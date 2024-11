Campionati Europei di Magia Fismitaly 2024, per la prima volta in Italia

Un ennesimo traguardo importante raggiunto dall’Italia che si prepara ad ospitare per la prima volta i Campionati Europei di Magia Fismitaly 2024 ed è pronta a trasformarsi nel paese della magia internazionale, in attesa dei Mondiali 2025 che si terranno a Torino.

Una grande opportunità conquistata grazie all’enorme lavoro portato avanti da Masters of Magic, l’organizzazione capitanata da Walter Rolfo, da sempre impegnata nella valorizzazione dell’arte dell’illusione con lo scopo di rendere possibile anche ciò che sembra impossibile. Due eventi epici “invaderanno” la Valle D’Aosta con oltre 3000 maghi previsti da tutto io mondo: dal 17 al 19 maggio torna “Masters of Magic World Tour”, lo spettacolo live (regia e show design firmati da Alessandro Marrazzo) che riunisce 9 tra i più sorprendenti illusionisti e prestigiatori dalla Cina agli Stati Uniti, dall’Europa all’Asia, in grado di lasciare la platea a bocca aperta per la magnificenza delle performance sul palco del Palais di Saint – Vincent. Grande attesa ed entusiasmo alle stelle poi, dal 23 al 26 maggio, per l’evento epico dei Campionati Europei di Magia che vedranno sfidarsi, al Palais Saint – Vincent e al Grand Hotel Billia, ben 150 maghi decisi a contendersi il titolo per l’accesso diretto ai Mondiali di Torino.

Tra gli artisti in scena: Xavier Mortimer (Las Vegas). Con oltre 27 milioni di follower sui suoi canali social, Mortimer è conosciuto a livello internazionale per i suoi strabilianti numeri di magia che combinano tecniche originali di illusione e comicità.

Topas (Germania): Tra i più giovani campioni del mondo di magia, Topas è conosciuto per le sue performance innovative e le sue grandiose illusioni dallo stile unico.

Laurent Piron (Belgio): Già vincitore dei Campionati del Mondo del 2022 in Quebec, Piron si esibisce in tutto il mondo con show moderni che risvegliano l’emozione del pubblico con numeri ricchi di effetti visivi.

Armando Lucero (Stati Uniti): Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Lucero è noto per la sua imponente presenza scenica e la sua incredibile abilità con le carte e le monete. Terrà uno speciale spettacolo dedicato a pochi spettatori.

Zhu Minghzu (Cina): Vincitore del più importante premio di acrobazia cinese, Minghzu è famoso per le sue esibizioni altamente creative e uniche nel loro genere.

Per vivere al meglio la più bella esperienza magica di sempre info

fismitaly2024@mastersofmagic.tv​ | +39 348 0011257

Giornate e orari show “Masters of Magic World Tour”

venerdì 17 maggio alle ore 21:00

sabato 18 maggio alle ore 21:00

domenica 19 maggio alle ore 16:00

Info e biglietti a questo link:

https://www.mastersofmagicworldtour.com/