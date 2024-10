Dal 25 al 27 ottobre 2024 | ore 21, dom. ore 16

ALESSANDRO PREZIOSI AL TEATRO DUSE DI BOLOGNA

CON ‘ASPETTANDO RE LEAR’

In scena le opere e i costumi di Michelangelo Pistoletto

Lo spettacolo apre la Stagione di prosa 2024/2025

Dal 25 al 27 ottobre 2024 | ore 21, dom. ore 16

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Dal 25 al 27 ottobre (ore 21, domenica ore 16), Alessandro Preziosi con ‘Aspettando Re Lear’ apre ufficialmente la Stagione di Prosa 2024/2025 del Teatro Duse di Bologna. Ad affiancarlo sul palco, Nando Paone nel ruolo di Gloucester, Arianna Primavera nelle vesti di Cordelia, Roberto Manzi nel ruolo di Kent e Valerio Ameli in quello di Edgar.

Versione contemporanea della celebre tragedia scespiriana, questo adattamento, firmato da Tommaso Mattei e diretto dallo stesso Preziosi, si concentra sulle vicende dei personaggi positivi della trama, approfondendo il tema sempre attuale del rapporto tra padri e figli.

Con immersiva visionarietà, la regia si avvale della straordinaria presenza nello spazio scenico delle opere del maestro Michelangelo Pistoletto, materiali artistici che rappresentano tutto il percorso del maestro biellese e che, animandosi alla presenza degli attori, definiscono la scacchiera onirica e concettuale della messa in scena.

Le musiche originali sono di Giacomo Vezzani e seguono, tra tensione e pathos, la discesa di Lear nella follia, lo sprofondare nell’oblio della cecità della fidata corte, alternando ritmi martellanti a struggenti epiche, fino al commovente finale.

“Ho immaginato un Re non semplicemente arrivato alla fine dei suoi anni, ad un passo anagraficamente dalla morte, – racconta Preziosi – ma piuttosto spinto dalle circostanze e dalla trama a cercare, nella maturità, e non nell’età, il tassello conclusivo della propria vita. L’impazienza che accompagna il rocambolesco circolo di eventi in cui Re Lear travolge prima di tutto sé stesso, e quindi gli altri, mi ha suggerito di creare uno spazio mentale teatralmente e scenicamente reso materico dalle opere in scena”.

Evidente il richiamo a ‘Aspettando Godot’ di Samuel Beckett, per uno spettacolo che, in sostanza, scandaglia non solo il difficile rapporto tra padri e figli, ma anche la relazione tra uomo e natura, la perdita e il ritrovamento dei valori. ‘Aspettando Re Lear’ parla di follia, del potere che distrugge, di solitudine, di caos dentro e fuori, “l’unico ordine possibile” per dirla con Pistoletto che firma anche l’ideazione dei costumi di scena realizzati in denim e cotone sostenibili dalla sua Cittadellarte e dal collettivo Fashion B.E.S.T.

“A teatro ho condiviso la messa in scena dei presupposti del Terzo Paradiso, la terza fase dell’umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura. – aggiunge Preziosi, parlando del lavoro registico di commistione multidisciplinare tra arte contemporanea e teatro – L’uomo deve cercare di non essere debitore alla Natura di ciò che indossa: il senso dell’abito, del superfluo, dello stretto necessario sono le tematiche di Michelangelo Pistoletto che porto a teatro. L’uomo nella sua nudità trova sé stesso, e così anche noi attori durante lo spettacolo veniamo privati dei vestiti, mostrandoci per quello che siamo”.

Pato, Teatro Stabile del Veneto, Teatro della Toscana

Alessandro Preziosi, Nando Paone

ASPETTANDO RE LEAR

di Tommaso Mattei

da William Shakespeare

opere in scena di Michelangelo Pistoletto

con Alessandro Preziosi, Nando Paone, Arianna Primavera, Roberto Manzi, Valerio Ameli

costumi Città dell’arte, Fashion B.E.S.T

musiche Giacomo Vezzani

supervisione artistica Alessandro Maggi

regia Alessandro Preziosi

BIGLIETTI

Intero Ridotto Mini

Platea 31 euro 28 euro 26,50 euro

Prima galleria e palchi 27 euro 24,50 euro 23 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 23 euro 20,50 euro 19,50 euro

e seconda galleria

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner: BPER Banca. Funding Partner: Pelliconi Group