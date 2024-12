PROSPETTIVA VIVALDI

Il volto di Vivaldi concerto-reading in prima esecuzione assoluta

con Federico Maria Sardelli e Modo Antiquo

L’articolato progetto PROSPETTIVA VIVALDI, ideato da Bologna Festival, si conclude giovedì 23 maggio ore 20.30, Chiesa di Santa Cristina della Fondazza, con il concerto-reading Il volto di Vivaldi, eseguito in prima assoluta da Ensemble Modo Antiquo sotto la direzione di Federico Maria Sardelli. Ispirato al saggio Il volto di Vivaldi dove Sardelli approfondisce la questione dell’iconografia vivaldiana, individuando il vero volto del “Prete Rosso” nel ritratto conservato al Museo della Musica di Bologna, il concerto-reading Il volto di Vivaldi presenta in prima esecuzione in tempi moderni l’aria per soprano “Se nemico tu mi sei” tratta dall’opera La Candace, uno degli innumerevoli “ritrovamenti” di Sardelli nell’enorme patrimonio musicale che ci ha lasciato Vivaldi. Tra i più autorevoli interpreti e studiosi di Vivaldi, attuale curatore del monumentale lavoro di catalogazione delle opere di Vivaldi (Ryom Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis, RV), Federico Maria Sardelli ha fortemente contribuito alla riscoperta e al recupero di molto teatro musicale vivaldiano e di numerose pagine strumentali. Esegue l’aria “Se nemico tu mi sei” il soprano Jennifer Schittino, interprete specializzata nel repertorio antico.

Giovedì 23 maggio ore 20.30

Chiesa di Santa Cristina della Fondazza

Ensemble Modo Antiquo

Jennifer Schittino soprano

Federico Maria Sardelli direzione, narrazione, flauto traversiere

Il volto di Vivaldi

concerto-reading su testi, immagini e drammaturgia di Federico Maria Sardelli

prima esecuzione assoluta

Antonio Vivaldi

Concerto in la minore RV 462 per oboe, archi e b.c.

Se nemico tu mi sei aria per soprano dall’opera La Candace RV 704

prima esecuzione in tempi moderni

Concerto in sol minore op. VIII n.8 RV 332 per violino, archi e b.c.

Gloria Patri da Laudate Pueri RV 601 per soprano, flauto traversiere, archi e b.c.

Sinfonia dall’opera Il Farnace RV 711

Nel recente saggio di Federico Maria Sardelli, Il volto di Vivaldi, pittura, musica e storia si intrecciano nella ricerca del vero volto del “Prete Rosso”. Quanti e quali sono veramente i ritratti di Vivaldi? Un’indagine avvincente per un concerto-reading punteggiato di ricercati interventi musicali, tra cui la prima esecuzione in tempi moderni di un inedito di Vivaldi, l’aria “Se nemico tu mi sei” dall’opera La Candace RV 704.

Il progetto “Prospettiva Vivaldi” è realizzato con il sostegno di Illumia main partner e in collaborazione con Cineteca di Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, Accademia Musicale Chigiana di Siena, Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Federico Maria Sardelli. Direttore, musicologo, compositore e flautista, Federico Maria Sardelli, insieme alla sua orchestra barocca Modo Antiquo, è annoverato tra i più autorevoli interpreti e studiosi della produzione musicale di Vivaldi. Svolge attività concertistica in tutta Europa, ospite dei maggiori festival di musica antica. Oltre al suo ensemble, dirige numerose altre orchestre, tra cui la Gewandhausorchester di Lipsia, la Staatskapelle Halle, la Kammerakademie Potsdam, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra da Camera di Mantova e l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali. Tra i massimi esperti di Vivaldi, ha fortemente contribuito alla rinascita del teatro musicale vivaldiano con riscoperte e prime rappresentazioni in tempi moderni di molti inediti del celebrato compositore veneziano. Ha riportato in scena l’opera Motezuma (Rotterdam, 2005) e l’opera Atenaide (Firenze, 2006); ha riscoperto e ricostruito l’Orlando furioso, dirigendolo in prima mondiale al Festival di Beaune e registrandolo per l’etichetta Naïve. Fa parte del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Cini di Venezia e nel 2007 è diventato il responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis (RV), quando Peter Ryom lo ha incaricato di continuare la sua monumentale opera di catalogazione della musica di Vivaldi. Dirige la collana di musiche in facsimile «Vivaldiana» e ha pubblicato il Catalogo delle concordanze musicali vivaldiane e il volume La musica per flauto di Antonio Vivaldi. Di rilievo anche la sua produzione discografica, dedicata sia a Vivaldi che a Corelli, di cui ha ricostruito e inciso in prima mondiale i Concerti Grossi Op.VI. Saggista ma anche scrittore dalla vena satirica, ha pubblicato per Sellerio il romanzo storico L’affare Vivaldi (Premio Comisso 2015 per la narrativa) e il saggio “investigativo” Il volto di Vivaldi dove intreccia pittura, musica e storia nella ricerca del vero volto del “Prete Rosso”, saggio di carattere scientifico da cui è scaturita una messa in scena a metà fra la narrazione e il concerto, il concerto-reading Il volto di Vivaldi, presentato in prima nazionale a Bologna Festival, nell’ambito del progetto “Prospettiva Vivaldi”.

Recenti le pubblicazioni di altri due volumi: Lucietta. Organista di Vivaldi (2023) e Vivaldi secondo Vivaldi. Dentro i suoi manoscritti (2024).

Ensemble Modo Antiquo. Fondata da Federico Maria Sardelli nel 1987, l’orchestra barocca Modo Antiquo riunisce alcuni dei migliori strumentisti oggi attivi nel campo della musica antica. Una profonda conoscenza delle prassi esecutive storiche e un gusto spiccato per il virtuosismo strumentale ne fanno uno degli ensemble più apprezzato a livello europeo, presente in festival di prestigio e rinomate istituzioni musicali. Sotto la direzione di Sardelli l’ensemble ha eseguito e registrato in prima mondiale le opere vivaldiane Arsilda Regina di Ponto, Tito Manlio, Orlando Furioso, spesso esibendo cast “stellari” come quello scelto per la registrazione di Atenaide: Sandrine Piau, Vivica Genaux, Guillemette Laurens, Romina Basso, Nathalie Stutzmann e Paul Agnew. Ha inoltre registrato, perlopiù per l’etichetta francese Naïve, l’integrale delle Cantate e dei Concerti per traversiere di Vivaldi, i Concerti “di sfida” con il violinista barocco Anton Steck, i Concerti per molti istromenti, i Concerti di Parigi e una antologia di arie inedite con Anna Caterina Antonacci. Più recente, la prima incisione mondiale dei Concerti per Anna Maria, in cui riprendono vita, grazie ad una meticolosa ricostruzione, sei spettacolari concerti che Vivaldi dedicò alla sua allieva prediletta.

Jennifer Schittino. Nata a Siracusa nel 1980, si diploma in canto presso l’Istituto d’Alta Formazione Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania e si laurea in canto rinascimentale e barocco presso il Conservatorio di Palermo, sotto la guida di Sonia Prina, Luca Dordolo e Lavinia Bertotti. Come solista ha preso parte a numerose produzioni operistiche barocche, con direttori come Enrico Onofri, Federico Maria Sardelli, Aaron Carpené, Flavio Colusso, Carlo Ipata, Fabio Furnari, Ignazio Maria Schifani. Recente, la sua interpretazione del ruolo di Berta nel Barbiere di Siviglia diretto da Francesco Pasqualetti al Teatro del Giglio di Lucca. Ha inciso per le case discografiche Arcana e Da Vinci Classics. Fa parte della Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa diretta da Riccardo Donati dal 2014 ed è presidente dell’Associazione Pisa Early Music.

