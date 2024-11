TEATRO BRUNO MUNARI | MILANO | Maggio e giugno 2024

TEATRO BRUNO MUNARI | MILANO

18 e 19 maggio | ULTIMI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE 2023-24

17 e 30 maggio | CONCERTI UNA RETE DI NOTE – musica per le buone pratiche

8 e 9 giugno | SOPRA I TETTI… UN PROFUMO DI FIORI al Festival FringeMi (Anfiteatro)

Dal 25 al 29 giugno (NUOVE DATE) | JANIS. TAKE ANOTHER LITTLE PIECE OF MY HEART

LABORATORI NEL BORGO | CAMPUS ESTIVI | FESTA DI PRIMA ESTATE

Si conclude il 18 e 19 maggio la stagione al Teatro Bruno Munari con l’ultima puntata de I VIAGGI DI GULLIVER, un progetto dedicato a giovani attori e drammaturghi in collaborazione con la Civica scuola di teatro – Paolo Grassi di Fondazione Milano e l’Orchestra Sinfonica di Milano e lo spettacolo BABEBIBO… BLU! COLORI E SUONI DELLE PAROLE, ispirato a Kandinskij e alla sua teoria armonica del colore.

Nei mesi di maggio e giugno la Compagnia del Buratto propone ancora numerose attività: spettacoli, concerti, feste, campus estivi e laboratori fuori città.

Sempre a maggio sono in programma al Teatro Bruno Munari due concerti della rassegna UNA RETE DI NOTE – musica per le buone pratiche dedicata a Liliana Segre, proposta dall’Associazione Amici del Rusconi con l’apporto progettuale e artistico del compositore Sebastiano Cognolato.

Venerdì 17 maggio alle ore 18, si svolge l’opera-concerto SIS APIS che racconta il mondo delle api come modello educativo. Con I Musici Cantori di Milano, diretti da Direttore Mauro Penacca e gli Esecutori di Metallo su Carta, diretti da Marcello Corti.

I biglietti sono esauriti ma c’è ancora la possibilità di partecipare al concerto di venerdì 30 maggio alle ore 17.30, SOGNATRICI, SOGNATORI (ingresso gratuito su prenotazione): uno spettacolare chorus-flashmob dedicato alla Segre e aperto ai bambini e ai ragazzi di tutta la città. Sul palco, I Virtuosi del Teatro alla Scala.

All’interno del Festival FringeMi, rassegna di arti performative che si svolge in spazi non convenzionali, il Teatro del Buratto propone l’8 e 9 giugno (ore 17) SOPRA I TETTI… UN PROFUMO DI FIORI, presso l’Anfiteatro all’aperto a gradoni erbosi che guarda una delle pareti del Teatro Munari. Lo spettacolo – una recente produzione del Buratto, regia di Aurelia Pini, con Ilaria Ferro e Marco Iacuzio – nasce da una riflessione su come i bambini di oggi vivano la città e gli spazi urbani e si lega al progetto “Api a Teatro” che ha visto a marzo l’inaugurazione di un vero e proprio apiario nel giardino d’inverno del Munari.

Lo spettacolo JANIS. TAKE ANOTHER LITTLE PIECE OF MY HEART (Teatro del Buratto) previsto a maggio al Teatro Verdi, si terrà invece dal 25 al 29 giugno al Teatro Munari (ore 20.30). Con Marta Mungo e Davide del Grosso racconta la storia di una delle più grandi figure del rock and roll, Janis Joplin. Scomparsa il 4 ottobre del 1970 a Los Angeles, la cantante ancora oggi continua a essere un’interlocutrice straordinaria per le nuove generazioni.

Inoltre, il 4 giugno si svolge la FESTA DI PRIMA ESTATE dalle ore 17 alle ore 19 al giardino di Santa Maria alla Fontana, via Cusio a Milano. Il programma prevede alle 17 letture animate a cura dell’Associazione Linfa, Letture teatralizzate e un laboratorio di Teatro a cura del Teatro del Buratto. Alle ore 18 un workshop di danze irlandesi a cura di Gen’s D’Ys.

Dal 10 giugno al 26 luglio 2024 (per 7 settimane) si svolgono i CAMPUS ESTIVI riservati a bambine/i e ragazze/i dai 6 anni compiuti ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni. Una full immersion nel mondo del teatro con fiabe, letture, giochi e laboratori (info: formazione@teatrodelburatto.it, Tel. 02.27002476)

Infine, segnaliamo il progetto teatrale I BORGHI DI ONETA E CORNELLO DEI TASSO AVVENTURE, TEATRO, POETI E CAVALIERI SULLA VIA MERCATORUM. Un’iniziativa del Teatro del Buratto, gratuita grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, riservata agli alunni della scuola primaria. Un percorso che si svolge tutti i giorni fino al 31 maggio tra i suggestivi borghi medioevali di Oneta e Cornello dei Tasso, tra i più belli d’Italia, noti anche per la presenza del Museo Casa di Ar­lecchino (il primo) e del Museo dei Tasso e della Storia postale (il secondo).

TEATRO BRUNO MUNARI | Milano, Via Giovanni Bovio 5