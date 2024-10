Festa del Cinema di Roma, Gormiti – The New Era

Dal 28 ottobre su Rai2

Arriva finalmente sul piccolo schermo GORMITI – THE NEW ERA, la nuova produzione Rainbow che porterà in TV la prima trasposizione in live action del famoso franchise dei Gormiti, arricchito da straordinari effetti speciali in CGI.

Già fenomeno della cultura pop, i Gormiti tornano alla ribalta con questa nuova produzione ad alto budget per il pubblico internazionale. La serie si rivolge al target kids e preteen e verrà trasmessa in prima visione su Rai 2 dal 28 ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 18.50 e in boxset su RaiPlay. Successivamente la serie sarà trasmessa anche su Rai Gulp.

Reboot di uno dei franchise più iconici degli ultimi quindici anni, questa nuova sfida intrapresa da Rainbow in

collaborazione con Giochi Preziosi che contemporaneamente lancia la nuova collezione giocattolo, ha richiesto una lunga preproduzione, per poter creare nei minimi dettagli atmosfere ed effetti speciali e offrire al pubblico un prodotto di alto livello qualitativo. La regia si è dovuta confrontare con un linguaggio raramente utilizzato in Italia, ossia quello del live-action con CG/VFX, che prevede l’integrazione di elementi filmici come location vere e personaggi rappresentati da attori reali, con elementi fantastici creati con la CGI e con i Visual Effect. Il risultato è davvero sorprendente e promette di stupire il pubblico.

Come tutte le produzioni Rainbow, anche GORMITI – THE NEW ERA è ricco di valori universali ed educativi. Il messaggio principale della serie è che l’amicizia, la fiducia reciproca e il coraggio sono le vere forze che permettono di superare le sfide della vita, e che non si vince mai da soli, perché è la l’unione a fare la differenza. La serie invita ad affrontare le proprie paure e i propri limiti, imparare a fidarsi degli altri, rispettare la natura. Messaggi potenti per i giovani, specialmente in un’età delicata come l’inizio dell’adolescenza.

GORMITI – THE NEW ERA è stata girata in lingua inglese e interamente in Italia, in location esclusive mai utilizzate come set per una serie tv, come le Grotte di Frasassi e il Tempio del Valadier, utilizzando sistemi di illuminazione ad hoc come le ‘Muse della Luce’ di De Sisti e Storaro, che garantiscono il massimo rispetto dell’ambiente. Tra le altre location troviamo il borgo fantasma di Craco, in provincia di Matera, la Casa Madre dei Mutilati di Guerra nel centro storico di Roma, la Valle del Sorbo alle porte di Roma.

La regia e la fotografia sono firmate dal talento di Mario Parruccini, regista e sceneggiatore nel mondo dello spettacolo dal 1995. Il cast principale è stato accuratamente selezionato tra i talenti del panorama internazionale ed è formato dai giovanissimi attori Federico Cempella (Zane – Scion), Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion), Francesco Petit (Carter – Scion), Robel Tesfamichael (Glen – Scion) e Claire Palazzo (Myridell). Nella serie sono state impiegate oltre 500 comparse.

“Il lancio di GORMITI – THE NEW ERA rappresenta un grande traguardo, e corona due anni di intensa collaborazione tra Rainbow e Giochi Preziosi per una produzione senza precedenti in Italia. Siamo onorati che questa serie segni il ritorno di un contenuto per ragazzi su Rai 2, una scelta che dimostra il grande investimento sulla qualità dei contenuti della TV pubblica che proseguirà poi su Rai Gulp, da sempre casa delle nostre produzioni per i più giovani, e su Rai Play. Non vedo l’ora di partire per questa avventura insieme al pubblico e a tutti coloro che erano già fan dei leggendari Gormiti per scoprire le loro reazioni!” commenta Iginio Straffi, Fondatore e Presidente Rainbow

“Fin dall’inizio ho capito che Gormiti avrebbe rappresentato qualcosa di rivoluzionario, destinato a ridefinire i

paradigmi del mercato dei giocattoli. Il mio intuito è stato confermato dai fatti: i ‘Signori della Natura’ sono diventati subito un fenomeno di vendite e un brand iconico, riuscendo a trasformare il mercato dei giocattoli non solo in Italia, ma a livello globale”, dichiara Enrico Preziosi, Fondatore e Presidente del Gruppo Giochi Preziosi, che prosegue “Gormiti è stato distribuito in oltre 50 Paesi e, solo con le action figure, abbiamo superato i 500 milioni di pezzi venduti, raggiungendo complessivamente più di un miliardo di vendite nel canale retail. Ma non ci siamo fermati lì. Abbiamo stretto accordi di licenza con oltre 100 aziende, portando il marchio Gormiti in tutte le categorie merceologiche, non limitandoci al solo giocattolo. Ora, guardiamo con entusiasmo al 2024, che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo straordinario nella saga dei Gormiti. La nuova linea giocattolo, composta da action figure di diverse dimensioni, con dettagli curati e finiture metal, ispirata alla nuova serie televisiva, è ancora più coinvolgente e sono convinto che conquisterà sia il pubblico storico, sia le nuove generazioni.”

“Aver diretto questa serie scritta per i ragazzi ci ha dato la possibilità di lavorare in luoghi magici e di grande valore culturale, portandoli dentro a un progetto che ci proietta in una dimensione produttiva totalmente innovativa. Mettere in un media tutti insieme il cinema, la tecnologia, l’avventura, l’amicizia e la crescita personale, ha un valore immenso. Abbiamo lavorato per creare qualcosa di unico che potesse divertire le nuove generazioni dando vita a personaggi in cui i giovani potessero riconoscersi e creando momenti che li facessero riflettere e sognare.” Così il regista Mario Parruccini.

Durante la 22esima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, GORMITI – THE NEW ERA sarà presente grazie ad un evento speciale organizzato da Marche Film Commission hosted by Alice 2, sabato 26 ottobre alle ore 16 presso la sala 3 del Cinema Adriano. Un evento speciale per tutta la famiglia: l’anteprima dei primi due episodi della nuova serie, con la presenza di Iginio Straffi, il regista Mario Parruccini, il cast e moltissime sorprese!

Rainbow, tra i principali protagonisti nel mondo per la creazione di contenuti animati e live action di qualità e per tutta la famiglia, con questa nuova serie si riconferma una realtà Made in Italy lungimirante ed innovativa che investe sulle novità con coraggio.

Lanciata per la prima volta nel 2005, Gormiti è una intellectual property creata da Giochi Preziosi e distribuita in oltre 50 paesi nel mondo, con vendite che hanno superato il miliardo di dollari al retail. La nuova collezione si compone di una serie di action figure tra Gormiti, Scion e “nemici”. I personaggi articolati sono caratterizzati da dettagli minuziosi e finiture “metal”; alcuni di questi possiedono funzioni che replicano le azioni viste nella serie TV. La gamma si completa con una serie di accessori per ripercorrere – nel gioco – le avventure della nuova serie. Una collezione straordinaria per tutti i fan e anche per i collezionisti del brand che potranno scegliere i personaggi in diverse dimensioni, da 7, 15 e 27 cm. Tantissime altre novità sono in arrivo!

GORMITI THE NEW ERA

PROGRAMMAZIONE: su Rai 2, i primi 10 episodi dal 28 ottobre al 2 novembre alle ore 18.50 e i successivi 10 episodi dal 4 novembre all’8 novembre alle ore 18.50; in Boxset su Rai Play; successivamente su Rai Gulp.

TRAMA: La serie racconta la vita quotidiana di quattro ragazzi terrestri che vengono scelti per diventare ‘Scion’ (protettori) e aiutare a salvare un regno fantastico chiamato Gorm e la Terra dalla minaccia del perfido Lord Graven, avido di potere. Ogni Scion sarà accompagnato da un personale Gormita (uno dei leggendari e coraggiosi spiriti guerrieri di Gorm) che lo guiderà nel proprio percorso di crescita interiore e di guerriero. Nel corso della serie, tra, compiti, problemi quotidiani e improvvise battaglie sulla Terra e su Gorm, i quattro Scion capiranno l’importanza del rispetto per la natura, del sacrificio personale, del potere dell’amicizia e dell’unione nelle avversità.