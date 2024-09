Giovedì 6 giugno 2024, ore 18

Venezia – Teatro La Fenice, Sale Apollinee

CONCERTO

Quartetto Klem

Elena Pavoncini, violino – Sofia Bandini, violino

Carlotta Libonati, viola – Lara Biancalana, violoncello

Musiche di Ludwig Van Beethoven e Sergej Prokofiev

La stagione concertistica “Musica con le Ali” 2024 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di

Venezia prosegue giovedì 6 giugno alle ore 18 con l’esibizione del Quartetto Klem.

Nato nel 2021 nell’ambito dei corsi di musica da camera della Scuola Internazionale di Musica – Avos

Project, il Quartetto Klem è un gruppo eclettico ed eterogeneo formato da quattro giovani e talen-

tuose musiciste appassionate di musica da camera: le violiniste Elena Pavoncini e Sofia Bandini, la

violista Carlotta Libonati e la violoncellista Lara Biancalana, quest’ultima sostenuta da Musica con le

Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico. Attualmente il Quartetto frequenta il corso

di quartetto d’archi del Quartetto Prometeo e di musica da camera all’Avos Project. Il programma che

propone nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice prevede due capolavori del repertorio per quartet-

to d’archi, con il Quartetto in do minore dall’Op. 18, n. 4 di Ludwig Van Beethoven e il Quartetto n.2

in fa maggiore Op.92 di Sergej Prokofiev.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente

contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia.

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” 2024 sono acquistabili presso la biglietteria

del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica.

Biglietteria online: www.teatrolafenice.it; www.events.veneziaunica.it

Biglietteria telefonica: Tel. 041 2722699

Per informazioni: Tel. 02.38036419; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it

Prezzi dei biglietti: Intero €20; Ridotto residenti (area metropolitana) e over 65 €16; Ridotto Under

30 €10

Abbonamento intera stagione (10 spettacoli): €130; Riduzione residenti e over 65 €100; Riduzione

Under 30 €60

Abbonamento 3 concerti: €40; Ridotto residenti (area metropolitana) e over 65 €32; Riduzione

Under 30 €20

ASSOCIAZIONE MUSICA CON LE ALI

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage

Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di

giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I

giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso

la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la

propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie

di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande

prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni

concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella

comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di

grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla

musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da

Musica con le Ali.

Associazione Musica con le Ali

Via Triboniano, 25

20156 Milano – Italy

Tel. 02.38036605

Mail: info@musicaconleali.it

www.musicaconleali.it