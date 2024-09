Due settimane di danza contemporanea internazionale en plein air,

alla luce dei tramonti romani

FUORI PROGRAMMA 2024

festival internazionale di danza contemporanea

IX edizione

PLEASE, TOUCH!

21 Giugno-5 Luglio

Teatro Biblioteca Quarticciolo | Parco Tor Tre Teste Alessandrino

Teatro India | Laboratori dei Cerchi

ROMA

Spettacoli, progetti speciali, laboratori, residenze, incontri

Dal mondo:

BASSAM ABOU DIAB (Libano)

BRIGEL GJOKA&RAUF “RUBBERLEGZ” YASIT/ SADLER’S WELLS (Albania/USA/UK)

ASIER ZABALETA/ERTZA (Mozambico) | CIE LINGA (Svizzera)

LÉO LÉRUS/COMPAGNIE ZIMARÈL (Guadalupa)

AMOS BEN-TAL/OFF PROJECTS (Paesi Bassi)

FRANTICS DANCE COMPANY (Germania) | GRAHAM FEENY (USA)

CHEY JURADO&JAVITO MARIO (Spagna)

Dall’Italia:

ADRIANA BORRIELLO&THIERRY DE MEY

MICHELE DI STEFANO E LORENZO BIANCHI HOESCH/MK

SALVO LOMBARDO/CHIASMA

VALERIO SIRNA&LEONARDO DELOGU/DOM- | ARISTIDE RONTINI/NEXUS FLAVIA ZAGANELLI

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura,

è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”

curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

(Léo Lérus_Compagnie Zimarèl_Gounouj In Situ)

(Franctis Dance Company)

(Asier Zabaleta/ERTZA_Otempodiz)

(Brigel Gjoka & Rauf “RubberLegz” Yasit/Sadler’s Wells _Neighbours_credit Brian Ca)

(Cie_Linga_SEMA_photo_Gregory Batardon)

Picnic immersi nel buio notturno e ricordi di isole caraibiche, danze teleguidate e inedite vedute urbane. Protesta politica e rivendicazione della dimensione erotica. Indagini sulla percezione del tempo e discese nell’inconscio. Foreste di bambù e territori periferici. È l’arte che trasforma gli spazi, sono le meraviglie che accadono inaspettate, “fuori programma”.

Giunto alla sua IX edizione, torna dal 21 giugno al 5 luglio Fuori Programma, il festival internazionale di danza contemporanea dell’estate Capitolina con la direzione artistica di Valentina Marini.

Il festival è prodotto da E.D.A, sostenuto dal Ministero della Cultura, promosso da Roma Capitale nell’ambito di “Estate Romana 2023-2024” e realizzato in collaborazione con Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Teatro Biblioteca Quarticciolo e Teatro dell’Opera di Roma Capitale.

Con artisti provenienti dal Libano, Albania, Mozambico, Svizzera, Guadalupa, Olanda, Stati Uniti e Germania, oltre che dall’Italia, due intense settimane di performance outdoor che attraversano Roma alla luce del tramonto, fra il Teatro India, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Parco Tor Tre Teste e i Laboratori dei Cerchi.

16 spettacoli di cui 1 prima assoluta, 3 prime nazionali e 2 prime romane; 3 progetti speciali ideati appositamente per il Festival, 3 workshop, 2 residenze e 2 incontri. Questi i numeri di un’edizione che invita a fare i conti con le grandi questioni del mondo contemporaneo: Please, Touch! è infatti il titolo scelto per il 2024, una chiamata ad abbandonare la prudenza per “mettere le mani” sulle complesse e spesso drammatiche tematiche che segnano il nostro presente. “Il senso del tatto evoca la fisicità della danza, il desiderio di accorciare le distanze fra costrutti ideologici e persone, tra fatti e pensieri, per affondare nella materia dei corpi una relazionalità regolata dal sentire, prima ancora del capire. Il ritirarsi di questo scarto non è tuttavia un effetto regressivo di passare il comando ai pensieri veloci. Al contrario è il tentativo di soffiare umanità laddove abusi di potere, aggressioni e narrazioni distorte plasmano le sensibilità” afferma la direttrice artistica Valentina Marini

Dalla funzione dell’arte nel movimento di protesta libanese su cui riflette il coreografo Bassam Abou Diab, che apre il programma con il primo dei progetti speciali (anticipato da un laboratorio sulle danze tradizionali del Libano), alla danza come strumento politico per superare ogni barriera nel lavoro dell’artista curdo Rauf “RubberLegz” Yasit con l’albanese Brigel Gjoka e la collaborazione di William Forsythe. Dalla riflessione sulla diversa percezione e funzione del tempo nella cultura africana secondo lo sguardo del coreografo spagnolo Asier Zabaleta alla guida di un formazione di performer del Mozambico, alla saudade ambientalista di Léo Lérus con la Compagnie Zimarèl, in Prima Nazionale direttamente dall’Arcipelago di Guadalupa. Dal mosaico ipnotico creato da Amos Ben-Tal insieme al collettivo Off Projects, di stanza nei Paesi Bassi, alla danza dei Dervisci Rotanti che ispira il nuovo lavoro della celebre compagnia svizzera Linga. Dalla distopica discesa nell’inconscio della tedesca Frantics Dance Company alle altre due prime nazionali: quella dell’americano Graham Feeny, anche in residenza per alcuni giorni al festival, e quella degli spagnoli Chey Jurado e Javier M Salcedo che si muovono all’incrocio fra danza contemporanea, acrobatica e breakdance.

Poi, naturalmente, la folta truppa di artisti italiani, a partire da uno dei grandi nomi della scena coreutica nazionale, Adriana Borriello, al festival insieme al compositore, regista e artista visivo belga Thierry De Mey con due lavori, uno spettacolo e un’installazione, presentati entrambi in Prima Assoluta. Altra grande firma della scena italiana è mk che torna al festival con una nuova versione delle sue “vedute” urbane, pensata appositamente per Fuori Programma, così come l’altro progetto speciale, il “picnic sul ciglio della notte” firmato da DOM- (progetto di ricerca artistica di Valerio Sirna e Leonardo Delogu). C’è poi la danza “teleguidata” dal coreografo e artista multimediale Salvo Lombardo, che ripensa la corporeità come espressione dell’essere sociale; la coreografia con audio descrizione per facilitare l’accesso alla comunità cieca e ipovedente di Aristide Rontini che presenta una riflessione coreografica, ispirata da Marguerite Yourcenar, sul processo di coming out, oltre a tenere un incontro con il pubblico; e la ricerca attorno al Piacere e al corpo come presenza erotica nel mondo condotta dalla giovane performer Flavia Zaganelli, in residenza artistica a Fuori Programma 2024.

A completare la programmazione, infine, il laboratorio sulle tecniche audiovisive per la narrazione dello spettacolo dal vivo a cura di Andrea Caramelli, il workshop su visione e critica condotto dalla testata Teatro e Critica e le esplorazioni urbane ideate dall’Associazione CentroCelle.

Questo il densissimo ed eterogeneo programma della nuova edizione di un festival che dal 2016 a oggi si è distinto per la capacità di offrire una mappatura dei formati artistici più originali, bilanciando carriere longeve ed emergenti, nazionali ed internazionali, aggredendo il gap culturale tra periferia e centro con una programmazione diffusa nella città, per contribuire alla rigenerazione del tessuto comunitario ma anche per offrire ai flussi turistici la possibilità di percorrere itinerari cittadini diversi dalle road map tradizionali. Un festival che da sempre sostiene le creazioni degli artisti più giovani attraverso le residenze e incentiva l’ideazione di formati outdoor, capaci di riabitare in modo immersivo gli spazi prescelti attraverso la commissione o il riadattamento site specific degli spettacoli, snellendo gli ingombri degli allestimenti per enfatizzare le qualità proprie degli ambienti e l’espressività della luce naturale, in una prospettiva ecologica ed estetica.

CALENDARIO

SPETTACOLI 22 giugno

h19

Bassam Abou Diab

The Bee’s Path

Parco Tor Tre Teste Alessandrino

Progetto speciale per Fuori Programma Festival 2024

23 giugno h18.30 – 19.15 – 20 (tre repliche)

​​Michele Di Stefano e Lorenzo Bianchi Hoesch/Mk

Veduta > Roma

Laboratori dei Cerchi

Progetto speciale per Fuori Programma Festival 2024

25 giugno h18

Flavia Zaganelli (in residenza al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 21 al 25 giugno)

Placebo Dances – Prova aperta

Teatro Biblioteca Quarticciolo

25 giugno h19.00

Salvo Lombardo/Chiasma

Let my body be!

Parco Tor Tre Teste Alessandrino

25 giugno h20

Frantics Dance Company

Dystopian

Parco Tor Tre Teste Alessandrino

Prima Regionale

26 giugno h18.30

DOM-

Darkness pic-nic (Prologo, Picnic, buio)

Parco Tor Tre Teste Alessandrino

Progetto site-specific per Fuori Programma

28 giugno h19

Aristide Rontini/Nexus

Alexis 2.0 (spettacolo con audio-descrizione)

Parco Tor Tre Teste Alessandrino

28 giugno h19.30

Asier Zabaleta/ERTZA

Otempodiz

Parco Tor Tre Teste Alessandrino

28 giugno h20

Léo Lérus/Compagnie Zimarèl

Gounouj In Situ

Parco Tor Tre Teste Alessandrino

Prima Nazionale

2 luglio h19.45

Graham Feeny (in residenza al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 26 al 30 giugno)

Home – Prova aperta

Arena Teatro India

Prima Nazionale

2 luglio h20.15

Chey Jurado & Javito Mario

Samsara

Arena Teatro India

Prima Nazionale

3 luglio h19.45

Brigel Gjoka & Rauf “RubberLegz” Yasit/Sadler’s Wells

Neighbours Part 1

Arena Teatro India

Prima Regionale

4 luglio h19.45

Katarzyna Gdaniec & Marco Cantalupo/Cie Linga

Semâ

Arena Teatro India

Prima Regionale

4 luglio h21

Adriana Borriello e Thierry De Mey/AB Dance Research

Tempo sospeso

Sala B Teatro India

Prima Assoluta

5 luglio h18.30

Adriana Borriello e Thierry De Mey/AB Dance Research

Tempo Sospeso_walking through

Sala B Teatro India

Prima Assoluta

5 luglio h19.45

Amos Ben-Tal/OFF Projects

Songs and Silences

Arena Teatro India

Prima Nazionale

LABORATORI

21 giugno h16 – 19

Dabke Fusion

Laboratorio condotto da Bassam Abou Diab

Progetto speciale per Fuori Programma Festival 2024

Teatro Biblioteca Quarticciolo

22 giugno – 5 luglio

Video storytelling

Laboratorio di tecniche audiovisive per la narrazione dello spettacolo dal vivo a cura di Andrea Caramelli

Teatro Biblioteca Quarticciolo e Teatro India

22 giugno – 5 luglio

Lo sguardo performativo

Workshop di visione e critica a cura di Teatro e Critica

Teatro Biblioteca Quarticciolo e Teatro India

INCONTRI

22 giugno h17.30 e 28 giugno h18.30

Esplorazioni urbane a cura di Associazione CentroCelle

28 giugno h18

L’audiodescrizione nella danza

Incontro con Aristide Rontini

Teatro Biblioteca Quarticciolo

Info

fuoriprogramma.prenotazioni@ gmail.com

https://www.fuoriprogramma. com/

https://www.instagram.com/ fuoriprogrammafestival/

https://www.facebook.com/ fuoriprogrammafestival