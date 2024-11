Hidetoshi Omori, Romics d’Oro della XXXIII edizione

L’artista giapponese insignito del Romics d’Oro: da Gundam e Lupin III a Inuyasha e Final Fantasy.

Hidetoshi Omori, celebre direttore delle animazioni, character designer e regista per serie di animazione, film e videogiochi, sarà celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro durante la XXXIII edizione del Festival, in programma dal 3 al 6 ottobre 2024 a Fiera Roma. L’autore, per la prima volta in Europa, è conosciuto anche con il nome d’arte Dan Kongōji con cui ha firmato numerosi lavori.

Nato il 5 novembre 1959 a Minamikawachi, Osaka, Omori Hidetoshi ha iniziato la sua carriera come animatore freelance subito dopo il diploma, trasferendosi a Tokyo. Qui, ha lavorato presso lo Studio An-Apuru come key animator e, successivamente, presso lo Studio Beboo sotto la guida di Tomonori Kogawa.

Sono oltre 200 i titoli di serie, lungometraggi e videogame a cui ha lavorato nella sua lunga carriera, straordinari titoli e franchise amati da diverse generazioni, tra cui: Inuyasha, Astro Boy, Naruto Shippuden, Mobile Suite Gundam, Cyborg 009, Guyver, Detective Conan, Transformers, Doraemon, Ghost in the Shell, Jojo’s Bizarre Adventure, Tokyo Ghoul, Lamù.

Omori ha dato un contributo significativo a numerose serie robotiche prodotte da Sunrise, da Gundam Z a Gundam: The Witch from Mercury. La sua abilità nel disegnare mecha è stata particolarmente apprezzata in Heavy Metal L-Gaim e Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack, spesso considerato uno dei suoi lavori più celebri. Non meno importanti sono i suoi contributi al franchise di Lupin III, dove ha lavorato come key animator su alcuni film, special e vari episodi della serie TV. Omori è anche noto per la caratterizzazione dei personaggi nella serie OAV di Guyver, un’icona degli anni ’90.

Negli anni ’90, Omori ha portato il suo talento anche nell’industria dei videogiochi, lavorando come direttore delle animazioni per il celebre videogioco Final Fantasy VII, prodotto da Square e a numerosi altri games, tra cui Inuyasha, Dragon Ball Z e Jojo. Debutta poi anche come regista, per la serie TV DAN DOH! e dirigendo un episodio di Robot Carnival intitolato Deprive, un lungometraggio composto da episodi autoconclusivi che ha visto la partecipazione di Katsuhiro Otomo, il creatore di Akira.

La presenza di Omori è una eccezionale occasione per avvicinarsi e comprendere la straordinaria produzione di animazione giapponese, nelle sue molteplici sfaccettature artistiche e realizzative.

Durante la XXXIII edizione di Romics, Hidetoshi Omori sarà protagonista di due eventi in programma: un incontro speciale che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera artistica e un workshop per esplorare le sue tecniche di lavoro. La sua carriera sarà celebrata anche da una mostra di stampe dei suoi lavori più celebri.

Omori Hidetoshi parteciperà inoltre alla nona edizione di Fumetti al Ricetto, in programma il 12 e il 13 ottobre, presso l’antico borgo medievale del Ricetto di Candelo, in provincia di Biella.