Va in scena mercoledì 30 ottobre 2024 ore 21 in Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, “La malattia dell’ostrica“, un monologo di e con Claudio Morici

“Lo spirito creativo dell’artista (…) può essere metaforicamente rappresentato come la perla che nasce dalla malattia dell’ostrica: come non si pensa alla malattia dell’ostrica ammirandone la perla, così di fronte alla forza vitale dell’opera non pensiamo alla schizofrenia che forse era la condizione della sua nascita.” Karl Jaspers

Dopo aver studiato decine di biografie per un programma tv sui libri, Claudio Morici ha avuto un’illuminazione: gli scrittori sono tutti matti. Hanno subito guerre mondiali, miseria, traumi infantili, come minimo un paio di tragici amori non corrisposti. È gente che sta malissimo, parliamoci chiaro. Il problema è che Claudio, scrittore anche lui, ha un figlio di quattro anni che manifesta già velleità autoriali. Che fare? Come comportarsi? Da padre non ha dubbi: vietare l’utilizzo della penna! Censurare la poesia! Ma soprattutto contrastare un sistema educativo che obbliga milioni di bambini a studiare la visione della vita di persone che… se la sono tolta! Si parla di Cesare Pavese imbottito di sedativi in una stanzetta d’albergo. Di Emilio Salgari che si è sventrato con un rasoio. Giovanni Pascoli è morto di cirrosi epatica, quanti lo sanno? Perché ci concentriamo sulla bellezza della perla e nascondiamo ai nostri figli (e spesso a noi stessi) la malattia dell’ostrica che sempre la produce? Attraverso incursioni nella vita dei grandi e delle grandi della letteratura, Claudio troverà un modo per accompagnare suo figlio nella tempestosa età adolescenziale. Ma soprattutto compirà un viaggio a ritroso nella propria “età a rischio”, riportando alla memoria come i libri lo abbiano curato. Perché gli scrittori ci salvano la vita.

“La malattia dell’ostrica” di Claudio Morici è anche un libro in libreria dal 18 ottobre e un Podcast coprodotto da Fandango Podcast e Teatro Metastasio di Prato. A differenza dello spettacolo e del libro, il podcast non possiede la linea del racconto di bio-fiction. Ma approfondisce, in 10 puntate, la vita di 10 scrittrici o scrittori “matti”, con relativa intervista a uno psicoterapeuta esperto del loro disturbo psichiatrico.

BIO Claudio Morici è laureato in psicologia, oltre ad essere scrittore, attore teatrale e videomaker. Ha pubblicato 6 romanzi tra cui “La terra vista dalla Luna” (Bompiani, 2009), “L’uomo d’argento” (E/O, 2012), “La malattia dell’ostrica” (Fandango, 2024). Come autore e performer ha riempito teatri off romani e girato per tutta Italia. Il suo ultimo spettacolo “La Malattia dell’Ostrica” è prodotto dal Teatro Metastasio di Prato ed è diventato recentemente sia un podcast che un libro. Pochi giorni prima del lockdown era in finale a Italia’s Got Talent, con un pezzo comico in cui recensiva l’elenco telefonico di Roma del 2012. Dal 2020 ha cominciato a girare brevi video satirici, ospitati spesso da Propaganda Live, Internazionale.it, RaiNews, repubblica.it e dall’Unione Buddhisti Italiani. Cura una rubrica video dentro PlayBooks, il programma sui libri di Rai Play

Produzione Lo spettacolo è prodotto dal teatro Metastasio di Prato

Mercoledì 30 ottobre 2024

SALA PETRASSI ORE 21

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Biglietti da 20 euro