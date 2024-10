I RITMI ZIGANI INCONTRANO LA CANZONE ITALIANA CON CLAN ZINGARO

Ritratto in musica di un'Italia senza tempo al Pime di Milano

Venerdì 8 novembre 2024, alle ore 19.45 presso il Museo Popoli e Culture in via Monte Rosa 81, continua la nuova edizione di MusicaInMuseo, la rassegna ideata dal Centro Pime in collaborazione con Milano Classica con la direzione artistica di Claudia Brancaccio e Andrea Zaniboni.

Il cartellone di eventi si svolge nella scenografica cornice del Museo Popoli e Culture e dei suoi tesori. Un modo completamente nuovo di vivere la musica e fruire della collezione. Un viaggio in ascolto di melodie provenienti da tutto il mondo, sperimentazioni, commistioni.

Si prosegue con Spaghetti Gipsy: i ritmi franco-tzigani incontrano la canzone italiana. Il fervore virtuosistico e la poesia elegante e zingara di Django Reinhardt incontrano il gusto per la melodia e per lo swing di Renato Carosone, Fred Buscaglione, Roberto Murolo, Paolo Conte e tanti altri. Questi sono i punti cardine del Clan Zingaro, ensemble di musicisti milanesi di estrazioni differenti, uniti dal ritmo e dalla passione per il gipsy swing, anche chiamato jazz manouche.

Il loro primo disco Spaghetti Gipsy, che li ha consacrati al grande pubblico italiano ed internazionale, rilegge il mondo musicale del gipsy jazz contemporaneo, in equilibrio dinamico tra composizioni originali e grandi classici, il tutto contaminato dal sound delle più diverse culture del mondo. Non mancano virate elettriche, suggestioni etniche della world music, atmosfere retrò da big band e orchestrazioni cinematografiche visionarie e pulp.

I ritmi degli zingari francesi si fondono con le radici musicali nostrane esaltandone i tratti con una nuova e rinnovata energia vitale. Due culture apparentemente così lontane, due identità così caratterizzate, due patrimoni secolari di musica e folklore si incontrano e fioriscono su una terra comune, condividendo l’amore per il “belcanto” e l’estro strumentale, che si esprime con un tocco di umorismo e un’atmosfera dolceamara, creando un’esperienza sonora unica e ricca di fascino.

“Spaghetti Gipsy” si distingue per l’uso di strumenti tradizionali come la chitarra acustica, il contrabbasso e il violino, tipici del jazz manouche, mescolati con elementi della musica italiana e influenze contemporanee provenienti da diverse culture musicali globali.

Sul palco con il Clan Zingaro, Simone Draetta, violino e voce, Daniele Gregolin, chitarra e voce, Jimmy Straniero, contrabbasso, special guest Nino Conte, fisarmonica.

I biglietti per lo spettacolo hanno un costo di Euro 10 e sono disponibili online sul sito milanoclassica_spaghettigipsy oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo tra le culture. Il Museo Popoli e Culture è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

