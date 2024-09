Accademia di Santa Cecilia, Sokhiev dirige la Settima sinfonia Leningrado di

Secondo appuntamento di stagione per Tugan Sokhiev, il direttore russo nato in Ossezia nel 1977, in passato Direttore del Teatro Bolshoi di Mosca e Direttore musicale dell’Orchestre National du Capitole de Toulouse: giovedì 6 giugno alle ore 19.30, venerdì 7 giugno alle ore 20.30 e sabato 8 giugno alle 18 (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia) dirigerà la più celebre delle 15 sinfonie di Dmitrij Šostakovič, la n. 7 detta “Leningrado”, ultimata nel dicembre del 1941 durante l’accerchiamento della citta di Leningrado (odierna San Pietroburgo e città di nascita del compositore) ad opera dell’esercito tedesco.

«Io, leningradese di nascita» disse il compositore in occasione di un’esecuzione radiofonica dell’opera «che mai ho lasciato la mia città natale, sento adesso più che mai la tensione della situazione. Tutta la mia vita e tutto il mio lavoro sono legati a Leningrado. Leningrado è la mia patria. La mia città natale, la mia casa. E molte altre migliaia di leningradesi sentono quello che sento io. Un sentimento di infinito amore per la città natia, per le sue ampie strade, per le sue piazze e i suoi edifici […] Vi assicuro, a nome di tutti i leningradesi, operatori della cultura e dell’arte, che siamo invincibili e che resteremo sempre al nostro posto di lotta».

La sinfonia “Leningrado”, che in poco tempo divenne il simbolo musicale della resistenza russa all’aggressione nazista, fu eseguita per la prima volta nel marzo del 1942 a Kujbyšev (attuale Samara) e poi a luglio dello stesso anno negli Stati Uniti, grazie al direttore Arturo Toscanini, dove fu trasmessa dalla NBC e ascoltata da milioni di persone. L’assedio di Leningrado fu il più lungo della Seconda Guerra Mondiale (8 settembre 1941-27 gennaio 1944) e costò la vita a circa 600.000 civili.

Tugan Sokhiev

Il direttore russo Tugan Sokhiev – allievo del leggendario maestro Ilya Musin al Conservatorio di San Pietroburgo – si divide tra il repertorio sinfonico e quello lirico e come direttore ospite dirige le più prestigiose orchestre del mondo: Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, Wiener, Berliner e Münchner Philharmoniker, le orchestre sinfoniche di Boston, Chicago, New York, Philadelphia, NHK Symphony Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, di cui è stato Direttore Principale dal 2012 al 2016. Dal 2008 al 2022 è stato Direttore Musicale dell’Orchestre National du Capitole de Toulouse dirigendo numerose prime esecuzioni ed effettuando frequenti e applaudite tournée. Appassionato del repertorio lirico, dal 2014 al 2022 è stato Direttore Musicale del Teatro Bolshoi di Mosca. Nelle ultime stagioni è stato ospite del Metropolitan di New York, del Festival di Aix-en- Provence e del Teatro Real di Madrid. La stagione 2023/2024 ha previsto tournée in Giappone, Taiwan e Corea con i Wiener Philharmoniker, tournée europee con la Filarmonica di Monaco e la Staatskapelle di Dresda. Inoltre tornerà sul podio dei Berliner Philharmoniker, Gewandhausorchester di Lipsia e delle orchestre di Boston, Chicago e della Philadelphia Orchestra.

Sokhiev è interprete di una vasta discografia per le etichette Naïve, Warner Classics e Sony Classical, e nel 2020 è stato premiato con il Diapason d’Or. Ha collaborato con EuroArts per una serie di dvd, il primo dei quali – “A Flight through the Orchestra” – è dedicato alla Seconda Sinfonia di Brahms con la Deutsches Symphonie-Orchester. Per la stessa etichetta è stato registrato anche il suo concerto con i Berliner Philharmoniker del 2019 (con brani di Ravel e Prokof’ev) mentre sul podio dell’Orchestre du Capitole de Toulouse ha registrato Il principe di legno di Bartók e la Prima Sinfonia di Brahms.

giovedì 6 giugno ore 19.30, venerdì 7 giugno ore 20.30, sabato 8 giugno ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Tugan Sokhiev

Šostakovič Sinfonia n. 7 “Leningrado”

