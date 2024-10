Dolci d’Italia 2024, un’esplosione di dolcezza nel cuore di Spoleto

Dal 1 al 3 novembre 2024

Nella sede di Confcommercio a Roma presentato in anteprima il Festival nazionale dei dolci che torna nel cuore dell’Umbria dal 1 al 3 novembre con interventi del presidente e vicepresidente di Epta, rispettivamente Aldo Amoni e Tommaso Barbanera e dell’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli.

Dal 1 al 3 novembre 2024, il centro storico di Spoleto torna ad essere il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dagli amanti della pasticceria: ‘Dolci d’Italia’, la manifestazione promossa da Epta Confcommercio Umbria che da anni trasforma la città in un paradiso per i golosi, tra tradizione, ricerca e momenti di sano intrattenimento.

Il grande mercato dei dolci artigianali e non solo

Al piano terra del Chiostro di San Nicolò, nel cuore pulsante della manifestazione, i visitatori troveranno lo ‘Sweet Show’: un grande mercato dove sarà possibile ammirare, acquistare e soprattutto assaggiare prelibatezze dolciarie artigianali provenienti da ogni angolo d’Italia. Che siate alla ricerca di fragranti biscotti, crostate fatte in casa o cioccolatini raffinati, questo è il luogo perfetto per far felici le papille gustative. Ma non è solo una festa per i sensi: ‘Dolci d’Italia’ è anche un’occasione per avvicinarsi al mondo della pasticceria con passione e competenza. Al secondo piano del Chiostro, infatti, la ‘Sweet Academy’ ospiterà alcuni dei migliori Pastry Chef del panorama italiano, pronti a svelare i segreti delle loro creazioni. Tra i protagonisti di questa edizione troviamo il talentuoso Tommaso Foglia (eletto Pastry Chef dell’anno 2022 da Gambero Rosso e giudice dello show tv ‘Bake off Italia – Dolci in forno’), la chef Elena Ginevra Gasponi (che abbiamo conosciuto grazie a Bake Off Italia 2020) e lo chef Luca Fabbri, che in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia accenderà i riflettori sui dolci senza glutine.Dolcezza per grandi e piccini: laboratori per tutti

Non potevano mancare i laboratori dedicati ai più piccoli, con il seguitissimo appuntamento ‘Piccoli pasticceri crescono’, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso. Un’occasione imperdibile per i bambini di mettere le mani in pasta e diventare piccoli grandi pasticceri. E per gli adulti? Gli ‘Sweet Lab’ della chef Donatella Aquili offriranno la possibilità di partecipare a masterclass esclusive, per imparare tecniche artigianali e realizzare vere e proprie opere d’arte dolciaria. Non verranno lasciati indietro neanche gli appassionati di cibi di strada: in Piazza Pianciani i truck di ‘Non solo dolci’ sapranno soddisfare gli appetiti dei fan dello street food.Non solo dolci: trekking urbano e cultura

La dolcezza incontra la storia di Spoleto con un evento collaterale davvero speciale: in occasione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, il 31 ottobre e il 1° novembre si terranno passeggiate guidate per scoprire gli angoli più suggestivi della città. Al termine delle escursioni, i partecipanti potranno degustare dolci artigianali offerti da ‘Dolci d’Italia’ e assaporare l’olio extra vergine d’oliva di Costa d’Oro. Un mix perfetto tra arte, cultura e sapori. E non finisce qui: sabato 2 novembre alle ore 16.00, presso il Teatro Romano, torna l’appuntamento con ‘Dolci Note’, un concerto in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia che saprà deliziare le orecchie del pubblico.Una cheesecake da record per un finale indimenticabile

Ma il vero culmine della manifestazione arriverà domenica 3 novembre, quando, alle ore 17.00, Corso Garibaldi si trasformerà in una straordinaria pasticceria a cielo aperto. In questo scenario, verrà preparata una cheesecake lunga ben 70 metri a cura di Paolo Berti: un’impresa ambiziosa che promette di lasciare tutti a bocca aperta (e piena). Un’occasione per celebrare insieme la passione per i dolci e vivere un’esperienza che sicuramente resterà nella memoria di tutti i partecipanti.Una manifestazione che cresce ogni anno

«’Dolci d’Italia’ non è solo una celebrazione della pasticceria artigianale, ma anche un’occasione per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio e attrarre visitatori da tutta Italia. È un evento che cresce di anno in anno, e siamo orgogliosi di poter offrire a Spoleto un palcoscenico di questa portata», ha dichiarato entusiasta Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria. «Il nostro obiettivo è quello di regalare a tutti, grandi e piccini, momenti indimenticabili di condivisione, dolcezza e divertimento».

Info sul festival: https://www.dolciditalia.it/