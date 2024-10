Gli appuntamenti dell’ORT a novembre 2024

Due le produzioni in stagione: il direttore onorario James Conlon prima e poi l’originale omaggio a Puccini con uno spettacolo tra teatro, danza, opera lirica e circo contemporaneo.

Con Bustric inizia la programmazione per i più piccoli con la rassegna “Tutti al Teatro Verdi”. Si conclude invece la terza edizione di Musica Diffusa: due gli appuntamenti in programma, già esauriti.

Dopo il debutto del 30 ottobre, la stagione concertistica 24_25 dell’Orchestra della Toscana prosegue al Teatro Verdi giovedì 7 novembre. Il direttore onorario dell’ORT James Conlon ci condurrà nella Vienna del secondo Settecento. I n apertura verrà eseguita una selezione di brani dal II atto di Orfeo ed Euridice di Gluck. Tutt’altro il clima con la sinfonia “Rullo di tamburi” di Haydn , così chiamata perché comincia proprio con tale effetto sonoro. A completare la serata, tra le più celebri sinfonie di Mozart , la K.550 .

La stagione concertistica al Teatro Verdi prosegue sabato 30 novembre (replica prevista domenica 1° dicembre), con una produzione innovativa dedicata a Giacomo Puccini, in occasione del centenario dalla morte. Una prima assoluta dal titolo Puccini Dance Circus Opera , spettacolo per coro di corpi e strumenti in cui teatro, danza, musica dal vivo, opera lirica e circo contemporaneo dialogheranno sulla scena. L’ideazione regia e coreografia sono di Caterina Mochi Sismondi, musica live ed elettronica di Beatrice Zanin. Le musiche di Puccini, appositamente arrangiate da Francesco Oliveto, saranno eseguite dall’ Orchestra della Toscana, diretta dal M° Gianna Fratta . Il progetto è una co-produzione tra Fondazione ORT, Centro nazionale di produzione blucinQue Nice, Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Regio di Parma.

Riprende anche la programmazione per i più piccoli. “Tutti al Teatro Verdi” è la rassegna del sabato pomeriggio pensata per i bambini e le loro famiglie.

Sabato 9 novembre (ore 16.00) è in programma il Varieté degli animali . Sergio Bini in arte Bustric, insieme all’ORT e al primo violino Giacomo Bianchi che sarà concertatore, farà ritorno sul palco del Verdi con questo suo cavallo di battaglia, che trae ispirazione dal celebre Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns . Quattordici i ritratti, non solo di animali, ma anche di esseri umani in caricatura, che ben si addicono all’istrionismo e alla fantasia di Bustric.

A novembre terminano gli eventi della rassegna Musica Diffusa .

Due le date in programma. Domenica 10 novembre (ore 16.00), presso l’ Istituto Principe Abamelek (via delle Bagnese, 4), il quintetto d’archi Open Strings Quintet presenta Il ‘900 Classick/Rock , un connubio tra i classici della musica colta del Novecento (tra questi Bartòk e Šostakovič) e alcune delle più belle composizioni rock dello scorso secolo, dai Pink Floyd ai Queen.

A conclusione della rassegna, s abato 16 novembre (ore 16.00) al Teatro Affratellamento ( via G. Orsini 73), lo spettacolo Il mio amico Giacomo , che l’attore Alessandro Riccio ha ideato come dedica a Giacomo Puccini nell’anno che celebra i 100 anni della morte del compositore lucchese. Insieme a lui l’ Ensemble di archi e fiati dell’ORT . Questi due ultimi due appuntamenti di Musica Diffusa sono già esauriti .

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO giovedì 7 novembre 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21:00Stagione Concertistica 2024/2025James Conlon direttoreOrchestra della ToscanaGLUCK Orfeo ed Euridice: selezione di brani dal II attoMOZART Sinfonia n.40 K.550HAYDN Sinfonia n.103 Rullo di timpanisabato 9 novembre 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 16.30Tutti al Teatro Verdi! Gli spettacoli del sabato pomeriggio per famiglie e bambini

“Varieté degli animali”

uno spettacolo di e con Bustric

Giacomo Bianchi violino concertatoreOrchestra della ToscanaMusiche di

Wolfagang Amadeus Mozart/Cinque Contraddanze K.609

Johann Jr. Strauss/Pizzicato-Polka

Aaron Copland/Hoe down, da ‘Rodeo’

Benjamin Britten/Playful pizzicato, da ‘Simple Symphony’

Camille Saint-Saëns/Il carnevale degli animali

Le repliche per le scuole sono previste la mattina dell’11, 12 e 13 novembredomenica 10 novembre 2024 – Firenze, Istituto Principe Abamelek ore 16.00 (ESAURITO)Musica diffusa 2024

“Il ‘900 Classic/Rock”Open Strings QuintetMusiche di Bartok, Šostakóvič, Rota, Queen, Pink Floyd, Beatles, Abba, Europesabato 16 novembre 2024 – Firenze, Teatro l’Affratellamento ore 16.00 (ESAURITO)

Musica diffusa 2024

“Il mio amico Giacomo”

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

Spettacolo teatral-musicale scritto e diretto da Alessandro Riccio

musiche di Giacomo Puccini

arrangiamento di Francesco Oliveto

sabato 30 novembre 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 21.00

domenica 1° dicembre 2024 – Firenze, Teatro Verdi ore 17.00

mercoledì 4 dicembre 2024 – Lucca, Teatro del Giglio ore 21.00

venerdì 6 dicembre 2024 – Parma, Teatro Regio ore 20,30

Stagione Concertistica 2024/2025

“Puccini Dance Circus Opera”

Compagnia blucinQue

Orchestra della Toscana

Gianna Fratta direttrice

per coro di corpi e strumenti | ideazione, regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi

musiche di Giacomo Puccini | arrangiamenti di Francesco Oliveto | ive ed elettronica Beatrice Zanin

Spettacolo consigliato a partire dai 6 anni

Prezzi:Stagione concertistica Firenze: Biglietti da €5,00 a €24,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.055212320), nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

Tutti al Teatro Verdi Unico settore – Posto numerato Bambini (*) € 5,00 – Adulti € 8,00 – (*) pagano tutti i bambini da 1 a 12 anni