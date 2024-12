Torna Back To The Future – festival under 30

sabato 15 e domenica 16 giugno 2024

da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024

Back To The Future

human made festival

terza edizione

Un progetto di Ecate Cultura

In collaborazione con TrovaFestival – Dance Well – CAG Cattabrega – Casa della Carità

– Magnete – Risonanze Network

media partnership cheFare e Shareradio

Trenta ragazze e ragazzi, dai 18 ai 30 anni, provenienti da diverse esperienze e città, riuniti in

una Direzione Artistica Partecipata (DAP) per dare vita a un vero festival, scegliere e

progettare due fitti weekend di spettacoli, talk e incontri, aperitivi e performance in un

quartiere che è già da tempo luogo di sperimentazione e fucina creativa.

Torna sabato 15 e domenica 16 giugno (e poi a da venerdì 27 a domenica 29 settembre) nel

quartiere Adriano e in particolare a Magnete, nuovo hub territoriale in Via Adriano 107,

Back To The Future, alla sua terza edizione, festival ideato e curato da Ecate Cultura con

una Direzione Artistica Partecipata under30 (composta quest’anno da ben 30 ragazze e

ragazzi) e con le cittadine e i cittadini di Quartiere Adriano, dedicato ai temi e ai linguaggi

artistici del contemporaneo.

BTTF Festival è un progetto di partecipazione – il primo a Milano – che si propone di creare

relazioni tra diverse comunità, sperimentando l’arte come condivisione e cooperazione, con

l’idea – forse utopica – di democratizzare la cultura e la programmazione, accompagnando un

gruppo di partecipanti under30 lungo un percorso di formazione, con incontri, scambi,

workshop assieme a professioniste e professionisti del settore per avvicinare ragazze e

ragazzi alle performing arts e creare un collettivo promotore della proposta culturale per il

quartiere e la città. Quest’anno il percorso si è inserito in un contesto più ampio, GeCo –

Generazione Connessioni, un progetto di orientamento, formazione e opportunità lavorative,

dedicato sempre a giovani tra i 18 e i 30 anni. GeCo – Generazione Connessioni è un

progetto promosso da ANCI e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per

le politiche giovanili (20/21) – realizzato dal Comune di Milano Direzione Promozione

Giovanile e Transizione Scuola – Lavoro in partenariato con Afol Metropolitana, Città

Metropolitana, We Make, Magma, Codici, La Fabbrica di Olinda, Argot, IstMi, Teatro

Linguaggicreativi e appunto Ecate Cultura.

In un mondo che ci chiama a dover eccellere in tutto ciò che facciamo – spiega la direzione

artistica – giustificando qualsiasi mezzo che valorizza la singolarità, noi abbiamo scelto di

ripartire da zero. Abbiamo riflettuto sulle nostre esigenze, quelle di una generazione

consapevole che fa i conti con un presente irrefrenabile e un futuro incerto. A tutto ciò,

rispondiamo con un progetto collettivo: un Festival a misura di esseri umani.

Fanno parte della Direzione Artistica Partecipata: Alberto Cavallaro, Alessandra Fornaro,

Alice Fiorillo, Alice Galli, Anna Vasino, Camilla Galbusera, Carmen Cardamone, Chiara

Mancini, Claudia Pagnoni, Claudia Russo, Corinna Scopelliti, Davide Dal Vignale, Elisabetta

Moiraghi, Elisabetta Roncarolo, Emanuele Lopez, Francesca Di Felice, Frederick Monastrial,

Giulia Berruti, Giulia Tartamella, Giuseppe Diaferia, Jenny Marrapese, Laura Sofia Li

Zuniga, Leonardo Alberto Lutrario, Lisa Jarju, Maria Chiara Vitti, Mattia Minerva, Pavel

Capone, Rebecca Argis, Rochelle Parraga, Rosy Omobono, Silvia Indellicati, Viola

Cappelluti, Viola De Colombi Bosetti.

Tutti gli appuntamenti nel dettaglio

Il festival si aprirà sabato 15 giugno alle ore 18 con un brindisi di benvenuto a cui seguirà

alle ore 20 lo spettacolo Tre liriche, regia e drammaturgia di Jacopo Neri, anche in scena con

Chiara Ferrara e Dario Caccuri, produzione Eat the catfish, scelto dal Dossier Generazione

Risonanze 2024 (strumento per la promozione e circuitazione di spettacoli di under 35). Lo

spettacolo esplora il nesso tra amore e paura: paura del coinvolgimento, durante le prime fasi

della relazione, paura della perdita mentre il rapporto si fa più stabile, paura dell’oblio della

vita condivisa, quando la storia volge al termine.

Segue alle ore 22 Wannabe di Fabritia D’Intino (classe ‘86) e Federico Scettri (classe ‘85)

che mette in scena la rappresentazione del corpo femminile ipersessualizzato nella cultura

pop occidentale della radio, della televisione e dei videoclip. Lo spettacolo, vincitore del

Premio (In)Generazione di Fondazione Fabbrica Europa e del Premio TU 35 Expanded di

Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, selezionato per la Vetrina della Giovane Danza

d’Autore – Network Anticorpi, è una critica all’oggettivazione del corpo della donna e all’atto

stesso del guardare, che rilegano la figura femminile a un ruolo e in uno spazio

dell’immaginario che vogliono essere superati. Dopo lo spettacolo spazio a BTTM – Back To

The Music dalle ore 22.30 con Gianella Chumpitaz aka Wiqha, un’artista multidisciplinare

di origine peruviana e colombiana che vive e lavora a Milano con i suoi set intrinsecamente

disinibiti e contemporanei.

La domenica si apre alle ore 10 con DANCE WELL, classe gratuita e aperta a tutte e tutti,

condotta da Emanuele Enria e Alessandra Onnis, un progetto del Comune di Bassano del

Grappa. Una pratica artistica di comunità che indaga attraverso il movimento e l’espressione

corporea l’incontro tra generazioni. Un momento collettivo e individuale volto al benessere

psico-fisico. Dance Well – Movement and Research for Parkinson nasce con l'intento di

promuovere la danza in spazi museali, contesti artistici, e si rivolge principalmente, ma non

esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson.

Si continua alle ore 12.30 con FestivaLunch, un pranzo condiviso in cui tutti possono portare

qualcosa. Alle ore 15 si terrà Esercizi di immaginazione collettiva, un talk esperienziale,

gratuito, condotto da Gabriele Pasqui e Federica Vittori, a cura di Ecate Cultura e della

DAPU30 di BTTF, un incontro dedicato alla riflessione su alcune tematiche considerate

urgenti, soprattutto dalla GenZ: l’abitare, l’eco-ansia e il fallimento. Un momento di

confronto pratico per imparare ad affrontare le problematiche del presente senza lasciarsi

sopraffare, per esercitare la capacità di pensarsi in maniera collettiva evitando il senso di

isolamento e solitudine, per immaginarsi quali soggetti attivi della propria esistenza e del

proprio futuro.

Alle ore 18.30 da non perdere un aperitivo con djset a cui seguirà alle ore 20.30 Concerto

fetido su quattro zampe di e con Alice e Davide Sinigaglia, uno spettacolo prodotto da

SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, che è già un cult, dopo il felicissimo

debutto di pubblico e critica a Powered by Ref, un progetto Romaeuropa Festival 2023

nell’ambito di ANNILUCE_osservatorio di futuri possibili. Sul pavimento, una moquette

elegante a quadri, le luci soffuse, una finestra che dà sul mondo. Inizia lo spettacolo. Due cani

sono stati lasciati in casa. La casa non è proprio una casa. C’è una batteria, due aste e due

microfoni. I cani cominciano a cantare. Il lamento diventa un concerto e la casa un palco.

Questa terza edizione di BTTF vede l’ideazione e la realizzazione di un giornale, Nota a

margine, a cura di Ecate Cultura e TrovaFestival con Giulia Alonzo, autrice e giornalista,

alla guida del processo di co-creazione e di redazione, e con la collaborazione di Isabella

Balena, fotoreporter, e Dario Carta, antropologo e grafico, per raccontare la propria

esperienza nel percorso, incontrando gli enti e le persone del territorio e valorizzando la

relazione tra il Festival e il quartiere.

BTTF prosegue da venerdì 27 a domenica 29 settembre con una seconda parte costruita

intorno al progetto In/Visible, realizzato da Ecate grazie al contributo EU attraverso il

programma Erasmus +, in partenariato con Arte Sostenible (Spagna) e Maly Berlin

(Slovacchia) e con il supporto di Carbon Literacy Project (Regno Unito) che opera sui temi

della sostenibilità anche nelle performing arts e nella cultura. Gli esiti di questo progetto

saranno presentati pubblicamente sabato 28 settembre durante un convegno organizzato in

collaborazione con TrovaFestival.

Saranno inoltre presentati a settembre due spettacoli internazionali, sempre selezionati dalla

Direzione Artistica Partecipata Under 30. Il primo è Eutopia di Trickester-p (Svizzera) che

nasce dal desiderio di esplorare un diverso paradigma di “fare insieme” attraverso un

approccio ludico e multisensoriale che coniuga la performance, l’installazione e il game

design, per rimettere in discussione vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici e

trasformare il teatro in un grande tavolo di azione attorno a cui spettatrici e spettatori sono

invitati a un’esperienza partecipativa i cui esiti, sempre differenti, siano il risultato dei loro

singoli apporti peculiari. Da non perdere poi Insectum di Tereza Ondrová (Repubblica Ceca)

e Silvia Gribaudi (Italia), che porta in scena il punto di vista degli insetti, attraverso immagini

e suoni che vogliono riavvicinare le persone ai temi ambientali e spostare lo sguardo

antropocentrico dell’esistenza.

Note della Direzione Artistica Partecipata

In un mondo che ci chiama a dover eccellere in tutto ciò che facciamo, giustificando qualsiasi mezzo

che valorizza la singolarità, noi abbiamo scelto di ripartire da zero. Abbiamo riflettuto sulle nostre

esigenze, quelle di una generazione consapevole che fa i conti con un presente irrefrenabile e un

futuro incerto. A tutto ciò, rispondiamo con un progetto collettivo: un Festival a misura di esseri

umani. Un Festival che si definisce in alcune parole chiave che vi doniamo nella speranza che siano

accolte e soprattutto reinterpretate.

1. Dialogo: uno scambio continuo, stimolante e privo di giudizio, da cui nasce un confronto

orizzontale, sicuro e libero. Un’occasione per costruire la propria individualità attraverso

l’ascolto reciproco.

2. Collaborazione: porre la propria creatività e il proprio pensiero critico a servizio della

collettività, a favore della molteplicità di punti di vista, visioni e azioni. Catalizzare le energie

in maniera attiva e propositiva attraverso la condivisione delle idee.

3. Necessità: agire concretamente per abbracciare una chiara esigenza, quella di esprimersi ed

emozionarsi. Avere la possibilità di stare nel presente, rallentando e restituendo valore al

proprio tempo, diventandone protagoniste.

4. Marginalità: valorizzare i margini come punti di osservazione del reale. Valorizzare il

territorio della periferia sperimentando nuove modalità per creare risonanza, nella distanza dal

rumore culturale cittadino e nell’alleanza con altre esperienze. Fare dei margini una lente per

scoprire e comprendere limiti e possibilità, ponendo queste ultime al centro del processo.

5. Opportunità: una modalità innovativa per rompere il circolo vizioso per il quale noi giovani

non dovremmo mai avere spazio per fare le cose, perché non abbiamo esperienze e

competenze pregresse. Un percorso aperto, gratuito e accessibile, che richiede innanzitutto

voglia di mettersi in gioco.

6. Crescita: individuale, ma capace di influire sulla collettività. Mischiare le prospettive,

influenzarsi e sostenersi, nell’ottica di un’evoluzione basata sul rispetto e sulla

sperimentazione.

7. Umanità: utilizzare l’umanità come unità di misura, progettando in base all’emozione, al

sentire comune e all’intelligenza collettiva.

8. Essenza: arrivare all’essenza tagliando il superfluo. Riscoprire la semplicità del fare e

ricercare il significato più sincero dei gesti, dell’arte, delle sensazioni, eliminando le

sovrastrutture.

Attraverso queste parole abbiamo costruito un metodo.

Noi, in continuo mutamento, mai uguali.

Noi, che ci chiediamo dove vogliamo andare.

Noi, il nostro entusiasmo, il tempo e l’energia che abbiamo dedicato.

Vi chiediamo di lanciare lo sguardo oltre e di rivendicare la possibilità di immaginare un presente

diverso. Un presente che – in fondo – è già futuro.

Si ringraziano Biblioteca di Condominio Punto e a capo, Birdmen Magazine, Villa

Pallavicini, ViviAdriano, Hotel Convertini, 3 Ciocolà, Magnete Bistrot

Media Partner – che fare – Shareradio

Magnete, Via Adriano, 107 Milano

MM2 – Crescenzago – Autobus Linee 53 – 56 – 86

Ingresso unico 12 € – Ridotto (over 65) 10 € – Ridotto (under 30 e carnet) 7.50 €

Ingresso gratuito under 14 – Prevendita online 1.50 €

Per info e prenotazioni: backtothefuture@ecatecultura.com – t. +39 3715368083

Biglietteria online Ass. cult Ecate (18tickets.it)

La biglietteria fisica è aperta un’ora prima di ogni evento a pagamento

IG @bttfproject – FB @BTTF Project – www.bttfproject.it