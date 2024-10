Lunedì 14 ottobre, ore 18 Duo Inari

Nella Sala Esedra del Museo Teatrale alla Scala prosegue “Il Salotto Musicale”

frutto della collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali

CONCERTO

Lunedì 14 ottobre, ore 18

Duo Inari

Barbara Massaro soprano – Elena Chiavegato pianoforte Musiche di A. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, R. Strauss, C. Debussy, M. Ravel, F. Poulenc, G. Fauré, E. Chabrier La rassegna “Il Salotto Musicale”, frutto della collaborazione tra il Museo Teatrale alla Scala di Milano e l’Associazione Musica con le Ali, prosegue lunedì 14 ottobre alle ore 18 con un nuovo concerto in Sala Esedra, che vedrà protagonista in questa occasione il Duo Inari, composto dal soprano Barbara Massaro e dalla pianista Elena Chiavegato. Le due giovani e talentuose interpreti presenteranno un programma musicale che si configura come un vero e proprio viaggio attraverso le atmosfere evocative della natura, con opere dal tardo Barocco fino all’Impressionismo francese dedicate ai fiori, scritte da alcuni tra i più grandi compositori, come Scarlatti, Mozart, Schubert, Mendelssohn Schumann, Strauss, Debussy, Ravel, Fauré, Poulenc e Chabrier. Tra i brani in programma, vi sono opere come come Le Violette di Scarlatti, Das Veilchen di Mozart, Die Blumensprache di Schubert e Meine Rose di Schumann. A questi si aggiungono brani evocativi di compositori francesi, tra cui De fleurs di Debussy, Manteau de Fleurs di Ravel e Papillon et la Fleur di Fauré. Il programma culmina con Fleurs di Poulenc e Toutes les fleurs! di Chabrier, offrendo un percorso affascinante attraverso la bellezza e il simbolismo dei fiori in musica.

A impreziosire l’esperienza musicale, gli abiti indossati da Barbara Massaro ed Elena Chiavegato in occasione del concerto sono stati creati appositamente dallo stilista Emilio Bonadio e sono anch’essi ispirati ai fiori e realizzati a base vegetale, con stampe disegnate a mano e ricami raffinati.

Il concerto avrà inizio alle ore 18 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto di 5 Euro acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 17.30 del giorno del concerto, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:

Tel. 02.38036419

info@musicaconleali.it

www.musicaconleali.it

Duo Inari

Barbara Massaro – Diplomata in viola e canto con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Vince il 67° Concorso AsLico con Despina (Così fan tutte), Teatri del Circuito Lombardo. Debutta come la Principessa-La bella dormente, Lirico di Cagliari; Adina (L’elisir d’amore), Coccia di Novara; Nannetta (Falstaff), Liverpool Philharmonic Hall; Frasquita (Carmen) Arena di Verona; Berenice (L’occasione fa il ladro), Tiroler Festspiele Erl; Zerlina (Don Giovanni) e Lauretta (Gianni Schicchi), Filarmonico di Verona, Tebaldo (Don Carlo) e Sofia (I Lombardi alla prima crociata), Teatro La Fenice; Jemmy (Guglielmo Tell), Circuito Lombardo e Verdi di Pisa; Clorinda (La Cenerentola), Verdi di Salerno. Per il Festival della Valle d’Itria: Driade (Baccanali) di A. Steffani, Aurelia (Le donne vendicate), Najade (Ariadne auf Naxos), Tirsi (L’Angelica); per il Festival Vicenza in Lirica: Aglaja (Le grazie vendicate). Seguono i debutti di Melia (Apollo ed Hyacinthus), Teatro La Fenice, Fanciulla Fiore (Parsifal – Orchestra Sinfonica di

Milano), la ripresa del ruolo di Tirsi per lo Staatstheater Mainz, Isabella (L’inganno felice) e Bruna Praticò (Cavilli di F. Biscione in prima esecuzione mondiale) per il Teatro Coccia di Novara. Attiva nel repertorio sacro ha eseguitolo Stabat Mater di Bach con l’orchestra de I Pomeriggi Musicali, lo Stabat Mater di Pergolesi con I Cameristi della Scala, La carità da I tre cori religiosi di Rossini presso

la Basilica di San Francesco d’Assisi con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Requiem ed Exultate Jubilate di Mozart e soprano solista nella Petite Messe Solennelle di Rossini. Incisioni: Driade (Baccanali – CD Dynamic – 2016), Tebaldo (“Anita”-Sony Classical – 2018), solista in Innocente Verginella Nuova Messa per Solennità Festiva (Digressione Music – 2020), Tirsi (L’Angelica – DVD Dynamic 2023). Ha collaborato con i direttori D. Renzetti, G. Capuano, C. Tenan, S. Mercurio, F. Ciampa, A. Cadario, M. Beltrami, V. Petrenko, G. Sagripanti, G. Prandi, C. Goldstein, J. Brusa, R. Balsadonna, S. Quatrini, C. Myung-Whun, F. Luisi, F. M. Sardelli, A. Greco, A. Marchiol, L. Acocella, P. Heras-Casado e i registi L. Muscato, G. Aliverta, H. de Ana, E.Stinchelli, F. Micheli, G. Falaschi, V. Borrelli, C. Ligorio, R. Canessa, A. Bernard, R. Carsen. Elena Chiavegato – Nata da madre giapponese e da padre italiano, inizia a suonare il pianoforte a tre anni, a dieci viene ammessa al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e a diciassette si diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore sotto la guida di E. Ponti e S. Limongelli. Entra nel Cycle de Perfectionnement dell’École Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” nella classe di Jean-Marc Luisada. Consegue un Master con eccellenza alla Escola Superior de Música de Catalunya di Barcellona con P. Reach, specializzandosi anche nel repertorio spagnolo presso l’Academia Granados-Marshall. Successivamente viene ammessa al progetto artistico “Dedalus – l’artista da giovane” a Firenze, creato da Alexander Lonquich. Ha lavorato anche con Dominique Merlet, Paul Badura-Skoda, Pavel Gililov e Roberto Prosseda. Elena debutta nel 2006 al Teatro dal Verme di Milano per il 250° anniversario della nascita di Mozart in collaborazione con I Pomeriggi Musicali e La Società del Quartetto. Vincitrice di oltre 20 primi premi in concorsi nazionali/internazionali e anche del “Premio Giulio Forziati” come miglior diplomata, del “Premio Milano-Donna” come miglior talento dell’anno e del “Prix de la Maison de la Culture du Japon” a Parigi. Si esibisce in importanti rassegne di varie città in Italia (Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Teatro Lirico

Giorgio Gaber, Teatro alla Scala dove ha suonato per Lang Lang, La Società dei Concerti di Milano, Le Serate Musicali), Francia (Salle Cortot di Parigi, Maison de l’UNESCO, Maison de la Radio), Spagna (Palau de la Música Catalana, L’Auditori de Barcelona, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Ateneo di Madrid), Germania (Festival Wagner di Bayreuth, UdK großer Konzertsaal di Berlino), Regno Unito, Svizzera, Austria e altri paesi europei. È apparsa su Rai1, France Musique e ha registrato per il Gruppo Mondadori e collabora spesso con Yamaha Music Italia. É fluente in 7 lingue: italiano, giapponese (la sua seconda lingua madre), inglese, francese, spagnolo,

catalano e tedesco.

Associazione Musica con le Ali

L’Associazione Musica con le Ali è stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.

