Italia Green Film Festival, la Golden Leaf Speciale a Simona Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio

L’assessore riceve il premio dal direttore Pierre Marchionne per il suo impegno quotidiano nella cerimonia del 23 ottobre alla Regione Lazio

Simona Baldassarre

, Assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, ha ricevuto la Golden Leaf Speciale, il prestigioso premio speciale dell’Italia Green Festival, importante concorso internazionale cinematografico a tematica ambientale e sociale.

Presenti, nel corso della cerimonia di consegna del premio speciale, che si è svolta il 23 ottobre presso la Regione Lazio di Via delle Pisana, lo staff dell’Italia Green Film Festival e in particolare il direttore artistico Pierre Marchionne e il vice presidente Paolo Coluzzi che hanno insignito l’Assessore del prestigioso riconoscimento.

In un mondo di grandi trasformazioni, in mondo che cambia a ritmi insostenibili ed inarrestabili, in un mondo di grandi rivoluzioni in ogni campo dalla tecnica alla società, riuscire a svolgere una politica sobria, vera e che riesce a mettere al centro l’uomo con le sue tradizioni culturali e storiche non è facile. L’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia della Regione Lazio, Simona Baldassarre, è stata premiata con un riconoscimento prestigioso che certifica il suo impegno quotidiano nella cultura e nel sociale che silenziosamente, umilmente ed efficacemente sta portando innanzi nel territorio.

“È stata una scelta condivisa all’unanimità da tutto lo staff del festival educational – conferma a margine dell’evento il direttore Pierre Marchionne – per l’eccellente lavoro che l’assessore porta avanti giorno dopo giorno”.

La Golden Leaf viene conferita a tutte le persone che rendono migliore il nostro mondo dal punto di vista green, ma anche dal punto di vista social: un premio speciale, un prezioso manufatto in legno di grande impatto e bellezza realizzato dal maestro Ferdinando Codognotto solo ed esclusivamente per i premi speciali del festival educational romano. Lo stesso premio “Golden Leaf Speciale” era stato conferito anche a Papa Francesco.

L’Italia Green Film Festival, che nasce nel 2018, è un concorso internazionale cinematografico a tematica ambientale e sociale e si è ormai costituito anno dopo anno come un’importante realtà nel panorama mondiale dei film Green e Social con migliaia di film giunti da ogni angolo del mondo. L’Italia Green Film Frestival ha ottenuto il riconoscimento del Parlamento Europeo e il riconoscimento per “Alto Valore Culturale e Didattico” dall’Unesco, come festival rivolto soprattutto ai giovani e alle scuole per munire gli insegnanti dei mezzi innovativi per una istruzione 2.0 come prevede il punto 4 dell’ Agenda 2030 dell’ ONU “ISTRUZIONE DI QUALITÅ” utilizzando la potenza delle immagini e la magia del cinema per insegnare attraverso le emozioni e sviluppare un pensiero critico nei giovani favorendo comportamenti di sostenibilità ecologica, inclusione sociale, cultura Green, resilienza comunitaria.