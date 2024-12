Ferrara Sotto le Stelle 2024, al via la nuova edizione

Un festival eclettico e dinamico, dalla profonda vocazione internazionale ma al tempo stesso attento alla migliore musica italiana: annunciata la line up completa di Ferrara Sotto le Stelle 2024, la storica rassegna emiliana che torna per la sua ventottesima edizione.

Blonde Redhead, Dry Cleaning, The Murder Capital, Fantastic Negrito, Einstürzende Neubauten, PFM canta De André Anniversary, Dente, Daniela Pes, Any Other, New Candys, Birthh, Ibisco, Leatherette, FusaiFusa e Giungla sono i protagonisti della nuova edizione del festival, che conferma il suo spirito intraprendente e raffinato e la volontà di guardare ai mondi sonori più vari, dal rock al cantautorato, passando per blues, post punk ed elettronica.

Una realtà curiosa e capace di evolversi ed estendersi nel tempo e nello spazio: se il cuore del festival si conferma infatti dal 3 all’8 giugno nel Cortile del Castello Estense di Ferrara, la rassegna si arricchisce poi di due appuntamenti, l’8 e 9 luglio, nella splendida Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE) e si chiude con l’ormai consueto appuntamento in collaborazione con Internazionale a Ferrara il 3 ottobre al Teatro Comunale cittadino.

Ferrara Sotto le Stelle mantiene dunque salde le proprie radici nel luogo dove tutto è nato, tra le mura del castello degli Este in centro città, ma al tempo stesso è capace di guardare oltre, allargando i propri orizzonti geografici e temporali, in un’ottica di costante valorizzazione del territorio che abita e di collaborazione con le realtà da cui è circondata.

La capacità di durare è sinonimo di qualità, afferma l’Assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna Mauro Felicori. E il fatto che Ferrara Sotto le Stelle sia arrivata alla ventottesima edizione significa che è un festival che ha qualcosa da dire, e che ha la capacità continua di aggiornarsi e di seguire un percorso virtuoso di ricerca musicale.

Ferrara sotto le stelle è un festival che a livello nazionale e internazionale é sinonimo di qualità e raffinatezza. Lo sa il pubblico, lo sanno gli artisti e lo sa bene la Regione Emilia-Romagna che continua a confermare il supporto a questa manifestazione per la sua capacità di portare musica e cultura su palcoscenici suggestivi. dichiara la Presidente del Gruppo Assembleare della Regione Emilia-Romagna Marcella Zappaterra. Palcoscenici che non solo mettono Ferrara sotto i riflettori, ma anche le bellezze di tutta la nostra terra come la Delizia di Benvignante. Ferrara sotto le Stelle è una manifestazione irrinunciabile per la città. Ogni anno presenta un cartellone di concerti e spettacoli di assoluta qualità, lontano dalla cultura mainstream. È questa la giusta direzione da intraprendere per valorizzare mete lontane dai grandi centri della musica e portare pubblico che altrimenti non avrebbe mai potuto godere della bellezza che c’è sul nostro territorio.

Promozione e valorizzazione della musica dal vivo sono da sempre obiettivi primari e identitari nell’azione culturale della nostra associazione. Afferma la Presidente di Arci Ferrara Francesca Audino. Sono obiettivi che vengono perseguiti tutto l’anno da tante associazioni e circoli del territorio, attraverso corsi di musica, concerti, eventi e sale prove, grazie all’apporto instancabile di tanti volontari e volontarie. Sono queste le stesse persone che si mettono a disposizione per aiutare nella realizzazione del nostro festival e che lo vivono ogni volta come un’occasione di festa e condivisione. Ringraziamo i circoli Bolognesi, Officina Meca e Contrarock per la loro fondamentale presenza. Il Circolo Bolognesi ospiterà, tra l’altro, l’aftershow di Giungla la sera dell’8 giugno dopo l’ultimo concerto in cortile dei The Murder Capital.

Ferrara Sotto le Stelle prima di tutto è fatta di persone, commenta il Presidente dell’Associazione Ferrara Sotto le Stelle Mattia Antico. Credo che l’aspetto fondamentale non siano gli artisti che salgono sul palco, ma chi compone questa associazione, chi per un anno intero fa di tutto affinché l’edizione si possa realizzare. Ormai come un mantra, lo ripetiamo ancora: siamo gli stessi appassionati fruitori che un tempo erano sotto i palchi di Ferrara Sotto le Stelle. Stiamo diventando grandi, ci avviciniamo alla trentesima edizione con orgoglio e con alcune modifiche negli anni, ma con l’interesse di mantenere lo stile puro e curioso del nostro festival.

Ferrara Sotto le Stelle, pur giunto alla sua ventottesima edizione, si propone come un festival fresco e accogliente. Aggiunge il direttore artistico Corrado Nuccini. Con un’attenzione particolare alla sostenibilità economica e ambientale,questo evento mette al centro la musica, evitando la deriva generalista e sottolineando la sua vocazione alla ricerca della bellezza, alla sperimentazione e all’innovazione.

Ferrara Sotto le Stelle si conferma una rassegna tra le più longeve e di qualità in Italia, capace di non perdere mai la curiosità e la voglia di guardare al futuro. Un festival che anche quest’anno dà forma a una line up eterogenea e sorprendente, che punta al gender balance. Un viaggio tra molteplici sonorità che raccoglie attorno a sé, ogni anno, un pubblico sempre più ampio e composito.

Ferrara Sotto le Stelle inoltre è da sempre attenta alle politiche ambientali, impegnandosi da anni non solo nel perseguimento delle certificazioni necessarie, ma anche e soprattutto nelle buone pratiche: tra queste la scelta di utilizzare bicchieri in plastica dura, per eliminare lo spreco del monouso. A ciò si aggiunge poi il riconoscimento del valore monumentale degli spazi che abita, rispettandone le architetture e la storia.

IL PROGRAMMA

Tornano i grandi concerti nella storica location del festival, il Cortile del Castello Estense di Ferrara. Si comincia lunedì 3 giugno con il raffinato trio indie rock newyorchese Blonde Redhead che presenta il recente successo discografico Sit Down For Dinner. In apertura, il solo show di una delle artiste italiane più originali e ispirate in circolazione, Any Other, fresca di uscita del nuovo album stillness,stop: you have a right to remember. Martedì 4 giugno è la volta dell’unica data italiana dei Dry Cleaning, quartetto di South London che in pochissimi anni ha conquistato l’attenzione internazionale con il suo intrigante e originale mix di post punk e spoken word. Ad aprire il loro live, il rock oscuro e melodico dei New Candys. Mercoledì 5 giugno spazio al talento multiforme ed esoterico di Daniela Pes, che con il suono al tempo stesso arcaico, contemporaneo e futuribile dell’album d’esordio Spira ha conquistato la Targa Tenco e ammaliato pubblico e critica. Ad anticiparla, la giovane e brillante cantautrice toscana di base a New York Birthh. Venerdì 7 giugno spazio alla dolcezza ironica e disillusa del cantautorato di Dente, per celebrare insieme il quindicesimo anniversario di L’amore non è bello. Prima di lui, il sound potente e diretto, senza compromessi, di Ibisco. Sabato 8 giugno si chiude con l’unico live estivo in Italia degli irlandesi The Murder Capital, tra i migliori gruppi della scena post punk mondiale, capaci di fondere al meglio adrenalina e introspezione, come dimostrano il loro ultimo disco Gigi’s Recovery e il successivo singolo Hearth In The Hole. In apertura, il travolgente e personalissimo mix di post punk, noise e pop contorto dei Leatherette. Dopo i concerti, ci si sposta al Circolo Arci Bolognesi per l’aftershow ufficiale del festival con il dj set a cura di Giungla.

A luglio ci si sposta invece alla Delizia Estense di Benvignante ad Argenta (FE), nuova splendida location del festival, per due live immersi nel verde del parco. Lunedì 8 luglio arriva Fantastic Negrito, uno dei più travolgenti, talentuosi e amati bluesman in circolazione, cantautore e chitarrista vincitore di tre Grammy Awards: il suo concerto sarà aperto da quello dei FusaiFusa, ensemble musicale che si muove all’incrocio fra sonorità mediorientali e afro-beat, ritmi maghrebini ed elettronica, con l’album d’esordio Lamana. Martedì 9 luglio invece in scena la storia della musica italiana con la celeberrima prog band PFM – Premiata Forneria Marconi in PFM canta De André Anniversary, un live che celebra i quarantacinque anni dal tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, rinnovando l’abbraccio fra il rock e la poesia del grande cantautore genovese.

Infine, il consueto appuntamento autunnale di anteprima della nuova edizione del festival di giornalismo “Internazionale a Ferrara”, giovedì 3 ottobre al Teatro Comunale, con la band tedesca che, in oltre 40 anni di carriera, ha saputo spostare i parametri del mainstream: gli Einstürzende Neubauten, che presentano live il nuovo album, come sempre imprevedibile, sperimentale e non convenzionale, Rampen – apm: alien pop music.

***

Ferrara Sotto Le Stelle – Festival di musica internazionale a Ferrara è possibile grazie a Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara e Comune di Argenta con la collaborazione di Arci Ferrara.

Partner tecnico: CIDAS

Nelle precedenti 27 edizioni ha ospitato grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Bob Dylan, Lou Reed, Philip Glass, PJ Harvey, Kraftwerk, Ryuichi Sakamoto, Radiohead, Sonic Youth, Beck, Pixies, Wilco, Mercury Rev, Deus, Bon Iver, The National, The Smile, The Jesus and Mary Chain, trentemoller, Kevin Morby così come i migliori nomi della musica italiana: Lucio Dalla, Franco Battiato, Paolo Conte, Afterhours, CSI, Vinicio Capossela, Verdena, IOSONOUNCANE, Cosmo, Le Luci della Centrale Elettrica e molti altri ancora.