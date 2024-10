Domenica 10 novembre alle ore 15

WDG

MILANO PER MANO

WALTER DI GEMMA ALLA SALA ARGENTIA DI GORGONZOLA

“Un milanese nuovo, attuale e inclusivo.”

Domenica 10 novembre alle ore 15 Walter Di Gemma sarà protagonista alla Sala Argentia di Gorgonzola. Nell’ambito della 5° Rassegna di teato dialettiale, lo spettacolo MILANO PER MANO si inserisce in pieno stile meneghino tra monologhi e canzoni e puro e autentico cabaret da palcoscenico. Di Gemma è interprete di una satira elegante ma travolgente, in grado di sollevare dubbi e suscitare la curiosità degli spettatori. Nella formula del teatro canzone misura con sapienza i momenti di riflessione a quelli scanzonati, con interessanti – e a volte illuminanti – digressioni. Un artista che non delude mai il suo pubblico e riesce ad appassionare anche le giovani generazioni. In un periodo dove tutto è artificiale, a partire dall’intelligenza, Walter Di Gemma punta alla tradizione. Ci prende per mano, accompagnandoci nella Milano del passato, attraverso le canzoni dei suoi autori più significativi; un vero e proprio viaggio di musica e risate che sottolineano un presente ricco di ironia e contraddizioni di una città che ha cambiato faccia. “Io credo che l’innovazione sia determinante per il cambiamento di Milano, ma questo è già successo nel corso della sua storia. E’ la velocità con cui questo succede oggi, che spesso ci fa perdere di vista le cose importanti. Siamo letteralmente travolti dalle novità e la sorpresa più grande è che sono davvero tantissimi i giovani che si appassionano alla lingua milanese ormai in disuso. Restano affascinati, fa parte della loro famiglia ma non l’hanno vissuta. E allora che spiegazione potrei dare? Io credo che abbiano bisogno di normalità, di verità e trascinano i loro amici a teatro perché la verità della vita è contagiosa.” (WDG)

Di Gemma ha sempre considerato e testimoniato il milanese come una lingua in continua evoluzione, in grado di adattarsi al progresso innovandosi, adattandosi, plasmandosi alle nuove esigenze. Questo genera curiosità e voglia di approfondire le proprie radici, nella modalità in cui l’artista propone un milanese nuovo, attuale e inclusivo, mai pesantemente vecchio.

Oltre 30 anni di carriera in cabaret tra i più noti e storici palchi, due volte vincitore del Premio Giovanni D’Anzi e dell’ambìto “Premio Ferravilla”(Tecoppa), assegnato dall’Antica Credenza di Sant’Ambrogio. Senz’altro uno degli esponenti più interessanti del panorama musicale lombardo contemporaneo. Walter Di Gemma conduce con grande successo la trasmissione “Cantalombardia” al fianco di Sabrina Musiani, prima di approdare a "Voci in Piazza", tra i format di Antenna3 più seguiti dedicati alla canzone lombarda. Le sue traduzioni di Jacques Brel sono apprezzate in tutto il mondo e hanno ricevuto uno speciale riconoscimento dalla famiglia del famoso cantautore belga. Ultimamente