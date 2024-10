A teatro un’amicizia più forte dell’odio

24 OTTOBRE 2024 ore 21.00

Teatro Pime, Via Mosè Bianchi, 94 – Milano

Giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Pime, via Mosè Bianchi 94, avrà luogo a Milano lo spettacolo “Pierre e Mohamed”, un toccante spettacolo di pace e convivenza.

Prosegue la stagione teatrale del Pime di Milano nell’autunno dell’ottobre missionario dedicato quest’anno al tema del Vangelo della Pace.

Dopo oltre 1700 repliche in 7 Paesi del mondo, arriva anche al Teatro Pime la pièce che ha commosso Parigi e tutta la Francia. Una storia vera di fede, dialogo e martirio.



“Questa opera teatrale ci invita a riflettere”, spiega Andrea Zaniboni, direttore artistico del Teatro Pime, “ed è un’esperienza che tocca il cuore e la mente, ricordandoci che il dialogo e la comprensione reciproca sono gli strumenti più potenti per costruire un futuro di pace”.



Lo spettacolo Pierre e Mohamed è tratto dal libro Pierre et Mohamed: Algérie, 1er août 1996 scritto da Adrien Candiard, un frate domenicano e scrittore. Il libro racconta la vera storia dell’amicizia tra Pierre Claverie, il vescovo cattolico di Orano, e Mohamed Bouchikhi, il suo giovane amico e collaboratore musulmano. Entrambi furono assassinati in Algeria il 1° agosto 1996 durante la guerra civile. Il testo esplora il loro legame e la loro comune ricerca di pace e dialogo tra culture e religioni diverse.



L’opera è stata messa in scena da Francesco Agnello, regista e musicista, ed è interpretata con intensità e sensibilità dall’attore veronese Lorenzo Bassotto.



Il monologo si presenta come l’alternarsi delle due voci dei protagonisti, Pierre e Mohamed. L’uno spiega il perché del legame di amicizia con l’altro. La particolarità del testo consiste nel fatto che le parole di monsignor Pierre Claverie sono autentiche perché tratte dai suoi numerosi scritti, mentre quelle di Mohamed Bouchikhi sono frutto della libera interpretazione letteraria dell’autore, Adrien Candiard.



La scenografia minimalista e le musiche originali contribuiscono a creare un’atmosfera intima, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza emotiva e riflessiva.



Lo spettacolo si propone non solo come un’opera teatrale, ma anche come un’occasione di incontro e di scambio. Dopo la rappresentazione, gli spettatori saranno invitati a partecipare a un dibattito aperto con il regista per discutere dei temi trattati e riflettere insieme sul significato di dialogo e pace in contesti di conflitto.



Due amici: Pierre Claverie, un vescovo cattolico, Mohamed Bouchikhi, un giovane musulmano. Il primo ha scelto di restare in Algeria per testimoniare Cristo dentro la violenza del terrorismo. Il secondo ha deciso di diventare il suo autista. Intorno a questi due personaggi, reali come la vita e la morte, infuria la guerra civile: siamo nell’Algeria degli anni Novanta, 150mila morti ammazzati nello scontro fratricida fra integralisti islamici e militari.



Queste due voci raccontano un’amicizia in grado di vincere, spiritualmente, anche la morte: il vescovo Pierre che resta a fianco del suo popolo come chi rimane «al capezzale di un fratello ammalato, in silenzio, stringendogli la mano». Per questo motivo oggi la chiesa lo riconosce martire. E l’autista Mohamed, ben consapevole del rischio, che resta accanto all’amico cristiano in pericolo di vita. Fino alla fine, fino a quel drammatico 1° agosto 1996.



Lo spettacolo è gratuito, è possibile prenotarsi al link: prenotazione Pierre e Mohamed oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.

Per chi lo desidera, è anche possibile abbonarsi al Teatro Pime scegliendo una delle seguenti modalità:

– 5 ingressi: Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65

– 3 ingressi: Abbonamento 3 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 40

L’abbonamento agli spettacoli, consigliabile per la sua convenienza, si può acquistare online: www.teatropime.it/biglietteria oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.



Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con culture. Il Teatro Pime è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

centropime.org

www.teatropime.it/cartellone

Per informazioni:

Ufficio Stampa Teatro Pime Milano

Chiara Dinoia

ufficiostampa@pimemilano.com tel. 366 2534075