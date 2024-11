Caracalla Festival 2024, Notti Jazz per la programmazione Off

Tra gli artisti Gianluigi Trovesi, Elena Paparusso e Simona Severini, fino al 5 agosto al Teatro del Portico

Dopo il tutto esaurito della prima Serata Jazz del Gabriele Coen Quintet il 18 luglio, prosegue la programmazione “Off” Jazz del Caracalla Festival 2024, organizzata dalla Fondazione Capitolina in collaborazione con Fondazione Musica per Roma per il secondo anno consecutivo. Nello spazio del Teatro del Portico (ingresso in via Antoniniana 14) il 31 luglio, il 2 e il 3 agosto sono in programma tre appuntamenti di Late Night Jazz. Questi concerti, novità di quest’anno, sono organizzati in un orario, le 23.30, che consenta la partecipazione degli spettatori anche alle rappresentazioni operistiche in scena al Teatro Grande di Caracalla nelle stesse serate prima delle notti jazz. La programmazione si conclude poi il 5 agosto, alle ore 21.00, con la seconda Serata Jazz, in cui ad essere presentato è il progetto Gianluigi Trovesi Dances.

Gli appuntamenti di Late Night Jazz, tutti con orario d’inizio alle 23.30, cominciano dunque il 31 luglio, con Simona Severini (voce) che, insieme a Daniele Richiedei (violino e viola), Giulio Corini (contrabbasso), Peo Alfonsi (chitarra) presenta Fedra, un progetto che fonde jazz, musica barocca e canzone d’autore. I musicisti rileggono arie e madrigali di Claudio Monteverdi, Henry Purcell e Orlando di Lasso attraverso gli stilemi e le forme del jazz e dell’improvvisazione. Si realizza così un dialogo tra passato e presente che si muove tra brani rinascimentali e canzoni contemporanee, in cui Place to be di Nick Drake si lega al Didone ed Enea di Purcell, Europa di Daniele Richiedei si fonde ai madrigali di Orlando di Lasso, Lei è l’amore di Simona Severini a L’Orfeo monteverdiano.

Il secondo appuntamento di Late Night Jazz è invece in programma il 2 agosto, e vede protagonista gli Eddie & The Kids, un trio formato da Fabrizio Sferra (batteria), Enzo Pietropaoli (contrabbasso) – che hanno condiviso importanti esperienze musicali con Enrico Pieranunzi e con Danilo Rea – ed il giovane talento Edoardo Ferri (chitarra). Il linguaggio del gruppo, che pur affonda le proprie radici nel jazz, è arricchito da un sound country che ne connota fortemente l’identità musicale. Tra sperimentazione e ricerca sonora, il repertorio del trio unisce composizioni originali con noti brani di Neil Young, dei Radiohead, di Elvis Presley e di Sam Amidon.

Terzo e ultimo appuntamento della programmazione Late Night Jazz è infine il concerto di Elena Paparusso che, il 3 agosto, insieme a Francesco Poeti (chitarra), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Matteo Bultrini (batteria), presenta il suo secondo album Anatomy of the Sun. Un progetto musicale con cui la cantante e compositrice Paparusso indaga sui propri sentieri emotivi, attraverso la scrittura di brani in cui si mescolano influenze dalla canzone afroamericana e gusto teso verso la contemporaneità.

Il 5 agosto la programmazione jazz del Caracalla Festival si conclude con la seconda della Serate Jazz dopo quella del 18 luglio con Gabriele Coen Quintet. Ad essere presentato, alle ore 21.00, è questa volta Gianluigi Trovesi Dances, il nuovo progetto di Gianluigi Trovesi (clarinetti e sax contralto), Paolo Damiani (contrabbasso) ed Ettore Fioravanti (batteria). Lo storico trio si riunisce a distanza di 38 anni anticipando, con Gianluigi Trovesi Dances, un nuovo lavoro discografico targato Parco della Musica Records, l’etichetta discografica di Fondazione Musica per Roma.

Info https://www.operaroma.it/

Biglietti (posto unico 20 euro) in vendita:

– al Teatro Costanzi secondo gli orari di apertura

– sul sito operaroma.it ai seguenti link: Serate Jazz https://www.operaroma.it/spettacoli/serata-jazz/

e Late Night Jazz https://www.operaroma.it/spettacoli/late-night-jazz/

– la sera dei concerti presso la biglietteria di via Antoniniana 14

CARACALLA FESTIVAL 2024 “OFF” – JAZZ

Teatro del Portico (ingresso via Antoniniana 24)

SERATE JAZZ – 18 LUGLIO E 5 AGOSTO

GIOVEDÌ 18 LUGLIO ORE 21.00

Gabriele Coen Quintet

Sephardic Beat

Gabriele Coen sax tenore e soprano, clarinetto

Alessandro Gwis pianoforte, elettronica

Mario Rivera basso acustico

Ziad Trabelsi ud, voce

Arnaldo Vacca percussioni, voce

LUNEDÌ 5 AGOSTO ORE 21.00

Gianluigi Trovesi Dances Feat. Paolo Damiani & Ettore Fioravanti

Gianluigi Trovesi clarinetti, sax contralto

Paolo Damiani contrabbasso

Ettore Fioravanti batteria

LATE NIGHT JAZZ – 31 LUGLIO, 2 AGOSTO E 3 AGOSTO

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO ORE 23.30

Simona Severini

Fedra

Simona Severini voce

Peo Alfonsi chitarra

Giulio Corini contrabbasso

Daniele Richiedei violino/viola

VENERDÌ 2 AGOSTO ORE 23.30

Eddie & The Kids

Edoardo Ferri chitarra

Enzo Pietropaoli basso

Fabrizio Sferra batteria

SABATO 3 AGOSTO ORE 23.30

Elena Paparusso

Anatomy of the Sun

Elena Paparusso voce

Francesco Poeti chitarra

Giuseppe Romagnoli contrabbasso

Matteo Bultrini batteria

IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MUSICA PER ROMA