“LIBRI IN SCENA” – VENERDI’ 24 MAGGIO 2024 ORE

21.00 PRESENTAZIONE DEL VOLUME “TROVA LA TUA

POCAPAGLIA” – TEATRO CIVICO DI BOSCONERO

Ecco il nuovo libro di Francesco Marchino “Trova la tua Pocapaglia”: la

presentazione al teatro di Bosconero sarà un’occasione per immergersi nella

bellezza e nella poesia di un luogo unico e intramontabile, come Pocapaglia,

nelle terre del Roero. Si tratta di una raccolta di scritti e poesie che narrano la

vita e l’amore per questo territorio, che è anche il luogo natale dell’autore. Lo

scrittore di Bra(Cn), con la sua prosa evocativa e le sue liriche appassionate,

mette in luce una realtà semplice e di conseguenza autentica, lontana dal

frenetico ritmo delle città. A Pocapaglia, infatti, si rallenta…l’orologio ferma le

lancette, manovrate solo dai ritmi della natura e da una vita che attraversa il

tempo in modo differente rispetto ai contesti urbani. E’ un orologio stagionale

– un orologio umanitario – non asservito alla meccanica del progresso. Gli

abitanti di Pocapaglia – descritti con affetto e delicatezza – diventano

protagonisti di un romanzo appartenente a un’altra epoca. Sacerdoti, suore,

amici del bar, familiari, nonne, tutti volti di personaggi di terre veraci come il

sole d’agosto. Tutto l’intero contesto racconta di una vita tranquilla e quasi

felice. Attraverso le loro storie Marchino ci invita a riflettere sull’importanza

dei valori genuini, della natura e di tutta la comunità. Durante la

presentazione, l’autore leggerà alcuni estratti del libro, accompagnato da un

sottofondo musicale che rievoca le atmosfere descritte nella sua opera. Al

termine ci sarà spazio per un dibattito con l’autore e un firmacopie. “Trova la

tua Pocapaglia” è un’opera che celebra la bellezza della lentezza e la

conseguente autenticità della vita di paese, attraverso gli occhi e il cuore di

chi ha vissuto e amato profondamente la sua terra.

Francesco Marchino, nato a Bra, ma residente da sempre a Pocapaglia, è un

autore che incarna appieno la filosofia della semplicità. Il suo motto, “La

semplicità è la mia metà”, riflette la sua visione del mondo e, di conseguenza,

anche il suo approccio alla scrittura. Descrive infatti il suo processo di scrittura

come un ritorno all’essenziale, uno spogliarsi di tutto ciò che è superfluo per

iniziare a scrivere sul foglio di carta bianco. Questo, che potremmo quasi definire

un percorso di purificazione, è ciò che permette a Marchino di scrivere con

autenticità e di trasmettere emozioni genuine attraverso le sue opere.(Ansa)

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e maggiori informazioni si

possono ottenere al 3893126525. Per chi volesse scrivere c’è una mail:

lofficina.bosconero.it.