ed è sotto il patrocinio del Consiglio Europeo. Dalla sua fondazione è stata diretta da celebri bacchette quali Claudio Abbado, Herbert Blomstedt, Colin Davis, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Daniel Harding, Manfred Honeck, Jakub Hrůša, Mariss Jansons, Kent Nagano, Seiji Ozawa, Antonio Pappano e Christian Thielemann.

Composta tra il 1875 e il gennaio del 1878 la Quinta sinfonia, definita da Bruckner la sua sinfonia “fantastica” e “capolavoro contrappuntistico”, fu eseguita per la prima volta nel 1894 a Graz diretta da Franz Schalk ottenendo un grande successo.

Kiril Petrenko

Kirill Petrenko è Direttore Artistico e Musicale dei Berliner Philharmoniker dall’agosto del 2019. È stato Direttore Musicale Generale della Bayerische Staatsoper per sette anni, dopo gli incarichi di Kapellmeister alla Wiener Volksoper (1997-1999) e di Direttore Musicale Generale sia del Meininger Staatstheater (1999-2002) sia della Komische Oper Berlin (2002-2007). Si è esibito come direttore ospite alla Wiener Staatsoper, alla Semperoper di Dresda, alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, alla Metropolitan Opera di New York e all’Opéra Bastille di Parigi. Nel 2013, ha curato una nuova produzione dell’Anello del Nibelungo di Wagner al Festival di Bayreuth, che ha diretto fino al 2015.

Oltre alle produzioni operistiche, Kirill Petrenko si è costruito negli anni una reputazione come direttore del repertorio sinfonico che l’ha portato ad essere invitato dalle più importanti orchestre del mondo. Ha diretto compagini quali i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Staatskapelle Dresden, la Gewandhausorchester di Lipsia, la Frankfurter Museumsorchester, la WDR Sinfonieorchester Köln, la NDR Elbphilharmonie Orchester di Amburgo, la Radio-Sinfonieorchester Wien, i Wiener Symphoniker, la Royal Concertgebouworkest, la London Philharmonic, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony e la Los Angeles Philharmonic. Inoltre, si esibisce frequentemente come direttore ospite con la Israel Philharmonic, l’Orchestra RAI di Torino e con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Petrenko si dedica anche alla formazione di giovani musicisti e ad avvicinare i giovani alle diverse sfaccettature della musica. Questo lo ha portato a dirigere progetti per l’Accademia Karajan e concerti dell’Orchestra Giovanile Nazionale della Germania.

Agli Osterfestspiele di Baden-Baden, Kirill Petrenko continuerà a dirigere sia opere sia concerti. Nel 2022 ha attirato l’attenzione internazionale su Baden-Baden con la sua Dama di Picche di Čajkovskij e nel 2023 per Die Frau ohne Schatten di Richard Strauss, mentre nel 2024 ha eseguito Elektra. Di recente è stato annunciato il ritorno di Petrenko e dei Berliner Philharmoniker agli Osterfestspiele nella loro sede storica di Salisburgo.

Al di fuori di Berlino, Petrenko può essere seguito in tournée con i Berliner Philharmoniker in occasione di festival come quelli di Salisburgo e di Lucerna, oltre che in varie capitali musicali europee. Nel 2022 Petrenko e i Berliner Philharmoniker hanno intrapreso una tournée trionfale negli Stati Uniti che ha toccato città come Boston, Chicago e New York, mentre nell’autunno del 2023 ha tenuto la sua prima tournée asiatica con i Berliner. Il suo lavoro con l’orchestra è disponibile sulla Digital Concert Hall. Inoltre, sono presenti numerose incisioni che spaziano da Mozart a John Adams pubblicate dall’etichetta discografica dei Berliner Philharmoniker. A Santa Cecilia è stato ospite nel 2013, 213, 2019, 2020 e 2021.

Gustav Mahler Jugendorchester

Fondata a Vienna nel 1986/87 su iniziativa di Claudio Abbado, ad oggi è considerata l’orchestra giovanile più importante a livello internazionale ed è sotto il patrocinio del Consiglio Europeo. La GMJO è stata quindi la prima orchestra internazionale a tenere audizioni aperte nei Paesi dell’ex blocco sovietico. Dal 1992 accoglie musicisti fino ai 26 anni provenienti da tutta Europa, selezionati tra più di 2500 candidati in audizioni organizzate in oltre 25 città. Il repertorio delle tournée della GMJO spazia dal classicismo alla contemporanea, con un’enfasi sui grandi lavori sinfonici del periodo romantico e tardo-romantico.

L’alto livello artistico e il successo internazionale dell’orchestra hanno motivato molti grandi direttori e solisti ad esibirsi con la GMJO, da Claudio Abbado a Franz Welser-Möst e da Martha Argerich a Frank Peter Zimmermann. La GMJO viene invitata regolarmente dai festival, sale e istituzioni più prestigiosi, tra cui Musikverein di Vienna, Elbphilharmonie di Amburgo, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala di Milano, Semperoper di Dresda, BBC Proms di Londra e da molti anni i Salzburger Festspiele.

Numerosi ex musicisti della GMJO sono oggi membri delle più rinomate orchestre europee, molti in posizioni di rilievo. Nel 2012 è iniziata una partnership della GMJO con la Staatskapelle Dresden e quello stesso anno l’orchestra è stata nominata Ambassador UNICEF Austria.

BRUCKNER 200°

3 giugno 2024 ore 20.30

Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Gustav Mahler Jugendorchester

direttore Kirill Petrenko

Bruckner Sinfonia n. 5

prezzi dei biglietti: da € 25 a € 55

www.santacecilia.it

