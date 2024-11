VITTORIA – Ogni giorno è una scoperta, ogni esibizione una sorpresa. Il fitto calendario di appuntamenti di questa 16esima edizione di “Scenica Festival” fa della città di Vittoria suggestivo centro di fermento culturale siciliano e palcoscenico coinvolgente per i tantissimi artisti ospiti. Circo contemporaneo e musica, teatro e danza, mostre e laboratori: è tutto pronto per il secondo, imperdibile, vulcanico, secondo fine settimana di Scenica, il festival che colora di mille emozioni il centro storico della città di Vittoria e che affascina piccoli e grandi spettatori.

Ospite di Scenica con due prime nazionali la pluripremiata compagnia belga di circo contemporaneo e magia nouvelle Doble Mandoble. Presente con lo spettacolo “La Belle Escabelle”, che mescola magistralmente manipolazione di oggetti, teatro fisico e acrobazie, per un folle omaggio alla comune scala pieghevole, questo giovedì 16 alle ore 20.30 presso il Chiostro delle Grazie. E con “Chapiteau Magique – La legenda di Kulkatàn”, (spettacolo con prenotazione obbligatoria) ospitato a piazza del Popolo nei giorni 17 e 18 maggio dalle 17.00 alle 21.00 e il 19 maggio dalle 10.00 alle 13.00, con repliche ogni 20 minuti per un numero massimo di 18 spettatori. In un’installazione artistica che valorizza lo spazio pubblico, trasformando l’ordinario in straordinario, il pubblico di tutte le età vivrà la storia del Professor Galvani che viaggia con la sua “attrazione” alla ricerca di un prescelto che possa liberare entrambi dalle loro schiavitù. Prima nazionale anche per la compagnia Ditta Polletti – impresa clownesca, che alle ore 20 di giorno 17, presso il Chiostro delle Grazie, debutta con “Caput”, (progetto vincitore dell’Orango Bando 2023 categoria nuove produzioni) parola latina che significa ‘capo’, per indicare sia che si tratta della loro prima produzione, sia testa intesa come parte anatomica del corpo, qui impiegata in equilibri, virtuosismi e giochi teatrali (tromp’oil e slapstick). Ospite di Scenica anche l’attore e regista Rosario Lisma, che giorno 17 alle ore 21.00 al Teatro Vittoria Colonna porta “Giusto”, una storia surreale, buffa e dolente che rispecchia una diversità nel mondo contemporaneo, ma che è anche un invito a superare le certezze che ci proteggono e i limiti che da soli ci siamo dati. Il protagonista è accompagnato dai personaggi che popolano il suo mondo surreale, evocati attraverso le illustrazioni suggestive di Gregorio Giannotta, artista ironico e poetico, noto per le sue creature fiabesche. La giornata di venerdì si concluderà presso la Sala delle Capriate, che dalle ore 22.30 accoglierà la suggestiva musica di Ornella Cerniglia, pianista e compositrice italiana che in un ininterrotto flusso sonoro fonde le sue musiche agli echi della tradizione popolare siciliana.

Tanto divertimento ecosostenibile sabato 18 e domenica 19 dalle ore 17 alle ore 21 a piazza del Popolo con la compagnia Riciclo e la loro eco-giostra “Carosello a pedali”, su cui girano otto cavallini fatti con materiale di riciclo spinti dal giostraio, anche lui a cavallo della sua bicicletta. Tanta attesa per il pluripremiato spettacolo “Hamenlin” della compagnia Factory Transadriatica, (vincitore del prestigioso Premio Eolo 2023 come Miglior Spettacolo per Bambini e Ragazzi e acclamato al Festival Nazionale del Teatro Ragazzi Festeba), che al Teatro Vittoria Colonna nei giorni 18 e 19 , alle ore 17 e 19.30, racconterà la storia ricca di mistero del pifferaio di Hamelin e della sparizione di 130 bambini. Sarà un viaggio emozionante tra realtà e finzione che terrà con il fiato sospeso fino all’ultima nota. Sabato 18 presso Sala delle Capriate alle ore 18 e alle ore 20.30, debutterà a Scenica “Mania-C”, lo spettacolo di circo-danza della Compagnia Nonni’s che ha vinto il bando SceniCall 2024 ottenendo un contributo per la produzione.

Sempre sabato alle ore 18.30 andrà in scena “Cow Love” della compagnia Société Protectrice de Petites Idées, uno spettacolo di circo cinico e danza plastica minimale. La giornata si concluderà con la musica dei Blind Butcher, che presenta a Scenica il suo ultimo lavoro: «Catch 22», 12 tracce varie, giocose, brutali, nonché uniche, meravigliose e ballabili, a Chiostro delle Grazie alle ore 23. Domenica 19 presso Sala delle Capriate alle ore 17 e 18.30 ritorna la sezione “Territorio” con “Tela Viva”, un progetto della compagnia Sur les pointes che unisce danza ed arte come un tutt’uno sulla scena. Alle ore 20 tutti a piazza Giordano Bruno per il “On Air” di Andrea Fidelio, uno spettacolo che fonde il linguaggio con la beat box, la giocoleria e l’umorismo, e nel quale il DJ manipolerà i vinili, le palline, i cappelli e gli spettatori a un ritmo entusiasmante. Sarà l’anteprima nazionale dello spettacolo di Piergiorgio Milano dal titolo “Fortuna” (Premio Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena) a chiudere il secondo fine settimana di Scenica Festival, che alle 21.30 a piazza F. Ricca (San Giovanni). Questo spettacolo,facente parte della sezione “Raccordi”, fonde danza e circo, paesaggi visivi e sonori, e vedrà due acrobati/ballerini, accompagnati da un musicista/attore, muoversi su una struttura autoportante, evocando la fisicità e le condizioni di navigazione estreme su una barca. I loro corpi racconteranno un naufragio all’inverso.

Scenica Festival è organizzato dall'associazione culturale Santa Briganti col patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura. La biglietteria del festival si trova a Vittoria, in Piazza del Popolo 39 (via Bixio angolo via Cancellieri) tel 0932.1910888 cell. 328.5782765 (no whatsapp), ed è attiva dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Nei giorni di spettacolo, ove vi siano ancora posti disponibili, il botteghino sarà attivo nei luoghi del festival. Prevendita online su www.liveticket.it/ santabriganti. Biglietteria abilitata ad acquisti con Carta docente e 18app.