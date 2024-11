Da domenica 19 maggio a sabato 15 giugno, al Funaro di Pistoia, vanno in scena gli allievi di tutte le età, dei laboratori annuali di teatro. La formazione, settore cardine dell’attività dei Teatri di Pistoia è una delle attività che meglio esprime il radicamento nel territorio e rappresenta una preziosa opportunità per approcciarsi al teatro da un diverso punto di vista. I corsi riprenderanno il 14 ottobre e per coloro che sono già stati iscritti è possibile aderire dal 20 maggio e fino al 14 luglio, per i nuovi interessati preiscrizioni aperte a partire dal 15 luglio.

Da domenica 19 maggio a sabato 15 giugno, al Funaro di Pistoia, parte un fitto calendario di appuntamenti con le dimostrazioni di lavoro dei laboratori annuali di teatro (e non solo), dedicati a tutte le fasce possibili di pubblico. Centinaia di iscritti di ogni età, ogni anno, a corsi di teatro, equilibrismo e giocoleria e scrittura sperimentano percorsi di consapevolezza, divertimento, conoscenza delle proprie capacità espressive e diventano “protagonisti attivi” dell’attività del teatro, oltre che spettatori. Dai primi passi del Funaro, 20 anni fa nella sede di Borgo Viterbo con 6 proposte annuali e circa 60 iscritti – in un contesto cittadino in cui non esistevano corsi di teatro per bambini se non quello dentro le mura scolastiche, ad esempio – oggi, in Via del Funaro, è possibile frequentare 18 laboratori stagionali dedicati a persone dai 6 ai 90 anni, con una proposta pensata per la diversa abilità: teatro, scrittura, circo per bambini, giovani, adulti, anziani e diversamente abili a cura di Sara Balducci, Stefano Bertelli, Romina Breschi, Gianni Cascone, Rossana Dolfi, Ornella Esposito, Elena Ferretti, Massimo Grigò, Annibale Pavone, Francesca Sarteanesi, Silvia Todesca. Dopo le dimostrazioni di lavoro (segue il calendario completo) l’appuntamento sarà per il 14 ottobre prossimo quando riprenderanno i corsi (con la prima settimana aperta e gratuita previa preiscrizione). Per coloro che sono già stati iscritti è possibile aderire dal 20 maggio e fino al 14 luglio, per i nuovi interessati preiscrizioni aperte dal 15 luglio.

DIMOSTRAZIONI DI LAVORO 2024

IL FUNARO | Pistoia

DOMENICA 19 MAGGIO, ORE 19.00

Una cosa divertente che non farò mai più.

Liberamente tratto da David Foster Wallace

LABORATORIO UN ANNO CON…FRANCESCA SARTEANESI

Con Olga Agostini, Caterina Baldi, Gilberto Ballerini, Alessandro Ciapetti, Laura Drei, Filippo Gai, Francesca Malentacchi, Catiuscia Martino, Matteo Pagnini, Matilde Piroddi, Elisa Saccardo

MARTEDI 21 MAGGIO, ORE 19.00

Pinocchi

a cura di Silvia Todesca

LABORATORIO BAMBINI 6-10 ANNI CONDOTTO DA SILVIA TODESCA

Con Sofia Dell’Orco, Matilde Gjergji, Giacomo Marini, Arianna Masi, Bianca Masi, Matteo Niro, Sebastian Leone Pieraccioli, Leonardo Querci, Gaia Ronca, Ginevra Sabatini, Samuele Sabatini

Elettra Saito

VENERDI 24 MAGGIO, ORE 21.00

Picco piccoso

di Omar Morgissi

LABORATORIO SENZA TEMPO CONDOTTO DA MASSIMO GRIGO’

Con Giuseppina Altieri, Carlo Borrelli, Enrico Boschi, Marisa Buffoni, Lia Giani, Rosalba Grillo, Maria Grazia Sciuto

SABATO 25 MAGGIO, ORE 18.00 E ORE 21.00

L’etichetta delle illusioni

di Omar Morgissi

LABORATORIO ADULTI 3 CONDOTTO DA MASSIMO GRIGO’

Con Elena Acerbi, Dorine Arra, Giuditta Bonciolini, Matilde Caprilli, Giovanni Carrara, Piero Fantacci, Claudia Frigo, Isabella Giacomelli, Luca Gori, Lorenzo Niccolai, Marco Venanzoni

DOMENICA 26 MAGGIO, ORE 18.00 E 21.00

After Juliet

liberamente tratto da Sharman Macdonald

LABORATORIO ADOLESCENTI CONDOTTO DA ROSSANA DOLFI

Con Carlo Aprea, Anita Bartolini, Elena Capecchi, Francesca D’Angelo, Alessio Dell’arte, Martina Faralli, Vanessa Giuntini, Giulia Gualtierotti, Matteo Lucarelli, Edoardo Lucchesi, Alessandro Maida

Sofia Maida, Samuel Mazzei, Viola Mazzoncini, Gaia Pasquini, Duccio Pratesi

LUNEDI 27 MAGGIO, ORE 19.00

Come contare fili d’erba

di Elena Ferretti e Luca Privitera

LABORATORIO BAMBINI 6-10 ANNI CONDOTTO DA ELENA FERRETTI

Con Alice Badini, Maddalena Billero, Elena Cecchini, Myriam Gandino, Francesca Banchelli Guastini, Teo Lenzi, Bianca Mochi, Alice Nannucci, Marianna Pacini, Azzurra Pietrolati, Caterina Sciatti

MARTEDI 28 MAGGIO, ORE 19.00

Quanti anni avevi quando eri piccolo?

LABORATORIO DIS&ABILI CONDOTTO DA ROMINA BRESCHI E SARA BALDUCCI

Con Massimo Barbini, Jacopo Bellini, Marco Dolfi, Emma Alice Nannucci, Lorenzo Palmieri

Simona Torrigiani, Maria Vannucchi

MERCOLEDI 29 MAGGIO, ORE 19.00

Circo in pillole

LABORATORIO DI EQUILIBRISMO E GIOCOLERIA CONDOTTO DA STEFANO BERTELLI

Con Bianca Badini, Niccolò Bertinelli, Paolo Billero, Celeste Cambi, Chiara Caracciolo, Thiago Castellano, Diego Ceccarelli, Lucrezia Evangelista, Matteo Nunez Giaconi, Pau Nunez Giaconi

Aurora Giannoni, René Manta, Irene Matteis, Emma Palandri, Dario Petrini, Giulio Picariello, David Postu, Alice Silvestro

MERCOLEDI 29 MAGGIO, ORE 21.00

Viaggiatori con valigia (omaggio a Italo Calvino )

testi a cura degli allievi del laboratorio

READING DEL LABORATORIO SCRITTURA CONDOTTO DA GIANNI CASCONE

Con Elena Acerbi, Elena Bernardini, Marcello Brotto, Alessandra Di Fortunato, Cinzia D’onza

Javier Brando Mondoy Martinez, Fiorenza Petrucci, Lorenzo Pieraccini, Sauro Sardi

VENERDI 31 MAGGIO, ORE 19.00

Oz

a cura di Sara Balducci

LABORATORIO BAMBINI 6-10 CONDOTTO DA SARA BALDUCCI

Con Pablo Bartolini, Adele Berti, Francesca Bors, Thiago Castellano, Emma Fagni, Sara Galardini

Thomas Heydendael, Lorenzo Lumini, René Manta, Titania Mola, Giulio Noccioletti, Pietro Noccioletti, Dario Spinelli

SABATO 1 GIUGNO, ORE 18.00 E 21.00

Un foglio bianco

LABORATORIO ADULTI 1 CONDOTTO DA ORNELLA ESPOSITO

Con Martin Alejandro Avendano, Ilaria Baggiani, Irina Barbu, Linda Buffone, Chiara Gardini

Sara Gavazzi, Francesca Maestrini, Manuela Margagliotta, Silvia Montesano, Elena Pratesi

Marco Rafanelli, Sandra Stefanelli, Lorenzo Sutto, Lorenzo Torrigiani, Jennifer Verdicchio

Sabrina Zazzara

DOMENICA 2 GIUGNO, ORE 18.00 E 21.00

È una paranza (siamo fritti)

LABORATORIO ADULTI 1 CONDOTTO DA ORNELLA ESPOSITO

Con Lucia Batta, Mary Angela Calvo, Andrea Cappelli, Silvia Carradori, Luca Castellani, Samuela Cecchini, Alessandro Gori, Rebeka Koci, Leonardo Montagnini, Walter Nardi, Laura Jane Pancani

Cinzia Romano, Benedetta Vasile

MARTEDI 4 GIUGNO, ORE 19.00

Sogno/realtà

a cura di Sara Balducci

LABORATORIO 11-13 CONDOTTO DA SARA BALDUCCI

Con Maria Caterina Baroncelli, Marco Fedi, Andrea Furnari, Andrea Gjergji, Francesco Mari, lapo Nerozzi, Irma Occhiali, Alexandro Nicolae Oprea, Laura Salvi, Silvia Sarchi, Alice Silvestro

VENERDI 7 GIUGNO, ORE 18.00 E 21.00

Il testamento

di Elena Ferretti e Luca Privitera

LABORATORIO ADOLESCENTI CONDOTTO DA ELENA FERRETTI

Con Chiara Bartolozzi, Giulia Benvenuti, Lorenzo Bucci, Lisa Fappiano, Alice Paoli, Matilde Pasquali, Giovanni Simoncini, Elisa Stendardi, Luca Volpi

SABATO 8 GIUGNO, ORE 18.00 E 21.00

Sogno di una notte dopo mezza bottiglia

di Rossana Dolfi

LABORATORIO ADOLESCENTI CONDOTTO DA ROSSANA DOLFI

Con Marco Bazzani, Matilda Dengler, Selene Fugini, Alessia Gjoni, Alessia Gori, Martina Gori

Greta Grilli, Martina Merisi, Stefano Morsiani, Alessandra Muto, Tommaso Nesti, Benita Amara Onuoha Uche, Martina Pasquali

DOMENICA 9 GIUGNO, ORE 18.00 E 21.00

Donnole e balene

liberamente tratto dalle opere di William Shakespeare

LABORATORIO ADULTI 2 CONDOTTO DA ANNIBALE PAVONE

Con Renzo Agresti, Chiara Cabella, Claudia Cantini, Tommaso Colangelo, Guido Galeotti

Francesco Paci, Federico Placca, Emma Quilici, Maria Grazia Quondamcarlo, Rebecca Scorcelletti, Maricla Tesi

LUNEDI 10 GIUGNO, ORE 19.00

Come pioggia il mio cuore

di Elena Ferretti e Luca Privitera

LABORATORIO 11-13 CONDOTTO DA ELENA FERRETTI

Con Gilda Carretta, Annamaria Di Canzio, Giorgio Margiotta, Cecilia Loreta Minichino, Sveva Muratori, Rachele Nannucci, Cosimo Nuti, Cosimo Rotaru Onu, Bianca Scotellaro, Andrea Vannacci

SABATO 15 GIUGNO, ORE 18 E 21

Un ragionevole dubbio

Liberamente tratto da Reginald Rose, Sidney Lumet

LABORATORIO ADULTI 3 CONDOTTO DA ORNELLA ESPOSITO

Con Beatrice Agostiniani, Lorenzo Benini, Giovanni Bongi, Gregorio Borri, Irene Ciccarelli

Michele Comparini, Emma Galeotti, Margherita Nannini, Rachele Sforzi

Ingresso € 5

NUOVO ORARIO ESTIVO DA GIOVEDÌ 2 MAGGIO ALLA BIGLIETTERIA DEL TEATRO MANZONI:

martedì, giovedì e venerdì ore 16/19

mercoledì ore 11/15

sabato ore 10/13

(lunedì chiuso)

Corso Gramsci, 125 – 0573 991609 – 27112 biglietteria@teatridipistoia.it

Nel giorno di spettacolo la biglietteria sarà aperta presso il Funaro un’ora prima della rappresentazione.