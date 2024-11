Sid. Fin qui tutto bene al Teatro Astra di Torino

All’interno della stagione della Fondazione TPE va in scena al Teatro Astra di Torino, Sid, fin qui tutto bene, spettacolo vincitore del premio In-Box 2023, drammaturgia e regia di Girolamo Lucania, con Alberto Boubakar Malanchino, che gli è valso il Premio UBU 2023 come miglior attore under 35. Fin dall’ingresso in scena lo spettatore vede un box di neon quadrato, sormontato ai vertici più distanti da strutture luminose che corteggiano la strumentazione elettronica con la quale Ivan Bert e Max Magaldi compongono dal vivo le musiche dello spettacolo, spaziando da musica da camera a deep house, ma sempre in perfetto dialogo con la drammaturgia e l’interpretazione. Malanchino porta con sublime tempesta energetica la storia di Sid, ragazzo algerino, ma nato in Italia, rappresentante egregio di quella seconda generazione che non trova dimora nelle proprie radici genetiche né in quelle culturali in cui è nato e cresciuto, un apolide del senso che ricerca nei vestiti, nella menzogna, nei libri, nel cinema, nella cultura una vita che non pare appartenergli. Mente, uccide, colleziona sacchetti di marchi, si veste di bianco, il colore del lutto per i musulmani perché porta il lutto per la propria vita. Selvaggio, eretico, violento e selvaggio, cerca sfogo nelle sue pulsioni, ma in fondo cerca solo il proprio posto nel mondo, mentre si sente respinto da ogni lato. Bellissimo, sfrontato, letterato e amante del bello, si muove come bestia ferita fra perdizione e salvezza cercando solo un modo per essere visto, compreso, amato. Un testo fulminante, colmo di citazioni letterarie, teatrali e cinematografiche, una musica esplosiva generata dal vivo e un’interpretazione vulcanica, tenera e profonda, fanno di questo spettacolo un’icona dei giovani di seconda generazione che non si sentono rappresentai nell’Italia del nuovo ventennio del XXI secolo. Uno spettacolo doloroso, poetico e necessario, elevato e crudo, un’onda d’urto di petali di rosa devastati dalla tempesta della resistenza al nuovo che avanza e che è inarrestabile.

Visto domenica 5 maggio 2024

Teatro Astra, Torino

SID. Fin qui tutto bene,

