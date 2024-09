Disponibile in radio e in digitale dal 31 Maggio 2024 “Capitolo per te”, il singolo di debutto della cantautrice siciliana Roberta Scandurra. Il brano è prodotto da Simone Empler e Gianluca Musso per il Tour Music Fest, il festival europeo dedicato alla musica emergente, nel quale l’artista ha vinto il titolo di “Artist of the year” nel 2022.

“Capitolo per te”, il singolo di debutto di Roberta Scandurra, è un brano mid-tempo scritto dalla stessa cantautrice che racconta di un amore indimenticabile, impresso nella propria vita come un capitolo che non può essere rimosso o dimenticato. Fondendo elementi del soul moderno con echi di pop contemporaneo, il brano esplora la complessità di un amore non corrisposto, evidenziando quanto sia doloroso mantenere vivi dei sentimenti per qualcuno ormai coinvolto in un’altra storia. La melodia evocativa e vibrante, unita all’espressività vocale di Roberta, invitano l’ascoltatore ad immergersi in un viaggio nei sentimenti dove dolore e malinconia si fondono delicatamente.

BIOGRAFIA ARTISTA

Roberta Scandurra è una cantautrice nata a Catania nel 2005. Si avvicina alla musica fin da piccola, e continua a studiare e sperimentare con il desiderio di comunicare sé stessa attraverso i suoi brani. Nel 2022 vince il Tour Music Fest, con il titolo di “Artist of the year”. Nel 2023 si aggiudica il primo posto al concorso “Vela D’Oro”. Nel mese di Giugno 2023 frequenta un workshop di Songwriting alla Berklee College of Music di Boston, grazie a una borsa di studio assegnatale da alcuni professori del College che hanno particolarmente apprezzato uno dei suoi inediti durante la sua partecipazione al Tour Music Fest. La sua musica riassume le caratteristiche del pop, dell’indie e dell’R&B. È elettrica e appariscente, ama condividere se stessa, i suoi testi e le sue melodie.