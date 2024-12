La IUC al Goethe Institut, i tre appuntamenti

Torna anche quest’anno la IUC al Goethe, la mini rassegna di tre appuntamenti dell’Istituzione Universitaria dei Concerti realizzata in collaborazione con il Goethe Institut.

Tutti gli eventi si terranno presso l’Auditorium del Goethe Institut di Via Savoia 15.

Primo appuntamento della rassegna, martedì 21 maggio ore 20.30, la Presentazione del CD “Don Giovanni” di Mozart con Enrico Saverio Pagano, direttore dell’Orchestra da Camera Canova, Andrea Estero, direttore di “Classic Voice”. Il baritono Giacomo Nanni, la soprano Sabrina Cortese e il pianista Leonardo Angelini eseguiranno arie e duetti dal Don Giovanni.

Giovedì 30 maggio ore 20.30, Luca Pincini violoncello, Gilda Buttà pianoforte, Paolo Zampini flauto presenteranno Absolutely Ennio Morricone Vol. 2, Progetto originale IUC in occasione della presentazione del secondo volume dell’omonimo progetto discografico (Da Vinci Classics)

Giovedì 6 giugno ore 20.30, ultimo appuntamento della rassegna con K/024, Spettacolo per il centenario della morte di Franz Kafka con Eugenio Renzetti Group Zero e la voce virtuale di Federico Sanguineti.

Martedì 21 maggio ore 20.30

Presentazione del CD “Don Giovanni” di Mozart

L’evento che nel 2022 ha inaugurato la stagione IUC è ora un doppio CD allegato al numero di maggio della rivista “Classic Voice”

Intervengono Enrico Saverio Pagano direttore dell’Orchestra da Camera Canova, Andrea Estero direttore di “Classic Voice”. A seguire il baritono Giacomo Nanni, la soprano Sabrina Cortese e il pianista Leonardo Angelini eseguiranno arie e duetti dal Don Giovanni.

Aria Madamina, il catalogo è questo (Leporello)

Duettino Là ci darem la mano (Zerlina, Don Giovanni)

Aria Batti, batti, oh bel Masetto (Zerlina)

Canzonetta Deh vieni alla finestra (Don Giovanni)

Aria Metà di voi qua vadano (Don Giovanni)

Recitativo accompagnato e Rondo Crudele!.. Ah no, mio bene! – Non mi dir, bell’idol mio (Donna Anna)

Giovedì 30 maggio ore 20.30

Luca Pincini violoncello

Gilda Buttà pianoforte

Paolo Zampini flauto

Fabio Venturi regia del suono

Absolutely Ennio Morricone Vol. 2

Progetto originale IUC in occasione della presentazione del secondo volume dell’omonimo progetto discografico (Da Vinci Classics)

Nuovo capitolo del progetto dedicato alla musica del compositore Premio Oscar (membro per circa trent’anni del Consiglio artistico della IUC) con i suoi storici musicisti.

Si ascolteranno la celebre Leone Suite (che riunisce temi da C’era una volta in America, C’era una volta il West e Il buono, il brutto, il cattivo), Nuovo Cinema Paradiso, Metti, una sera a cena Bugsy, Il deserto dei Tartari, Gott mit uns e altri temi da film in versioni rigorosamente originali o in trascrizioni realizzate dallo stesso Morricone. Il progetto comprende anche pagine di musica assoluta come Rag in frantumi e Cadenza per flauto e nastro magnetico, e una composizione originale di Luca Pincini, Fragmenta of Mission.

Ed ecco come i tre musicisti raccontano il loro progetto: “Per lunghissimi anni, abbiamo vissuto accanto ad Ennio Morricone. Profondamente, in tutto. Non abbiamo mai immaginato la sua assenza forzata. Nemmeno ora. Ogni giorno qualcosa ci fa interagire con lui. Il calendario ci ha semplicemente ricordato che dovevamo fare in musica. Proseguire, con Ennio. Quindi, con Da Vinci e IUC abbiamo avviato una serie di uscite discografiche in vari volumi contenenti solo ed esclusivamente sue partiture in originale, come il Compositore desiderava fosse, sempre e comunque. È iniziato un grande compito da svolgere perché conserviamo qualcosa di insostituibile. Ad ogni tappa un disco, sempre diviso tra Cinema e Assolutamente… Ennio Morricone”.

Giovedì 6 giugno ore 20.30

Eugenio Renzetti Group Zero

Simone Alessandrini sax contralto, sax soprano, flauto

Roberto Bottalico sax tenore, clarinetto

Francesco Fratini tromba, flicorno

Eugenio Renzetti trombone, composizioni, arrangiamenti

Andrea Saffirio pianoforte, tastiere

Pietro Ciancaglini contrabbasso, basso elettrico

Riccardo Gambatesa batteria

Federico Sanguineti voce virtuale

K/024

Spettacolo per il centenario della morte di Franz Kafka

“Nella lotta fra te e il mondo asseconda il mondo” (Franz Kafka)

È dalla necessità perenne ed instancabile di fondere i vari volti dell’arte che vede la luce K/024, progetto ideato e prodotto da Eugenio Renzetti.

I brani nascono da suggestioni generate dalla lettura dei capolavori di Franz Kafka di cui ricorre nel 2024 il centenario della morte. In “Lettera al padre” risiede però il cuore della ricerca che tenta di osservare e codificare, con discrezione e sensibilità, il rapporto padre – figlio come archetipo della relazione.

La partecipazione anche se solo virtuale di Federico Sanguineti, intellettuale ironico ed irriverente, arricchisce la proposta musicale con variazioni, vocali, su frammenti kafkiani.

Di Group Zero fanno parte alcuni dei più noti musicisti della scena jazzistica italiana, che con radici eterogenee e ambizioni comuni, sono capaci di immergersi in una proposta musicale originale, in equilibrio tra jazz contemporaneo, rock e musica d’avanguardia.

Ingresso 5 euro

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it