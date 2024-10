“Migramenti. Spac”, tutto pronto per la nuova stagione a Badolato (Catanzaro)

Si comincerà il 2 novembre con "Racconti del terrore" di Settimo Cielo nel palazzo cinquecentesco del barone Gallelli a fare da scenario

Tutto pronto per la nuova stagione della rassegna SPAc (South Performing and ACting) ideata e realizzata dal Teatro del Carro, in collaborazione con il Centro di rilevante interesse per la danza Virgilio Sieni, e sostenuta e finanziata da MiC / Ministero della Cultura, regione Calabria / Cultura – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 6.02.02 e Comune di Badolato, nell’ambito delle attività della Residenza Artisti nei Territori MigraMenti.

Dopo l’anteprima ad ottobre al Teatro comunale di Badolato di “Spartacu Strit Viù” di Francesco Gallelli e Luca Maria Michienzi, il titolo prodotto da Teatro del Carro e presentato nella sua nuova versione “Reloaded II”, la stagione teatrale è pronta per entrare nel vivo con il suo primo appuntamento nell’inedita location di Palazzo Gallelli, sito nel borgo di Badolato (Catanzaro), con lo spettacolo “Racconti del terrore” di Settimo Cielo in programma il 2 novembre alle 21.15. Sarà infatti il palazzo cinquecentesco del Barone Gallelli a fare da scenario d’eccezione alla performance in cuffie della compagnia di Roma, che con questa modalità – già molto apprezzata lo scorso anno con “Donna che nuota sott’acqua” – presenterà una rielaborazione scenica firmata da Gloria Sapio del racconto “Clarimonde” di Théophile Gautier, per la regia di Giacomo Sette, da un’idea di Maurizio Repetto. Lo spettacolo, con effetti luci e sound design di Luca Rossi, e con in scena gli stessi Sapio e Repetto, è una versione live dell’omonimo podcast di Settimo Cielo che qui, dal vivo, gioca con la radiofonia, sperimentando però il rapporto diretto tra interprete e pubblico, grazie anche alle nuove tecnologie multimediali.

Gli altri appuntamenti della stagione teatrale. La programmazione di SPAc proseguirà nella sua più consueta cornice del Teatro comunale di Badolato domenica 1 dicembre alle ore 18.30 con la compagnia sarda L’Effimero Meraviglioso che proporrà una sua nuova produzione, “Wet floor” di Fabio Pisano, con la regia di Maria Assunta Calvisi e in scena Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis. Sabato 21 dicembre alle 21.15 sarà invece il turno di Teatro Primo che presenterà “Aramen & Stannum” di Domenico Loddo, con Silvana Luppino e Domenico Canale, per la regia di Christian Maria Parisi.

Dopo la parentesi natalizia, SPAc ritornerà a gennaio, l’11 e il 12, rispettivamente alle 21.15 e alle 18.30, con la ripresa dello spettacolo prodotto dal Carro “Contr_ora” del Kollettivo Kontrora. Il 9 febbraio alle ore 18.30, a Badolato ci sarà la compagnia EvoèTeatro di Rovereto (Tn) che presenterà “QAnon Revolution” di Riccardo Tabilio, per la regia di Silvio Peroni, con Emanuele Cerra, Alice Conti, Salvatore Cutrì. “Lei Lear” di Muchas Gracias Teatro, di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco che hanno curato la regia insieme ad André Casaca andrà in scena l’8 marzo alle 21.15. Opera Bianco sarà invece a Badolato il prossimo 21 marzo con “Trickster”, concept e regia di Vincenzo Schino, coreografia di Marta Bichisao, performer Luca Piomponi. Ad aprile sarà il turno di Ucrìu/Proskenion che il 5 alle ore 21.15 presenterà “A(r)mo”, uno spettacolo di Tiziana Bianca Calabrò, con Renata Falcone, regia di Basilio Musolino. A chiudere la programmazione ci sarà il 3 e 4 maggio alle 19 a Palazzo Gallelli, “Passi sulla mia testa” scritto e diretto da Fabio Butera con Francesco Gallelli di nuovo nella location di Palazzo Gallelli.

Non mancheranno poi gli appuntamenti con le residenze artistiche, già iniziate a settembre che prevedono restituzioni pubbliche per ogni compagnia ospitata: a settembre si è già tenuta la prima, quella della compagnia Crack24 con “La teoria dei sistemi discreti”. Il 15 novembre alle 18.30 ci sarà Daniela Vitale per Oscenica con “Untitled_On being an angel”, a dicembre, il 14 alle 18.30, i palermitani Sutta scupa con “La gatta” e il 28 febbraio alle 21.15, per la sezione danza, progetto curato e selezionato dal Centro di Rilevante Interesse per la Danza Virgilio Sieni, ritornerà Maya Oliva con “In perpetual blooming, despite the gods” a presentare al pubblico una versione avanzata dello studio coreografico che debutterà a nello spazio CanGo di Firenze nel 2025.

