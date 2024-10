9 NOVEMBRE 2024 ore 21.00

Un tuffo nell’intrigo delle relazioni moderne

Teatro Pime, Via Mosè Bianchi, 94 – Milano

Sabato 9 novembre 2024, alle ore 21.00 presso il Teatro Pime, via Mosè Bianchi 94, avrà luogo a Milano lo spettacolo “Relazioni quasi pericolose”, una commedia brillante e avvincente che esplora i complessi intrecci delle relazioni moderne. Un’opera che gioca con i temi dell’amore, del tradimento e dell’ambiguità dei sentimenti, portando sul palco un mosaico di situazioni e personaggi in cui lo spettatore può facilmente riconoscersi.



L’evento fa parte della stagione teatrale 2024-2025 del Pime di Milano.



“Quest’opera è una riflessione ironica e profonda sulle dinamiche delle relazioni umane”, commenta Andrea Zaniboni, direttore artistico del Teatro Pime, “attraverso dialoghi brillanti e situazioni tragicomiche, si invita il pubblico a guardarsi allo specchio offrendo un’esperienza teatrale ricca di emozioni”.



Lo spettacolo è una pièce che, con tono leggero e ironico, affronta i temi delle dinamiche di coppia e dei giochi di potere che si nascondono dietro le apparenze. Attraverso una serie di situazioni comiche e drammatiche, i personaggi si trovano a confrontarsi con sentimenti ambigui, segreti e inaspettate rivelazioni.



In un susseguirsi di incontri e scontri, gli spettatori saranno trascinati in un gioco di specchi in cui le relazioni si fanno labirintiche e i protagonisti si troveranno a fare i conti con le loro stesse bugie. Ironia, passione e tensione si mescolano per raccontare la complessità dei rapporti umani, in un viaggio che non mancherà di sorprendere e divertire.



Sul palco, un ensemble di attori comici di successo, Margherita Antonelli, Claudio Batta e Giorgio Verduci, volti storici di Zelig, portano sul palco storie che s’intrecciano, coppie improbabili, che daranno vita a personaggi tanto realistici quanto surreali, capaci di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena.



Tra battute pungenti e situazioni comiche, “Relazioni Quasi Pericolose” svela le verità nascoste dietro i sorrisi di circostanza e i legami di amicizia.



Diretto da Paola Ornati, lo spettacolo è un vero e proprio viaggio tra risate e riflessioni, dove ogni personaggio porta in scena le sue fragilità e i suoi segreti, rendendo lo spettatore complice di un gioco psicologico dalle sfumature imprevedibili.



Un’ora e mezza di risate dove la realtà di tutti i giorni viene messa a nudo con garbo e ironia.



I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online sul sito teatropime.it_relazioni quasi pericolose oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.



Per chi lo desidera, è anche possibile abbonarsi al Teatro Pime scegliendo una delle seguenti modalità:

– 5 ingressi: Abbonamento 5 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 65

– 3 ingressi: Abbonamento 3 ingressi a uno qualunque degli spettacoli della Stagione Pime. Abbonamento non nominale, può essere utilizzato per più ingressi allo stesso spettacolo € 40



L’abbonamento agli spettacoli, consigliabile per la sua convenienza, si può acquistare online: www.teatropime.it/biglietteria oppure presso l’accoglienza del Centro Pime in via Monte Rosa 81, Milano.



Da oltre cinquant’anni il “Centro di cultura e animazione missionaria Pime”, in via Monte Rosa 81 a Milano, si propone come luogo di incontro, scambio, riflessione e progettualità in dialogo con la città e con il mondo, in uno spirito di annuncio e testimonianza del Vangelo, servizio ai poveri e dialogo con culture. Il Teatro Pime è una delle sue espressioni. Utilizzando il linguaggio creativo dell’arte, della musica, della bellezza, si offre come luogo solidale, uno spazio per allargare gli orizzonti dello sguardo e del cuore, sostenendo anche l’opera dei nostri missionari nel mondo.

centropime.org

www.teatropime.it/cartellone



Per informazioni:

Ufficio Stampa Teatro Pime Milano

Chiara Dinoia

ufficiostampa@pimemilano.com tel. 366 2534075