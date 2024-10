Romaeuropa Festival, gli appuntamenti della settimana

Gli spettacoli da martedì 22 a lunedì 27 ottobre

Al via agli eventi della settimana, da martedì 22 a domenica 27 ottobre del Romaeuropa Festival.

Martedì 22 ottobre h. vari, Mattatoio

danza e teatro italiano – teatro

OHT – Office for Human Theatre – Filippo Andreatta

Squares do not (normally) appear in nature

Martedì 22 ottobre h.21, Teatro Vascello

danza – Scena internazionale

Leïla Ka

Maldonne

Mercoledì 23 ottobre h. vari, Mattatoio – replica

danza e teatro italiano – teatro

OHT – Office for Human Theatre – Filippo Andreatta

Squares do not (normally) appear in nature

Mercoledì 23 ottobre h.21, Teatro Vascello – replica

danza – Scena internazionale

Leïla Ka

Maldonne

Giovedì 24 ottobre h. 20, Teatro Argentina

danza – danza e teatro italiano

Ennio Morricone – Marcos Morau – Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto

Notte Morricone

Giovedì 24 ottobre h. vari, Mattatoio – replica

danza e teatro italiano – teatro

OHT – Office for Human Theatre – Filippo Andreatta

Squares do not (normally) appear in nature

Venerdì 25 ottobre h. 20, Teatro Vittoria

kids – teatro

Leandre Clown

n’imPORTE quoi

Venerdì 25 ottobre h. 21, Teatro Vascello

danza e teatro italiano – teatro

Giorgina Pi – Bluemotion – Bernard-Marie Koltès

Roberto Zucco

Venerdì 25 ottobre h. vari, Mattatoio – replica

danza e teatro italiano – teatro

OHT – Office for Human Theatre – Filippo Andreatta

Squares do not (normally) appear in nature

Venerdì 25 ottobre h. 20, Teatro Argentina – replica

danza – danza e teatro italiano

Ennio Morricone – Marcos Morau – Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto

Notte Morricone

Sabato 26 ottobre h. 21, Mattatoio

danza – Scena internazionale

Taoufiq Izeddiou

Hors du monde

Sabato 26 ottobre h. vari, Mattatoio – replica

danza e teatro italiano – teatro

OHT – Office for Human Theatre – Filippo Andreatta

Squares do not (normally) appear in nature

Sabato 26 ottobre h. 15 + 19, Teatro Vittoria – replica

kids – teatro

Leandre Clown

n’imPORTE quoi

Sabato 26 ottobre h. 19, Teatro Argentina – replica

danza – danza e teatro italiano

Ennio Morricone – Marcos Morau – Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto

Notte Morricone

Sabato 26 ottobre h. 19, Teatro Vascello – replica

danza e teatro italiano – teatro

Giorgina Pi – Bluemotion – Bernard-Marie Koltès

Roberto Zucco

Domenica 27 ottobre h. vari, Mattatoio – replica

danza e teatro italiano – teatro

OHT – Office for Human Theatre – Filippo Andreatta

Squares do not (normally) appear in nature

Domenica 27 ottobre h. 11 + 15 + 19, Teatro Vittoria – replica

kids – teatro

Leandre Clown

n’imPORTE quoi

Domenica 27 ottobre h. 17, Mattatoio – replica

danza – Scena internazionale

Taoufiq Izeddiou

Hors du monde

Domenica 27 ottobre h. 17, Teatro Vascello – replica

danza e teatro italiano – teatro

Giorgina Pi – Bluemotion – Bernard-Marie Koltès

Roberto Zucco

