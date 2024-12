LA GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE

e la Scuola Superiore della Magistratura

siglano un accordo di collaborazione

In occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno, la Galleria dell’Accademia di Firenze e la Scuola Superiore della Magistratura annunciano un importante accordo di collaborazione, appena siglato dal direttore Cecilie Hollberg e dalla presidente della Scuola, Silvana Sciarra, nell’ottica di creare un proficuo rapporto di scambio culturale tra le reciproche realtà.

Così come indica il MiC-Ministero della Cultura, la Galleria dell’Accademia di Firenze, ha tra i suoi obiettivi proprio quello di promuovere lo studio e la conoscenza del museo e delle sue collezioni, patrimonio culturale del Paese, oltre che della città, per la diffusione dei valori storico-artistici identitari e la valorizzazione dell’eredità culturale. Per favorire questo intento, intraprende iniziative diverse, anche di carattere didattico, realizzando accordi di collaborazione con enti e istituzioni private e pubbliche, come, in questo caso, con la Scuola Superiore della Magistratura.

“Il tema della tutela dei beni culturali è un argomento che ci riguarda da vicino – spiega il direttore Cecilie Hollberg – e che ci ha impegnato molto in questi anni. Per questo, sono veramente contenta di poter stringere questa collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Potremo così, attraverso questo mutuo rapporto, per quanto ci riguarda, sensibilizzare e informare maggiormente il nostro personale dell’amministrazione anche in materia di diritto alla protezione del patrimonio culturale. Dall’altra parte, i magistrati che frequentano la Scuola avranno modo di avvicinarsi direttamente a una realtà museale, come quella della Galleria, e alle sue opere d’arte.”

“Sono molto felice e molto orgogliosa – dichiara la presidente Silvana Sciarra – per questo momento di condivisione nella sigla di un accordo con la Galleria dell’Accademia. La Scuola Superiore della Magistratura, che ora ho l’onore di presiedere, riceverà nei prossimi mesi un altissimo numero di giovani magistrati in tirocinio formativo. L’ ambizione è allargare la loro formazione, incentrata principalmente su materie tecnico-giuridiche, alla cultura e all’accoglienza della città, in un museo così prestigioso. Sono grata al direttore Hollberg per aver accolto questa nostra proposta e per averla resa possibile con la firma di un accordo di collaborazione”.

La collaborazione prevede una costante attività di comunicazione incrociata per approfondire le rispettive conoscenze, partecipazione a iniziative culturali quali mostre, rassegne, eventi formativi che interessano il diritto dei beni culturali. Per i frequentanti dei corsi della Scuola Superiore della Magistratura saranno organizzate visite guidate, concordate, alla Galleria dell’Accademia di Firenze. La Scuola offrirà, da parte sua, al personale del Museo visite alla sua sede, presso la Villa di Castel Pulci, a Scandicci, e consentirà loro la partecipazione ai corsi sulla tutela dei beni culturali, sui contratti, gli appalti pubblici e la contabilità di Stato.

