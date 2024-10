Il duo Rustico e Filastro pronto ad incantare il pubblico svizzero

Grandissimo jazz in Svizzera domani sera, imperdibile! Al Teatro sociale di Bellinzona ci sarà, alle 21: “Jazz for two”. E “Jazz for two” nasce da una passione condivisa: l’amore per il jazz. Ebbene, il duo propone la reinterpretazione del repertorio degli standard con vivacità e giocosità. Il progetto vede Arabella Rustico al contrabbasso e Luca Filastro al piano. Entrambi prestano la loro voce alle più belle canzoni jazz conferendogli intensità e freschezza al contempo. Lo spettacolo, energico e inaspettato, offre al pubblico un’esperienza travolgente. Nata nel 2000, Arabella Rustico ha iniziato a studiare la chitarra a 9 anni, per poi dedicarsi al basso elettrico e al contrabbasso, strumento da cui nasce la sua passione per il jazz. Diplomata nel 2023 al Conservatorio di Palermo, molto popolare sui social, ha già all’attivo un tour con Mario Biondi e una serie di concerti in alcuni fra i più prestigiosi festival jazz italiani. Classe 1992, diplomatosi in pianoforte a soli 19 anni, Luca Filastro è riconosciuto attualmente come uno dei pianisti jazz più completi della scena italiana ed internazionale, avendo sintetizzato nel suo stile musicale la tradizione dei grandi maestri del jazz e la sua eclettica personalità artistica. La sua ampia attività concertistica in tutto il mondo lo vede impegnato in esibizioni come solista in piano solo, con il suo trio e con il suo quartetto; ma anche in formazioni più ampie come la “Luca Filastro Orchestra” delle quali è arrangiatore e direttore. ARABELLA RUSTICO & LUCA FILASTRO “Jazz for Two” con: Arabella Rustico basso e voce Luca Filastro piano e voce