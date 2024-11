dal 21 al 26 maggio

dal martedì al venerdì h 21, sabato h 19 e domenica h 17

LA MARIA BRASCA

uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah

di Giovanni Testori

con MARINA ROCCO,

Mariella Valentini, Luca Sandri, Filippo Lai

scene Gianmaurizio Fercioni

costumi Daniela Verdenelli

luci Oscar Frosio

musiche Fiorenzo Carpi

riallestimento a cura di Albertino Accalai per la scena e Simona Dondoni per i costumi

assistente alla regia Diletta Ferruzzi

pittore scenografo Santino Croci

direttore di scena Mattia Fontana

macchinista costruttore Marco Pirola

macchinista Giulio Cagnazzo

elettricista Gianni Gajardo

fonico Gigi Doronzo

sarta Giulia Leali

scene costruite presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti

Si ringrazia Pinina Carutti per il suo sguardo colto e profondo

produzione Teatro Franco Parenti / Fondazione Teatro della Toscana

durata: 1 ora e 45’ + intervallo

Sarà in scena al Teatro Vascello dal 21 al 26 maggio 2024, La Maria Brasca di Giovanni

Testori, uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah. In scena, Marina Rocco, nei panni

dell’emancipata e sfrontata protagonista, dà vita al testo insieme a Mariella Valentini, Luca

Sandri e Filippo Lai, rispettivamente Enrica, la sorella, Angelo, il cognato e Romeo

Camisasca, il giovane amante.

“Ogni qualvolta Giovanni Testori ha scritto per il Teatro ha dato vita a personaggi femminili

indimenticabili, come non ne esistono, in genere, nel teatro di prosa. Una di queste figure

eccezionali è sicuramente la prima, l’unico personaggio vincente nato dalla penna di

Testori, che grida al mondo la potenza della passione, l’amore per la vita vissuta fuori da

ogni costrizione, convenzione o compromesso: La Maria Brasca” – così la regista Andrée

Ruth Sammah descrive le caratteristiche del personaggio testoriano al centro della storia.

Negli anni Sessanta fu Franca Valeri a farla esistere sul palcoscenico del Piccolo Teatro,

diretta da Mario Missiroli. Negli anni seguenti, invece, dalla data del suo debutto al Parenti

il 26 ottobre 1992, con la regia di Andrée Ruth Shammah, fu il grande successo di Adriana

Asti.

Ora, nel centenario dalla nascita di Testori – e nella stagione del cinquantesimo del

Parenti – è necessario un passaggio di testimone per continuare a ricreare sulla scena

l’esplosione di energia, divertimento e commozione che porta con sé la Brasca – conclude

Shammah.

Dopo essere stata diretta da Andrée Ruth Shammah ne Gl’innamorati di Goldoni, in Ondine

di Giraudoux e, più recentemente in Casa di Bambola di Ibsen, Marina Rocco è l’attrice

perfetta per far rivivere questo spettacolo, amatissimo dal suo autore, che, fra innumerevoli

recite, venne a prendersi, poco prima di morire, gli ultimi interminabili applausi sul

palcoscenico del Franco Parenti.

Adesso più che mai, a trent’anni dalla prima edizione e a ventitré dalla ripresa, Andrée Ruth

Shammah sente la necessità di tornare a questo testo come monito per il futuro, affascinata

dalla volontà della protagonista di non cedere, di difendere tutto ciò che rappresenta la sua

vita e ammaliata dal suo coraggio nel parlare di felicità; uno stato d’animo assai raro,

solitamente assente nel teatro di Testori e, secondo la regista, anche nella drammaturgia

contemporanea.

Il testo si rivela estremamente attuale, in una costante vibrazione tra piacere e turbamento,

fino alla conclusione: il dialogo diretto al pubblico, positivo, divertente, come ad esortarlo a

vivere le proprie passioni con fiducia e leggerezza.

Le scene sono di Gianmaurizio Fercioni, tra le più belle disegnate in questi 50 anni dallo

storico scenografo e fondatore dell’allora Salon Pier Lombardo.

Le musiche sono di Fiorenzo Carpi e i costumi di Daniela Verdenelli.

Inoltre, martedì 21 maggio ore 20.00 – in occasione della prima – si terrà l’incontro “Quèl”

imperdibile Testori, con Andrée Ruth Shammah, regista dello spettacolo e fondatrice

del Teatro Franco Parenti e con Giuseppe Frangi, presidente dell'Associazione

Giovanni Testori.

La Brasca e i Promessi sposi alla Prova, due testi uno all'inizio della parabola testoriana,

l'altro della piena maturità. In occasione del Centenario sono stati riproposti dal Teatro

Franco Parenti, evidenziando tanti fondamentali punti di continuità nella produzione di

Testori: l'amore per la parola che si fa esperienza ogni volta nuova.

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Monteverde Roma

