Parco MagicLand, Alice in Horrorland

Il Paese delle Meraviglie diventa un’affascinante terra degli orrori dove i bambini entrano gratis!

Il Parco MagicLand è orgoglioso di annunciare l’arrivo di Alice in Horrorland, uno spettacolo unico nel suo genere che ribalta completamente la fiaba di Lewis Carroll, una delle più conosciute al mondo. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Gran Teatro Alberto Sordi ospiterà l’unica rappresentazione nazionale di questo spettacolo mozzafiato, capace di terrorizzare e affascinare allo stesso tempo.

In questa nuova versione, il mondo di Wonderland si trasforma in un luogo oscuro e pericoloso, popolato da creature mostruose e personaggi inquietanti. La Regina di Cuori, più malvagia che mai, brama sangue per tingere di rosso Horrorland. Nel frattempo il Cappellaio Matto è divenuto più folle e inquietante del solito, e il Coniglio Bianco è sempre più ossessionato dal tempo. In questo oscuro mondo delle meraviglie, nulla è come sembra e la curiosità può essere fatale. Riuscirà Alice a sfuggire all’incubo o finirà per far parte del macabro gioco della Regina?

Firmata Scarlett Entertainment, Alice in Horrorland è un’esperienza sensoriale completa, con performance straordinarie, effetti speciali mozzafiato e una scenografia che trasporterà gli spettatori in un mondo parallelo, oscuro e affascinante.

Halloween a MagicLand

Quest’anno MagicLand, il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, alza il sipario su un’esperienza senza precedenti: una celebrazione unica del Día de los Muertos, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata del Messico. Un ponte tra due culture, un’esperienza unica in un mondo magico e colorato, dove la morte si celebra con allegria e rispetto.

Ma le novità non finiscono qui. Per gli amanti del brivido, MagicLand ha preparato ben 20 attrazioni a tema, tra cui horror house, percorsi per la famiglia, parate e animazioni itineranti. Tra le novità assolute, spicca la Horror Zone Apocalypse Valley, un viaggio spaventoso attraverso cinque zone post-apocalittiche.

Per i più piccoli, oltre al Día de los Muertos, sono previsti numerosi eventi e spettacoli, come il Viaggio nella Foresta dei Ricordi e la Gattobaleno Witch Parade.

Per tutto il periodo di Halloween tutti i bambini di altezza compresa tra i 100 cm ed i 140 cm entrano a solo € 1. Quelli con altezza al di sotto di un metro entrano gratis!